Duro golpe de más de S/ 20 millones contra la minería ilegal en Perú: allanan casi 100 campamentos en 48 horas

Las autoridades ejecutaron operaciones contra la minería ilegal en Madre de Dios que causaron una afectación económica superior a los 20 millones de soles. (Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas)

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Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) ejecutaron operaciones de interdicción contra la minería ilegal en Madre de Dios, en territorio amazónico, que dejaron una afectación económica contra la criminalidad estimada en más de 20 millones de soles. Los operativos se realizaron el pasado 23 y 24 de octubre en diversos puntos del distrito de Inambari, provincia de Tambopata.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que las acciones permitieron intervenir 95 campamentos rústicos, además de balsas, motores, pozas, tolvas, chutes, motocicletas y combustible vinculados con la extracción ilícita de minerales en la Amazonía peruana.

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El despliegue estuvo a cargo del Comando Operacional del Sur, por medio de la 2.ª Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, en coordinación con agentes policiales, fiscales y personal del Sernanp.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas intervino 95 campamentos rústicos dedicados a la extracción ilícita de minerales. (Mindef)

Las intervenciones

Las autoridades desplegaron las acciones en los sectores de Platanal, Mega 16, Quebrada Anaconda, Valle Dorado y otras áreas del distrito de Inambari, en la región de Madre de Dios.

Según el reporte oficial, se intervino infraestructura que era utilizada para la extracción ilegal de minerales. El operativo comprendió 54 balsas traca, cinco balsas draga, 44 motores sumergidos, 12 motores adicionales, 23 pozas, 36 tolvas y 20 chutes.

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También fueron intervenidas cinco motocicletas y 18.300 galones de combustible, elementos que, de acuerdo con el Comando Conjunto, estaban vinculados al sostenimiento de las actividades ilegales en la zona.

Durante las operaciones, dos personas fueron detenidas en el sector Yarinal. Ambas quedaron a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.

Gobierno activa nuevo puesto de control en Madre de Dios para frenar avance de la minería ilegal. (Foto: X/@MinamPeru)

El comandante de la 2.ª Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, general Víctor Cotrina, afirmó que el trabajo conjunto busca afectar las estructuras que sostienen la minería ilegal y reforzar la presencia estatal en las áreas intervenidas.

“Continuamos apoyando las labores de nuestra Policía Nacional, poniendo a disposición nuestras capacidades operacionales y experiencia en el terreno para contribuir al orden, la seguridad y la protección de nuestra Amazonía. Nuestra presencia y el trabajo articulado con las instituciones del Estado fortalecen la lucha contra la minería ilegal y la tranquilidad de las familias de Madre de Dios”, señaló Cotrina.

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Fosa común

El operativo contra la infraestructura minera ocurrió días después de que agentes de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú hallaran una fosa común con los restos de dos personas en el sector de La Pampa, también en Madre de Dios.

El descubrimiento se produjo el 22 de octubre, a la altura del kilómetro 115 de la carretera Interoceánica. Los cuerpos, que serían de sexo masculino, estaban enterrados en una zona cubierta por vegetación.

PNP realizó un operativo exitoso contra la minería ilegal en Madre de Dios. (Foto: El Peruano)

Los policías realizaron varias horas de búsqueda antes de ubicar los restos. Para las labores, utilizaron palas con el fin de remover la tierra y sacos para trasladar el material hallado.

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Uno de los agentes describió el estado de uno de los cadáveres durante las diligencias: “Se está encontrando un resto humano con la presencia de zapatillas, aparentemente cercenado, ¿no? Cremado. Ya visualizamos los miembros inferiores”.

El caso quedó bajo conocimiento de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Madre de Dios, que tomó acciones luego del hallazgo de la fosa.

Zona de enfrentamientos

La zona donde se ubicaron los restos está próxima a un área en la que se registraron enfrentamientos entre organizaciones criminales presuntamente relacionadas con la minería ilegal, la extorsión, la trata de personas y otros delitos.

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Un miembro de las fuerzas del orden examina un motor incautado junto a un barril de combustible durante una operación contra la minería ilegal en Madre de Dios, Perú. (Foto: Mindef)

De acuerdo con la información policial, los cadáveres podrían pertenecer a integrantes de grupos criminales que se enfrentaron en el sector o a personas que habrían sido secuestradas por una de esas organizaciones.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó que el Comando Operacional del Sur mantiene su participación en acciones contra la minería ilegal en Madre de Dios, bajo los lineamientos del sector Defensa.