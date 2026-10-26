Perú

Duro golpe de más de S/ 20 millones contra la minería ilegal en Perú: allanan casi 100 campamentos en 48 horas

La PNP y las Fuerzas Armadas desmantelaron decenas de campamentos clandestinos, frenando una millonaria red extractiva que operaba sin control en los bosques de Madre de Dios

Las autoridades ejecutaron operaciones contra la minería ilegal en Madre de Dios que causaron una afectación económica superior a los 20 millones de soles.
Las autoridades ejecutaron operaciones contra la minería ilegal en Madre de Dios que causaron una afectación económica superior a los 20 millones de soles. (Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas)
Guardar

Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) ejecutaron operaciones de interdicción contra la minería ilegal en Madre de Dios, en territorio amazónico, que dejaron una afectación económica contra la criminalidad estimada en más de 20 millones de soles. Los operativos se realizaron el pasado 23 y 24 de octubre en diversos puntos del distrito de Inambari, provincia de Tambopata.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que las acciones permitieron intervenir 95 campamentos rústicos, además de balsas, motores, pozas, tolvas, chutes, motocicletas y combustible vinculados con la extracción ilícita de minerales en la Amazonía peruana.

PUBLICIDAD

El despliegue estuvo a cargo del Comando Operacional del Sur, por medio de la 2.ª Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, en coordinación con agentes policiales, fiscales y personal del Sernanp.

Una escena de minería ilegal con un pozo de agua turbia, fuego y humo negro que se eleva, rodeado por tierra removida y vegetación en el fondo
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas intervino 95 campamentos rústicos dedicados a la extracción ilícita de minerales. (Mindef)

Las intervenciones

Las autoridades desplegaron las acciones en los sectores de Platanal, Mega 16, Quebrada Anaconda, Valle Dorado y otras áreas del distrito de Inambari, en la región de Madre de Dios.

Según el reporte oficial, se intervino infraestructura que era utilizada para la extracción ilegal de minerales. El operativo comprendió 54 balsas traca, cinco balsas draga, 44 motores sumergidos, 12 motores adicionales, 23 pozas, 36 tolvas y 20 chutes.

PUBLICIDAD

También fueron intervenidas cinco motocicletas y 18.300 galones de combustible, elementos que, de acuerdo con el Comando Conjunto, estaban vinculados al sostenimiento de las actividades ilegales en la zona.

Durante las operaciones, dos personas fueron detenidas en el sector Yarinal. Ambas quedaron a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.

Gobierno activa nuevo puesto de control en Madre de Dios para frenar avance de la minería ilegal. (Foto: X/@MinamPeru)
Gobierno activa nuevo puesto de control en Madre de Dios para frenar avance de la minería ilegal. (Foto: X/@MinamPeru)

El comandante de la 2.ª Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, general Víctor Cotrina, afirmó que el trabajo conjunto busca afectar las estructuras que sostienen la minería ilegal y reforzar la presencia estatal en las áreas intervenidas.

“Continuamos apoyando las labores de nuestra Policía Nacional, poniendo a disposición nuestras capacidades operacionales y experiencia en el terreno para contribuir al orden, la seguridad y la protección de nuestra Amazonía. Nuestra presencia y el trabajo articulado con las instituciones del Estado fortalecen la lucha contra la minería ilegal y la tranquilidad de las familias de Madre de Dios”, señaló Cotrina.

Fosa común

El operativo contra la infraestructura minera ocurrió días después de que agentes de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú hallaran una fosa común con los restos de dos personas en el sector de La Pampa, también en Madre de Dios.

El descubrimiento se produjo el 22 de octubre, a la altura del kilómetro 115 de la carretera Interoceánica. Los cuerpos, que serían de sexo masculino, estaban enterrados en una zona cubierta por vegetación.

PNP realizó un operativo exitoso contra la minería ilegal en Madre de Dios.
PNP realizó un operativo exitoso contra la minería ilegal en Madre de Dios. (Foto: El Peruano)

Los policías realizaron varias horas de búsqueda antes de ubicar los restos. Para las labores, utilizaron palas con el fin de remover la tierra y sacos para trasladar el material hallado.

Uno de los agentes describió el estado de uno de los cadáveres durante las diligencias: “Se está encontrando un resto humano con la presencia de zapatillas, aparentemente cercenado, ¿no? Cremado. Ya visualizamos los miembros inferiores”.

El caso quedó bajo conocimiento de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Madre de Dios, que tomó acciones luego del hallazgo de la fosa.

Zona de enfrentamientos

La zona donde se ubicaron los restos está próxima a un área en la que se registraron enfrentamientos entre organizaciones criminales presuntamente relacionadas con la minería ilegal, la extorsión, la trata de personas y otros delitos.

Hombre vestido de camuflaje en un hoyo de arena junto a un motor sucio y un barril azul, con una pala clavada en la arena al fondo
Un miembro de las fuerzas del orden examina un motor incautado junto a un barril de combustible durante una operación contra la minería ilegal en Madre de Dios, Perú. (Foto: Mindef)

De acuerdo con la información policial, los cadáveres podrían pertenecer a integrantes de grupos criminales que se enfrentaron en el sector o a personas que habrían sido secuestradas por una de esas organizaciones.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó que el Comando Operacional del Sur mantiene su participación en acciones contra la minería ilegal en Madre de Dios, bajo los lineamientos del sector Defensa.

Temas Relacionados

Minería ilegalMadre de DiosPNPFuerzas Armadas del Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

No habrá segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison: JEE rechaza pedido de Avanza País

Jurado concluye que, aunque Lima Metropolitana tiene un régimen especial de municipalidad con competencias de gobierno regional, ello no implica la aplicación automática de las reglas de las elecciones regionales como el mínimo de 30% de votos válidos

No habrá segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison: JEE rechaza pedido de Avanza País

La Tinka del domingo 25 de octubre: Revisa aquí la jugada ganadora y los premios del ‘Boliyapa’ y el ‘Sí o Sí’

Consulta todos los números extraídos del último sorteo de Intralot, los ganadores de la Boliyapa y el acumulado para el próximo miércoles

La Tinka del domingo 25 de octubre: Revisa aquí la jugada ganadora y los premios del ‘Boliyapa’ y el ‘Sí o Sí’

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 26 de octubre

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una serie de movimientos telúricos que sacudieron diversas regiones del país entre la noche de ayer y las primeras horas de hoy. Conoce los detalles de los epicentros, magnitudes y las provincias afectadas por la actividad sísmica

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 26 de octubre

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 26 de octubre

La moneda europea experimentó un descenso respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 26 de octubre

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 26 de octubre

La divisa estadounidense ha registrado un leve retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 26 de octubre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senador Jorge Gavidia anuncia su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “No puedo seguir haciendo más daño”

Senador Jorge Gavidia anuncia su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “No puedo seguir haciendo más daño”

Exasesor de Catherin Palomino la acusa de presuntos cobros a trabajadores y pagos por obras públicas: “Ese es el negocio”

Senadores y figuras políticas de la izquierda peruana saludan el triunfo de Lula da Silva como “bastión de resistencia democrática”

SUNAT adjudica contrato de S/ 83,5 millones a consorcio integrado por empresas que le deben S/ 124 millones

Keiko Fujimori felicitó a Lula da Silva por su reelección y llamó a fortalecer la alianza estratégica bilateral entre Perú y Brasil

ENTRETENIMIENTO

Karen Dejo celebró los 15 años de su hija con exclusiva fiesta y le dedicó emotiva sorpresa: “Me enseñaste a ser madre”

Karen Dejo celebró los 15 años de su hija con exclusiva fiesta y le dedicó emotiva sorpresa: “Me enseñaste a ser madre”

Asesinan en el Callao a Romario Cartagena, animador y bailarín de Guajiro y su Sello de Primera

Jorge Luna defiende el fichaje de Jean Deza en el Domingo Dianderas: "Cada decisión que tomo tiene un solo propósito, salir campeones"

'La Odisea' llega al Teatro Manuel Segura en una versión musical infantil dirigida por Gloria María Solari

Juan Víctor Sánchez comparte una foto con su hija tras la liberación de Andrea San Martín

DEPORTES

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Diego Penny apunta al VAR tras el polémico gol de Alianza Lima: “Sigo esperando una cámara que me diga que la pelota entró al 100%”

‘Pepe’ Soto cuestionó polémico gol de Alianza Lima ante CD Moquegua: “Está el VAR y nunca revisan la jugada”

Bryan Reyna confía en retomar protagonismo en Universitario con Fabián Bustos: “Vine a Perú a jugar, no de vacaciones”

Dónde ver el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: canal tv online de la ceremonia de premiación en Londres