Perú

SUNAT adjudica contrato de S/ 83,5 millones a consorcio integrado por empresas que le deben S/ 124 millones

La adjudicación se produjo pese a antecedentes de incumplimientos laborales y observaciones por fallas en la prestación del servicio por parte de las compañías que integran la sociedad, según Cuarto Poder

La norma establece el Procedimiento Especial de Control del Valor (PECV), cuya aplicación estará a cargo de la Sunat y se dirigirá a mercancías previamente determinadas.
a SUNAT adjudicó un contrato de S/ 83,5 millones al consorcio Arsenal, integrado por tres empresas que acumulan más de S/ 124 millones en deudas tributarias coactivas con la propia entidad
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) adjudicó un contrato de S/ 83,5 millones por servicios de seguridad y vigilancia al un consorcio integrado por empresas que mantienen deudas tributarias coactivas por más de S/ 124 millones con la propia entidad, según un reportaje emitido este domingo por Cuarto Poder.

El consorcio Arsenal está integrado por Arsenal Security, Creta Security y Morgan del Oriente, la última de las cuales concentra la mayor parte de la deuda, con S/ 123.241.000 pendientes desde 2012, de acuerdo con la información presentada en el reportaje.

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El nuevo contrato, por S/ 83.592.000, fue adjudicado para servicios de vigilancia, pese a que la entidad ya había contratado a esta sociedad para resguardar sus instalaciones en Lima mediante un acuerdo firmado el 17 de abril de 2024.

sunat foto ANDINA
Morgan del Oriente concentra casi toda la deuda, con S/ 123,2 millones pendientes desde 2012. Arsenal Security registra, además, obligaciones tributarias superiores a S/ 1,4 millones desde 2020

Los cuestionamientos no se limitan a las obligaciones tributarias: el programa recogió denuncias de trabajadores que reclaman el pago de remuneraciones y beneficios laborales, mientras que la SUNAT ya había resuelto otro contrato por incumplimientos en el pago de sueldos y gratificaciones por Fiestas Patrias en Puno y Tacna; en Ucayali, además, se reportaron fallas en la cobertura de puestos y la provisión de equipamiento.

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Arsenal Security registra deudas tributarias en cobranza coactiva superiores a S/ 1,4 millones desde 2020, reportes en centrales de riesgo y 49 pagos incumplidos, según el informe. Morgan del Oriente, a su vez, declaró solo un trabajador mensual entre 2025 y 2026 pese a brindar seguridad a varias instituciones públicas.

El reportaje también halló coincidencias entre los domicilios registrados por las empresas y las direcciones declaradas por algunos representantes.

La socia fundadora de Arsenal Security negó tener relación con la compañía y derivó las consultas al gerente, mientras que la empresa no respondió en su sede legal.

SUNAT
El consorcio afronta cuestionamientos laborales y operativos. Trabajadores reclaman remuneraciones y beneficios pendientes, mientras que la SUNAT resolvió otro contrato por incumplimientos en el pago de sueldos y gratificaciones en Puno y Tacna

La SUNAT decidió no participar en el reportaje. Según Cuarto Poder, la entidad sostuvo de forma interna que la normativa permite contratar empresas con deudas tributarias, sin considerar el monto ni la antigüedad de esas obligaciones.

Una deuda tributaria coactiva es una obligación exigible por impuestos, multas o intereses que la SUNAT ya inició a cobrar formalmente. Tras notificar una Resolución de Ejecución Coactiva, el contribuyente tiene siete días hábiles para pagar antes de que la entidad pueda ordenar embargos o reportar la deuda a centrales de riesgo.

El Ejecutivo ratificó días atrás a César Luna Victoria como jefe de la SUNAT para un nuevo período que comenzó el 1 de octubre de 2026, tras desempeñar el cargo desde el 6 de agosto de ese año.

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