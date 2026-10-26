Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 26 de octubre

Aprende con esta guía animada los pasos esenciales para prepararte ante un sismo. Descubre cómo elaborar un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras en tu hogar y qué hacer durante y después del temblor para mantener a salvo a tu familia. Indeci

La actividad telúrica no da tregua en el territorio nacional. En las últimas horas, una seguidilla de sismos alertó a la población de la costa y la selva peruana entre la noche del domingo 25 de octubre y la madrugada de este lunes 26 de octubre. El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis), mantuvo un monitoreo constante de los movimientos que, aunque no dejaron daños materiales ni pérdidas humanas que lamentar, volvieron a despertar la alarma colectiva en plenas horas de descanso. Las regiones de Lima, Arequipa y Amazonas se mantuvieron en el foco de los especialistas debido a la liberación de energía subterránea.

El evento más reciente que generó preocupación en la capital ocurrió la noche de ayer, domingo, cuando los relojes marcaban las 21:47 horas. Un temblor de magnitud 3.6 tuvo como epicentro la provincia de Cañete, ubicándose específicamente a 20 kilómetros al sureste del distrito de Mala.

Con una profundidad de 62 kilómetros, el movimiento sísmico fue percibido de forma leve por algunos vecinos de la localidad de Coayllo, Mala y zonas aledañas del sur chico. A pesar de su baja intensidad (nivel II), las redes sociales se activaron de inmediato con reportes de usuarios que sintieron el crujir de techos y ventanas en edificios de mediana altura