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¿Qué significa para Perú la victoria de Lula en Brasil? El peso de la relación con un mercado de USD 280 mil millones

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva vuelve a situar a Brasil en el centro de la agenda peruana, con un intercambio de USD 4.919 millones y espacio para elevar las exportaciones agrícolas y textiles

Brasil
El comercio bilateral entre Perú y Brasil cerró 2025 en 4.919 millones de dólares y registró su tercer descenso consecutivo. Créditos: composición/Infobae Perú
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Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta presidencial de Brasil con cerca del 51,8% de los votos, frente al 48,2% de Flávio Bolsonaro, en una jornada electoral del domingo 25 de octubre que le dará al líder del Partido de los Trabajadores un cuarto mandato.

El resultado reposiciona a Brasil en el debate regional y abre una etapa de diálogo con los países vecinos. Entre las primeras reacciones estuvo la de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, quien felicitó a Lula por su reelección y saludó al pueblo brasileño por la jornada democrática.

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Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos”, escribió.

Sin embargo, el saludo de la mandataria también se enmarca en un escenario donde Brasil gana espacio como mercado para las agroexportaciones y los textiles peruanos, aunque la balanza comercial continúa favorable al país vecino.

El intercambio cerró 2025 en USD 4.919 millones: fue deficitario para Perú

El comercio bilateral entre Perú y Brasil alcanzó USD 4.919 millones en 2025, según el Reporte de Comercio Bilateral Anual del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). La cifra fue 0,2% menor que la de 2024 y prolongó una caída de tres años desde el máximo de USD 5.475 millones de 2022.

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Brasil se mantuvo como el primer socio comercial peruano de la región y el sexto a escala global. Sin embargo, la relación tiene un saldo favorable para el país vecino: Perú importó USD 3.332 millones desde Brasil, un alza de 1,3%, mientras que sus exportaciones llegaron a USD 1.587 millones, con una baja de 3,4%.

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Las importaciones peruanas de maquinaria pesada brasileña subieron un 18,2% por compras de tractores y palas mecánicas.

El resultado fue un déficit comercial peruano de USD 1.745 millones, 6,1% mayor que en 2024. Las compras desde Brasil representaron el 68% del intercambio. Vehículos, productos agropecuarios e industria pesada concentraron buena parte de esas operaciones.

La baja de las exportaciones peruanas respondió sobre todo a los minerales y los hidrocarburos. Los envíos mineros cayeron 7,7%, hasta USD 796 millones. El zinc retrocedió 29%, a USD 139 millones, y el fosfato de calcio bajó 33%, de USD 126 millones a USD 85 millones. Los hidrocarburos descendieron 5,3%, hasta USD 304 millones, afectados por menores ventas de petróleo crudo.

El cobre se sostuvo como el principal producto peruano vendido a Brasil, con USD 457 millones y un crecimiento de 2%. La plata mostró una expansión de 70%, hasta USD 82 millones, aunque no alcanzó para compensar las caídas de otros minerales.

Las agroexportaciones y los textiles amplían la base de ventas peruanas

La parte más dinámica de los envíos peruanos fue la agroexportación, que alcanzó un máximo de USD 198 millones, 39,8% más que en 2024. La aceituna lideró el avance, con ventas por USD 50 millones y un incremento de 140%. Brasil recibió el 59% de las exportaciones peruanas de este producto.

También crecieron las ventas de cochinilla, que llegaron a USD 48 millones; manteca de cacao, con USD 15 millones; arándanos, con USD nueve millones; y orégano, con otros USD nueve millones. Brasil fue el principal destino de los arándanos y el orégano peruanos.

Si esta situación continúa, la próxima cosecha podría registrar una fuerte afectación.
Las agroexportaciones peruanas al mercado brasileño sumaron 198 millones de dólares gracias al volumen de aceitunas y cochinilla.

Los textiles sumaron USD 94 millones, 11% más que en 2024. Las prendas de vestir concentraron USD 80 millones y aumentaron 14%. Perú ocupó el quinto lugar entre los proveedores de indumentaria de Brasil, con una participación de 4% del mercado importador.

Las importaciones peruanas también reflejaron una demanda de bienes de capital e insumos. La industria pesada aumentó 18,2% y llegó a USD 417 millones. Las palas mecánicas subieron 44% y los tractores, 19%. Brasil aportó el 44% de las importaciones peruanas de tractores.

Los productos peruanos que podrían brillar en Brasil

Mincetur identificó además productos que Perú ya vende al mundo, pero que todavía no coloca en Brasil, como limón, aceite de oliva virgen, cacao en grano, fosfato monoamónico, fungicidas y perfumes. El potencial se suma a la presencia ya consolidada de la manteca de cacao, la quinua, el espárrago, la cochinilla y las prendas de algodón en el mercado brasileño.

El bicentenario de las relaciones diplomáticas, previsto para febrero de 2027, encuentra a ambos países con una agenda que combina comercio, infraestructura, cooperación fronteriza y protección de la Amazonía. Brasil importó USD 280 mil millones en bienes durante 2025, un mercado donde Perú aún tiene espacio para elevar su presencia con alimentos, productos químicos, minerales y confecciones.

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