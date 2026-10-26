Asesinan en el Callao a Romario Cartagena, animador y bailarín de Guajiro y su Sello de Primera

El también bailarín era conocido por su participación en espectáculos de música tropical y por su trabajo como profesor. Las circunstancias del crimen aún no han sido esclarecidas públicamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La música tropical del Callao está de luto tras conocerse la muerte de Romario Cartagena, reconocido animador y bailarín vinculado a la agrupación Guajiro y El Sello de Primera. El artista fue asesinado este domingo 25 de octubre de 2026, en un hecho ocurrido en la cuadra 9 del jirón Loreto, en el primer puerto. Su fallecimiento ha generado consternación entre familiares, amigos y seguidores, quienes lamentan la partida de una figura conocida por su participación en espectáculos y presentaciones musicales.

La noticia impactó a quienes seguían su trabajo en el ambiente artístico chalaco, donde Cartagena había ganado reconocimiento por su desenvolvimiento sobre el escenario y su relación con la música y el baile. Su presencia en actividades vinculadas a la orquesta y sus publicaciones en redes sociales permitían conocer parte de su faceta artística, que incluía labores como animador, bailarín y profesor.

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Hasta el momento, las circunstancias exactas del homicidio no han sido esclarecidas públicamente. Tampoco se han difundido detalles oficiales que permitan determinar cómo se produjo el ataque, quiénes habrían participado o cuál habría sido el móvil del crimen. Mientras se espera mayor información, la muerte del artista ha provocado mensajes de tristeza entre quienes compartieron con él diferentes momentos de su trayectoria.

El artista chalaco fue víctima de un homicidio en la cuadra 9 del jirón Loreto este domingo 25 de octubre. Su muerte ha generado consternación entre familiares, amigos y seguidores de la música tropical. Facebook/ Ventanilla TV.

¿Qué se sabe del asesinato de Romario Cartagena en el Callao?

El homicidio de Romario Cartagena ocurrió en la cuadra 9 del jirón Loreto, en el Callao, durante la jornada del domingo 25 de octubre. La información difundida sobre el caso señala que el animador fue víctima de un ataque que terminó con su vida, aunque todavía no se han precisado públicamente las circunstancias en las que sucedieron los hechos.

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Romario Cartagena, animador de Guajiro y su Sello de Primera, fue asesinado en el Callao. Captura: Facebook Ventanilla TV.

La falta de información oficial impide establecer una secuencia detallada de lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha difundido un informe policial público que identifique a los presuntos responsables ni que permita conocer qué motivó el asesinato. Por ello, cualquier versión sobre posibles conflictos, amenazas previas o las razones detrás del crimen permanece sin confirmar.

Romario Cartagena, animador de Guajiro y su Sello de Primera, fue asesinado en el Callao. Captura: Facebook Ventanilla TV.

La noticia comenzó a generar repercusión entre quienes conocían al artista y seguían sus presentaciones en el circuito musical del primer puerto. Su fallecimiento también puso de manifiesto la preocupación que despiertan los hechos de violencia que afectan a la comunidad chalaca, especialmente cuando las víctimas son personas conocidas por su actividad profesional y su presencia en espacios públicos.

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Romario Cartagena, animador de Guajiro y su Sello de Primera, fue asesinado en el Callao. Captura: Facebook Ventanilla TV.

Romario Cartagena y su trayectoria con Guajiro y El Sello de Primera

Romario Cartagena era conocido por su participación en el entorno artístico de Guajiro y El Sello de Primera, agrupación relacionada con la música tropical, especialmente con la salsa y la timba cubana. Su vínculo con el conjunto quedó reflejado en publicaciones y videos compartidos durante los últimos meses, en los que aparecía asociado a las actividades musicales de la orquesta.

Su trabajo como animador le permitía desenvolverse en espectáculos en los que la interacción con el público y la energía sobre el escenario resultaban fundamentales. A ello se sumaba su faceta como bailarín, una actividad que formaba parte de su identidad artística y por la que también era reconocido entre quienes seguían sus presentaciones.

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Romario Cartagena, animador de Guajiro y su Sello de Primera, fue asesinado en el Callao. Captura: Facebook Ventanilla TV.

En el ambiente musical, los animadores cumplen una función importante al acompañar las actuaciones, mantener el entusiasmo de los asistentes y conectar al público con los artistas. Cartagena formaba parte de ese circuito de entretenimiento, en el que la música, el baile y la presencia escénica se combinan para dar vida a los espectáculos.

Romario Cartagena, animador de Guajiro y su Sello de Primera, fue asesinado en el Callao. Captura: Facebook Ventanilla TV.

El artista también se desempeñaba como bailarín y profesor

Además de su labor como animador, Romario Cartagena se desenvolvía como bailarín y se presentaba en sus redes sociales como profesor. Esta faceta ampliaba su actividad más allá de las presentaciones con la agrupación y mostraba su relación con la enseñanza y la práctica del baile.

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Romario Cartagena, animador de Guajiro y su Sello de Primera, fue asesinado en el Callao. Captura: Facebook Ventanilla TV.

La muerte de Romario Cartagena genera mensajes de despedida

Tras conocerse el asesinato, las redes sociales se convirtieron en uno de los espacios en los que se expresaron las muestras de tristeza por la partida del artista. Familiares, amigos y seguidores lamentaron su fallecimiento, en medio de la conmoción que provocó la noticia en su entorno.

Romario Cartagena, animador de Guajiro y su Sello de Primera, fue asesinado en el Callao. Captura: Facebook Ventanilla TV.