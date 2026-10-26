De la contaminación de ríos a las biocápsulas regenerativas: escolares llevan soluciones para sus comunidades a una final nacional de innovación

Ganadores del Innovation Program UTP x Innova Schools. Foto: Infobae Perú

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Desde alternativas frente a la contaminación del agua por mercurio hasta alimentos elaborados con tubérculos andinos y biocápsulas biodegradables vinculadas a los procesos de duelo, estudiantes de quinto de secundaria presentaron proyectos orientados a responder a problemas identificados en sus comunidades durante la final del Innovation Program UTP x Innova Schools.

La etapa decisiva, realizada en el campus Lima Centro de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), reunió a ocho equipos finalistas: cinco de Lima y tres procedentes de Juliaca, Tacna y Chimbote. Según Melissa Hidalgo, coordinadora curricular de Desarrollo Personal, Social y Ciudadano (DPCC) de Innova Schools, más de 60 escuelas participaron en la edición 2026.

Los estudiantes trabajaron con la metodología Design Thinking para identificar problemas de su entorno, analizar sus causas y plantear soluciones. Las propuestas se distribuyeron en cuatro categorías: Salud y Medio Ambiente, Ciudadanía Digital, Inclusión y Derechos Humanos, e Identidad y Desarrollo Regional.

Melissa Hidalgo, coordinadora curricular de Desarrollo Personal, Social y Ciudadano (DPCC) de Innova Schools. Foto: Infobae Perú

Tres proyectos de Salud y Medio Ambiente ocupan el podio

Los tres primeros lugares de la final correspondieron a Salud y Medio Ambiente.

El primer puesto fue para Innovadores Tecnológicos, de Innova Schools Chimbote, con Biocápsulas regenerativas, una propuesta de cápsulas biodegradables planteada como alternativa para momentos de duelo y pérdida de seres queridos.

Ernesto Cock, gerente de Producto Digital de la UTP e integrante del jurado, señaló que uno de los aspectos que influyó en la elección fue que los estudiantes decidieran trabajar sobre un ámbito poco abordado.

“Lo más relevante fue que ellos pudiesen encontrar un nicho, un espacio, donde pocas personas se hayan atrevido a entrar”, afirmó.

Cock añadió que el equipo empleó la metodología aprendida para diseñar un producto que, según su evaluación, podía generar beneficios tanto para el usuario como para el entorno y la comunidad.

Daniel Bustos, Client Solutions Manager de TikTok para la región Andina y también integrante del jurado, destacó la rigurosidad de la explicación técnica, así como los componentes de sostenibilidad y economía circular de la propuesta. Hidalgo, por su parte, resaltó que los estudiantes abordaron un tema sensible como la pérdida de un familiar y lo vincularon con la forestación mediante árboles oriundos de Chimbote.

El segundo lugar fue para Atlas, de Innova Schools Rímac 2 Sporting Cristal, con Andinochips, un snack elaborado con tubérculos andinos deshidratados presentado como alternativa frente a los alimentos ultraprocesados.

El tercer puesto correspondió a Voces de la Amazonía, de Innova Schools San Miguel 2, con Hidromerc, una propuesta de planta de filtración de mercurio enfocada en los problemas hídricos del río Malinowski, en Puerto Maldonado.

Los premios anunciados fueron siete laptops para el primer puesto, siete tablets para el segundo y seis kits tecnológicos para el tercero.

Ernesto Cock, gerente de Producto Digital de la UTP. Foto: Infobae Perú

Problemas locales, soluciones desde las aulas

Las iniciativas desarrolladas durante el programa atendieron problemáticas ambientales y sociales vinculadas con las distintas realidades de los estudiantes. Hidalgo mencionó propuestas relacionadas con la contaminación del agua por mercurio y plomo, además de proyectos sobre identidad regional y preservación de lenguas originarias.

Cock destacó también iniciativas destinadas a descontaminar ríos y responder a impactos asociados con la minería ilegal, en las que los estudiantes recurrieron a la ciencia y al diseño para desarrollar sus propuestas.

Bustos señaló que uno de los elementos que observó en los proyectos fue precisamente su componente social. “Esa conexión social de la mayoría de proyectos realmente demuestra que el impacto en la gente es el centro de la innovación”, sostuvo.

El proceso también buscó desarrollar habilidades más allá de la elaboración de un producto. Hidalgo identificó entre ellas el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la indagación y la empatía. Explicó que los escolares realizaron entrevistas a pobladores vinculados con las problemáticas elegidas para conocer sus necesidades antes de plantear las soluciones.

La presencia de equipos de distintas ciudades permitió, además, incorporar problemáticas fuera de Lima. Para Cock, esa diversidad territorial resulta relevante en un país marcado por la centralización.

Según explicó, la participación de estudiantes de diferentes lugares no solo permite trabajar sobre problemas propios de cada región, sino también intercambiar perspectivas entre equipos con realidades distintas.

Daniel Bustos, Client Solutions Manager de TikTok para la región Andina. Foto: Infobae Perú

“Lo importante está en el camino, no en el resultado”

Más allá de los tres proyectos premiados, Cock sostuvo que el aprendizaje alcanzó también a los estudiantes que participaron en las etapas previas y no llegaron a la final.

El representante de UTP mencionó entre los aprendizajes del proceso la resiliencia, la insistencia y la capacidad de enfocarse en conseguir un objetivo. “Todo el propio proceso ha sido, de hecho, el valor que [...] los alumnos han obtenido, al margen del premio y de quién ganó”, añadió.

El Innovation Program tiene más de diez años en Innova Schools, según Hidalgo, mientras que el concurso dirigido específicamente a estudiantes de undécimo grado se desarrolla desde hace aproximadamente siete años.

Cock señaló que UTP e Innova Schools proyectan mantener la iniciativa y ampliar progresivamente el número de estudiantes participantes.

“La idea es que esto sea algo continuo. Eso es parte de algo, de una idea mucho más grande que tenemos de que esto pase siempre, pase todos los años, cada vez podamos incluir más alumnos en estos procesos”, afirmó.