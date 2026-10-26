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Keiko Fujimori felicitó a Lula da Silva por su reelección y llamó a fortalecer la alianza estratégica bilateral entre Perú y Brasil

Tras confirmarse el triunfo del mandatario brasileño sobre Flávio Bolsonaro, la presidenta peruana destacó la cooperación fronteriza y el desarrollo sostenible de la Amazonía en el marco del bicentenario diplomático

Keiko Fujimori felicitó a Lula da Silva por su reelección y llamó a fortalecer la alianza estratégica bilateral
Keiko Fujimori felicitó a Lula da Silva por su reelección y llamó a fortalecer la alianza estratégica bilateral - ONPE / REUTERS
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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva tras confirmarse su reelección al frente de Brasil en una reñida segunda vuelta electoral, donde el líder del Partido de los Trabajadores se impuso con el 51,76% de los votos frente al 48,24% de Flávio Bolsonaro. El pronunciamiento de la mandataria peruana se dio a conocer a través de sus redes sociales más de una hora después de que la justicia electoral brasileña oficializara la irreversible victoria del líder de izquierda.

En su mensaje, Fujimori extendió un saludo al pueblo brasileño por la jornada cívica y remarcó la importancia de mantener una agenda común de Estado ante la proximidad del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Asimismo, reafirmó la voluntad de Lima de consolidar la alianza estratégica bilateral, priorizando la integración física, la cooperación comercial y el desarrollo sostenible de la cuenca amazónica compartida.

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Saludo de Keiko Fujimori en X
Saludo de Keiko Fujimori en X

Integración estratégica y Tren Bioceánico

La relación comercial entre Perú y Brasil se rige por convenios bilaterales de inversión. Según registros de la Cancillería peruana y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Brasil se consolida como el principal socio comercial del Perú en la región, impulsado por un flujo continuo de manufacturas, agroindustria y minerales que busca expandirse con mayor facilitación aduanera.

El principal interés geopolítico común radica en la salida logística hacia la cuenca del Asia-Pacífico mediante el proyecto del Tren Bioceánico. Documentos de trabajo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC) y del Ministerio de Transportes de Brasil destacan que este corredor permitiría conectar la producción agroindustrial brasileña con los puertos de la costa peruana —como Chancay e Ilo—, reduciendo tiempos y costos de flete internacional frente a rutas marítimas tradicionales.

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El Tren Bioceánico unirá Perú y Brasil con una ruta de carga de 40 mil toneladas diarias. Foto: composición Gore Piura
El Tren Bioceánico unirá Perú y Brasil con una ruta de carga de 40 mil toneladas diarias. Foto: composición Gore Piura

Ambos gobiernos coinciden a nivel diplomático en que la viabilidad del trazado depende de equilibrar la competitividad logística con la sostenibilidad ambiental en la Amazonía. De acuerdo con comunicados oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (RREE) y la cancillería brasileña (Itamaraty), el avance de la infraestructura física transcontinental se mantiene como una prioridad de Estado aunque por ahora se encuentra principalmente en fases de estudios técnicos.

Histórica remontada de Lula en el balotaje

Luiz Inácio Lula da Silva logró una reelección histórica al imponerse en la segunda vuelta presidencial con el 51,76% de los votos frente al 48,24% del senador Flávio Bolsonaro. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) rompió un precedente vigente desde el retorno a la democracia en 1989, convirtiéndose en el primer mandatario en revertir el resultado tras haber quedado segundo en la primera vuelta y asegurando así un inédito cuarto mandato presidencial en el Palacio de Planalto.

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La remontada electoral se sostuvo en una intensa movilización de bases y un paquete de medidas económicas y sociales clave aplicadas en la recta final de la campaña. Destacaron el incremento del 15% en el subsidio Bolsa Família, alivios tributarios a los combustibles, líneas de crédito blando para sectores vulnerables y la sanción legislativa para reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales sin rebaja de sueldos, iniciativas con las que Lula confrontó de manera directa el programa de recortes y reformas de su contrincante liberal.

En materia de gestión, este nuevo periodo mantendría como ejes centrales la mitigación de la deforestación amazónica —tras haber logrado una reducción del 45% en su administración previa— y la reforma del Sistema Único de Seguridad Pública con mayor financiamiento en inteligencia para los estados federados. A escala regional y global, el resultado afianza el multilateralismo brasileño, la cohesión dentro del Mercosur (donde participa el Perú) y los BRICS, y la autonomía estratégica ante las tensiones comerciales abiertas con Washington.

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