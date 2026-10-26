Perú

MIDAGRI: Perú verá estancarse su récord histórico de agroexportaciones en 2026 y no pasará de USD15.000 millones

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego informó que las agroexportaciones peruanas alcanzaron apenas los USD 8.334 millones entre enero y agosto de este año. ¿Qué cultivos esperan el mayor golpe?

granadas - midagri
La balanza comercial agraria nacional alcanzó un superávit de 3.397 millones de dólares en los primeros ocho meses.
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Las agroexportaciones peruanas sumaron USD 8.334 millones entre enero y agosto de 2026, un crecimiento de 2,3% frente al mismo periodo del año pasado. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) estima que los envíos bordearán los USD 15 mil millones al cierre del año, una cifra cercana a los USD 15.013 millones registrados en 2025, cuando el sector alcanzó su mayor resultado anual (récord histórico, 17,3% frente a 2024).

El ministerio informó que Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones agrarias peruanas. La balanza comercial del sector registró un superávit de USD 3.397 millones hasta agosto, mientras el valor total de los envíos aumentó en cerca de USD 183 millones en comparación con el mismo periodo de 2025.

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Paltas, arándanos y uvas lideraron las ventas entre enero y agosto

Las agroexportaciones no tradicionales alcanzaron USD 7.559 millones, 2,2% más que en los primeros ocho meses de 2025. Las paltas encabezaron el ranking con USD 1.343 millones, seguidas por los arándanos frescos, con USD 1.050 millones, y las uvas frescas, con USD 816 millones.

El cacao en grano sumó USD 277 millones; los mangos frescos, USD 264 millones; y los espárragos frescos, USD 231 millones. Los diez principales productos concentraron 60,5% de la oferta agroexportadora no tradicional.

Los arándanos registraron uno de los mayores aumentos interanuales, con un avance de 47,9%. También crecieron las exportaciones de uvas frescas, 17,6%; paltas, 8,6%; mangos frescos, 13,3%; y quinua, 21,6%.

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arandanos
Las paltas y los arándanos frescos lideraron las ventas del sector no tradicional hacia el exterior.

El café concentró 90% de las exportaciones tradicionales

Las agroexportaciones tradicionales llegaron a USD 775 millones, 3,1% más que en enero-agosto de 2025. El café sin tostar ni descafeinar explicó USD 702 millones de ese monto, seguido por el azúcar refinada, con USD 29 millones, y otros azúcares de caña, con USD 10,1 millones.

Estos productos concentraron 96,7% de los envíos agrarios tradicionales, según Midagri. Solo en agosto, ese segmento creció 10,5%, hasta USD 241,7 millones, impulsado por las ventas de café.

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El café sin tostar sumó 702 millones de dólares dentro de la canasta agroexportadora tradicional.

Estados Unidos encabeza los destinos de los productos peruanos

Estados Unidos, Países Bajos, España, Chile, Reino Unido, México, China, Colombia, Ecuador y Canadá fueron los diez principales mercados de los productos agrarios peruanos. En conjunto, concentraron 78,9% del valor exportado entre enero y agosto.

En agosto, las agroexportaciones alcanzaron USD 1.493 millones, un avance de 0,9% frente a los USD 1.480 millones del mismo mes de 2025. Midagri prevé que los productos peruanos lleguen a más de 130 mercados al cierre de 2026.

Los efectos de El Niño empiezan a pesar sobre el agor peruano

El Fenómeno El Niño ya afecta al agro en 2026 y el riesgo puede aumentar durante la campaña de verano. El Banco Central de Reserva del Perú proyecta una caída de 1,5% del sector agropecuario este año por lluvias anómalas, altas temperaturas y riesgos sanitarios.

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Diez mercados internacionales absorbieron el 78,9% del valor total exportado por el agro peruano.

Entre los cultivos expuestos figuran los frutales de la costa, como arándanos, paltas y mangos, además de papa, arroz y la producción avícola. Las temperaturas elevadas pueden alterar la floración y el rendimiento de las frutas de exportación, mientras que las lluvias e inundaciones pueden dañar cultivos, interrumpir el traslado de alimentos y encarecer los costos de los productores.

Los antecedentes muestran que el golpe puede ser relevante. Durante El Niño de 1997-1998, la producción agropecuaria acumuló una caída de 0,7% entre enero y julio de 1998, y el subsector agrícola retrocedió 2,5%.

Algunos cultivos reportaron bajas más fuertes: algodón, 34,7%; caña de azúcar, 25%; manzana, 41,6%; camote, 40,3%; espárrago, 14,6%; y palta, 17,8%. Más recientemente, en 2023, el agro cayó 2,91% en todo el año bajo el impacto combinado del ciclón Yaku, el Niño Costero y el Niño global; el mango descendió 23,1%, el cacao 3,1% y el arroz 2,1%.

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