Lisandro Alzugaray contesta a quienes acusan a Universitario de recibir ayudas arbitrales: “Están buscando algo para que nos caigamos”

Lisandro Alzugaray celebrando un nuevo gol con Universitario de Deportes. Crédito: ITEA

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Universitario de Deportes consiguió una contundente victoria por 3-0 ante Juan Pablo II y Lisandro Alzugaray fue uno de los protagonistas al contribuir con una anotación. Después del encuentro, el atacante argentino expresó su satisfacción por el rendimiento del equipo, al tiempo que respondió a las críticas que rodean al conjunto ‘merengue’ por las supuestas ayudas arbitrales en el Torneo Clausura 2026.

El futbolista destacó que el plantel confiaba en el nivel que venía mostrando, incluso antes de que los resultados se reflejaran en el campo. “La verdad que estoy contento porque el equipo sigue demostrando que está para grandes cosas. Nosotros sabíamos en la interna que estábamos muy bien. Así que feliz, porque el equipo respondió de una gran manera”, señaló para ‘L1MAX’.

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Uno de los temas abordados durante la entrevista fue la polémica que se genera alrededor de Universitario por los comentarios sobre el arbitraje y las presuntas ayudas que recibiría el club. Alzugaray aseguró que no se deja distraer por esas opiniones y remarcó que el grupo mantiene la atención en sus propios objetivos.

“No soy de darle mucha importancia a lo que dicen los demás, pero nosotros pensamos solamente en nosotros. Están buscando algo para que nosotros nos caigamos y no lo van a lograr porque estamos muy bien. El equipo sigue demostrando que está para grandes cosas y ojalá que sigamos por el mismo camino”, manifestó el delantero.

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De esta manera, el atacante dejó clara su postura frente a los cuestionamientos y sostuvo que las críticas no afectan la confianza del plantel. Para el argentino, la prioridad pasa por mantener el nivel futbolístico y continuar consiguiendo resultados positivos en el campeonato.

El delantero 'crema' habla tras la goleada conseguida ante Juan Pablo II en el estadio Monumental. (Video: L1MAX)

La unión del plantel, una de las claves de la ‘U’

Alzugaray también resaltó el ambiente que se vive dentro del vestuario ‘crema’ y el respaldo que sienten por parte de sus hinchas. Según explicó, esa conexión entre jugadores y aficionados representa un impulso para afrontar cada compromiso con la máxima exigencia.

“La unión que hay no solamente en el plantel, sino se siente la unión de la gente también, que está con nosotros. Eso hace que juguemos los partidos como finales y estamos muy contentos”, afirmó.

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El atacante consideró que ese compromiso colectivo permite que Universitario afronte sus encuentros con una mentalidad competitiva y mantenga la ambición de seguir peleando por sus objetivos.

¿Qué cambió con la llegada de Fabián Bustos?

Consultado sobre las modificaciones que ha experimentado el equipo tras los cambios en la dirección técnica durante la temporada, Alzugaray identificó la cercanía del entrenador con los futbolistas como un aspecto importante en la dinámica actual.

“Ha cambiado la cercanía con el jugador. Creo que eso es fundamental, desde mi forma de ver. La verdad que este cuerpo técnico tiene eso y estamos bien”, explicó.

Para el delantero, esa relación más próxima de Fabián Bustos con los integrantes del plantel contribuye al buen momento que atraviesa el equipo y al ambiente positivo que percibe dentro del grupo.

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Lisandro Alzugaray celebrando la goleada de Universitario ante Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026. Crédito: Prensa U

Alzugaray había anticipado su gol ante Juan Pablo II

El argentino también se refirió a su anotación en la victoria crema y reveló que había anticipado en casa que tendría una oportunidad para marcar. Finalmente, su pronóstico se cumplió y pudo aportar en el triunfo por 3-0.

“Sabía que iba a tener una situación de gol. Es más, le dije a mi esposa que iba a hacer un gol. Gracias a Dios pude hacerlo, así que estoy contento, el equipo está demostrando que estamos muy bien”, contó.

Con sus declaraciones, Alzugaray puso énfasis tanto en el rendimiento colectivo como en la confianza que mantiene Universitario. El delantero espera que el conjunto ‘merengue’ conserve esa dinámica y continúe mostrando en la cancha el nivel que, según afirmó, el plantel ya reconocía internamente.

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