Perú Deportes

Lisandro Alzugaray contesta a quienes acusan a Universitario de recibir ayudas arbitrales: “Están buscando algo para que nos caigamos”

El delantero argentino se pronunció tras la goleada por 3-0 ante Juan Pablo II, en la que aportó un tanto, y destacó la unión del plantel bajo la dirección técnica de Fabián Bustos

Lisandro Alzugaray celebrando un nuevo gol con Universitario de Deportes.
Lisandro Alzugaray celebrando un nuevo gol con Universitario de Deportes. Crédito: ITEA
Guardar

Universitario de Deportes consiguió una contundente victoria por 3-0 ante Juan Pablo II y Lisandro Alzugaray fue uno de los protagonistas al contribuir con una anotación. Después del encuentro, el atacante argentino expresó su satisfacción por el rendimiento del equipo, al tiempo que respondió a las críticas que rodean al conjunto ‘merengue’ por las supuestas ayudas arbitrales en el Torneo Clausura 2026.

El futbolista destacó que el plantel confiaba en el nivel que venía mostrando, incluso antes de que los resultados se reflejaran en el campo. “La verdad que estoy contento porque el equipo sigue demostrando que está para grandes cosas. Nosotros sabíamos en la interna que estábamos muy bien. Así que feliz, porque el equipo respondió de una gran manera”, señaló para ‘L1MAX’.

PUBLICIDAD

Uno de los temas abordados durante la entrevista fue la polémica que se genera alrededor de Universitario por los comentarios sobre el arbitraje y las presuntas ayudas que recibiría el club. Alzugaray aseguró que no se deja distraer por esas opiniones y remarcó que el grupo mantiene la atención en sus propios objetivos.

“No soy de darle mucha importancia a lo que dicen los demás, pero nosotros pensamos solamente en nosotros. Están buscando algo para que nosotros nos caigamos y no lo van a lograr porque estamos muy bien. El equipo sigue demostrando que está para grandes cosas y ojalá que sigamos por el mismo camino”, manifestó el delantero.

PUBLICIDAD

De esta manera, el atacante dejó clara su postura frente a los cuestionamientos y sostuvo que las críticas no afectan la confianza del plantel. Para el argentino, la prioridad pasa por mantener el nivel futbolístico y continuar consiguiendo resultados positivos en el campeonato.

El delantero 'crema' habla tras la goleada conseguida ante Juan Pablo II en el estadio Monumental. (Video: L1MAX)

La unión del plantel, una de las claves de la ‘U’

Alzugaray también resaltó el ambiente que se vive dentro del vestuario ‘crema’ y el respaldo que sienten por parte de sus hinchas. Según explicó, esa conexión entre jugadores y aficionados representa un impulso para afrontar cada compromiso con la máxima exigencia.

“La unión que hay no solamente en el plantel, sino se siente la unión de la gente también, que está con nosotros. Eso hace que juguemos los partidos como finales y estamos muy contentos”, afirmó.

El atacante consideró que ese compromiso colectivo permite que Universitario afronte sus encuentros con una mentalidad competitiva y mantenga la ambición de seguir peleando por sus objetivos.

¿Qué cambió con la llegada de Fabián Bustos?

Consultado sobre las modificaciones que ha experimentado el equipo tras los cambios en la dirección técnica durante la temporada, Alzugaray identificó la cercanía del entrenador con los futbolistas como un aspecto importante en la dinámica actual.

“Ha cambiado la cercanía con el jugador. Creo que eso es fundamental, desde mi forma de ver. La verdad que este cuerpo técnico tiene eso y estamos bien”, explicó.

Para el delantero, esa relación más próxima de Fabián Bustos con los integrantes del plantel contribuye al buen momento que atraviesa el equipo y al ambiente positivo que percibe dentro del grupo.

Lisandro Alzugaray celebrando la goleada de Universitario ante Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026.
Lisandro Alzugaray celebrando la goleada de Universitario ante Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026. Crédito: Prensa U

Alzugaray había anticipado su gol ante Juan Pablo II

El argentino también se refirió a su anotación en la victoria crema y reveló que había anticipado en casa que tendría una oportunidad para marcar. Finalmente, su pronóstico se cumplió y pudo aportar en el triunfo por 3-0.

“Sabía que iba a tener una situación de gol. Es más, le dije a mi esposa que iba a hacer un gol. Gracias a Dios pude hacerlo, así que estoy contento, el equipo está demostrando que estamos muy bien”, contó.

Con sus declaraciones, Alzugaray puso énfasis tanto en el rendimiento colectivo como en la confianza que mantiene Universitario. El delantero espera que el conjunto ‘merengue’ conserve esa dinámica y continúe mostrando en la cancha el nivel que, según afirmó, el plantel ya reconocía internamente.

Temas Relacionados

Lisandro AlzugarayUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada

Sport Huancayo goleó a Alianza Atlético en casa, mientras que Sporting Cristal cayó ante Cusco FC. Por su lado, Universitario superó a Juan Pablo II y Alianza Lima venció de manera agónica a CD Moquegua

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada

Dónde ver el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: canal tv online de la ceremonia de premiación en Londres

Los mejores futbolistas del mundo se darán cita en una noche que reconocerá a los más destacados de la temporada. Revisa las opciones de transmisión disponibles para no perderte ningún detalle del evento

Dónde ver el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: canal tv online de la ceremonia de premiación en Londres

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 2 del torneo

La segunda jornada del campeonato está dejando duelos muy atractivos y reñidos. Revisa los marcadores de cada encuentro durante el desarrollo de la fecha

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 2 del torneo

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: así van los equipos tras el cierre de la fecha 2 de la fase 1

La segunda jornada del campeonato dejó tres partidos definidos en el quinto set y movimientos importantes en la clasificación, con Universitario y San Martín al frente tras sumar su segunda victoria consecutiva

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: así van los equipos tras el cierre de la fecha 2 de la fase 1

Jean Deza puso en duda su continuidad en Domingo Dianderas para jugar la Copa Perú 2026: “No ha sido la mejor experiencia”

El ‘Ratón’ rompió su silencio por su presencia en el cuadro de Chincha, con el que no pudo debutar ante Atlético Torino en Talara, y podría dejar el club a pocos días de ser anunciado

Jean Deza puso en duda su continuidad en Domingo Dianderas para jugar la Copa Perú 2026: “No ha sido la mejor experiencia”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

No habrá segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison: JEE rechaza pedido de Avanza País

No habrá segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison: JEE rechaza pedido de Avanza País

Senador Jorge Gavidia anuncia su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “No puedo seguir haciendo más daño”

Exasesor de Catherin Palomino la acusa de presuntos cobros a trabajadores y pagos por obras públicas: “Ese es el negocio”

Senadores y figuras políticas de la izquierda peruana saludan el triunfo de Lula da Silva como “bastión de resistencia democrática”

SUNAT adjudica contrato de S/ 83,5 millones a consorcio integrado por empresas que le deben S/ 124 millones

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina y Paolo Guerrero coincidieron en la Plaza de Acho

Magaly Medina y Paolo Guerrero coincidieron en la Plaza de Acho

Karen Dejo explica la razón por la que el padre de su hija no estuvo en su quinceañero: “Cosas que pasan”

Karen Dejo celebró los 15 años de su hija con exclusiva fiesta y le dedicó emotiva sorpresa: “Me enseñaste a ser madre”

Asesinan en el Callao a Romario Cartagena, animador y bailarín de Guajiro y su Sello de Primera

Jorge Luna defiende el fichaje de Jean Deza en el Domingo Dianderas: "Cada decisión que tomo tiene un solo propósito, salir campeones"

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada

Dónde ver el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: canal tv online de la ceremonia de premiación en Londres

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 2 del torneo

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: así van los equipos tras el cierre de la fecha 2 de la fase 1

Jean Deza puso en duda su continuidad en Domingo Dianderas para jugar la Copa Perú 2026: “No ha sido la mejor experiencia”