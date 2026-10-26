Perú Deportes

Diego Penny apunta al VAR tras el polémico gol de Alianza Lima: “Sigo esperando una cámara que me diga que la pelota entró al 100%”

El exguardameta respaldó a Carlos Grados y cuestionó la falta de imágenes concluyentes para determinar si el remate de Alan Cantero cruzó por completo la línea de gol

El exguardameta consideró que las imágenes difundidas hasta el momento no despejan sus dudas sobre la anotación que definió el encuentro disputado en Moquegua. (Video: Movistar Deportes)
Guardar

La victoria de Alianza Lima por 1-0 sobre CD Moquegua continúa generando debate por la anotación de Alan Cantero, que fue convalidada tras la intervención del VAR. Esta vez, Diego Penny se pronunció sobre la jugada y respaldó la postura del arquero Carlos Grados, quien intentó evitar el tanto en los minutos finales del encuentro.

En su análisis para el programa ‘Después de Todo’, de Movistar Deportes, el exguardameta de la selección peruana sostuvo que no ha encontrado una imagen que le permita confirmar con total certeza que el balón ingresó al arco. Aunque reconoció que el club ‘íntimo’ difundió una toma en la que se aprecia la anotación, remarcó que sigue esperando un ángulo de la transmisión oficial que despeje sus dudas.

PUBLICIDAD

“Hoy estoy con Carlos Grados, porque yo no tengo una imagen clara, y voy de frente, del gol de Alianza. Hay una imagen clara de la cámara de Alianza Lima, que muestra que es gol. Pero yo sigo esperando que en el partido muestren un ángulo o una cámara exacta que me diga que la pelota entró al cien por ciento”, manifestó.

Penny también puso el foco en el funcionamiento del videoarbitraje durante el partido. El exportero consideró necesario aclarar qué ocurrió en otra acción polémica, registrada en la última jugada del primer tiempo, en la que no tuvo certeza sobre si se sancionó una posición adelantada o si se revisó un posible penal para Alianza Lima.

PUBLICIDAD

“¿El VAR para qué está? Yo lo que quiero saber es, primero, que confirme de que el VAR estaba funcionando. En la última jugada del primer tiempo, yo no sé qué cobraron ahí. ¿Cobraron offside? ¿No cobraron offside? ¿Revisaron la falta o no?”, cuestionó.

Diego Penny pone en tela de juicio el gol de Alianza Lima y apunta al VAR: “No tengo una imagen clara”
Diego Penny pone en tela de juicio el gol de Alianza Lima ante Moquegua y apunta al VAR: “No tengo una imagen clara”.

En esa línea, señaló que, desde su perspectiva, Alianza Lima pudo verse perjudicado en esa acción previa, mientras que posteriormente recibió una decisión favorable con la validación del tanto de Cantero. No obstante, insistió en que sus comentarios se centraban en la falta de una imagen concluyente y no en generar una controversia contra el conjunto blanquiazul.

“Yo no tengo una imagen clara que me diga que es gol”, reiteró.

El respaldo de Diego Penny a Carlos Grados

El exarquero explicó que, en las imágenes que ha revisado, observa a Carlos Grados dentro del arco, pero no logra determinar con certeza si el balón cruzó por completo la línea de gol. Además, cuestionó que se tome como referencia el ángulo difundido por Alianza Lima, pues considera necesario conocer si esa toma formó parte del material utilizado por el VAR para validar la anotación.

“Si esa cámara que Alianza Lima pertenece a las cámaras de la transmisión y pertenece al VAR, yo te la doy, pero si yo de mi tribuna estoy viendo el partido, agarro mi celular, grabo y es gol, ¿la imagen de mi celular vale? No es una cámara oficial”, sostuvo.

Por ello, pidió que se difunda el ángulo utilizado por el videoarbitraje para tomar la decisión. “Yo sigo esperando la cámara del VAR o la cámara que marque el offside de ese lado que me diga que la pelota entró. Es lo único”, agregó.

Penny también recalcó que, cuando se revisan este tipo de jugadas, espera que se muestren las imágenes y los trazados que permitan despejar las dudas. “Yo sigo esperando la cámara o el ángulo que me diga que la pelota entró al 100%, no al 99%, nada más”, sentenció.

La institución blanquiazul difundió una toma de la anotación que definió el triunfo ante CD Moquegua, en medio de los cuestionamientos sobre si el balón cruzó por completo la línea de gol. (Video: AL)

Diego Penny reconoció la superioridad de Alianza Lima

Pese a sus cuestionamientos sobre la validación del gol, el exseleccionado nacional distinguió la polémica arbitral del rendimiento del equipo dirigido por Pablo Guede. A su juicio, Alianza Lima mostró argumentos futbolísticos para quedarse con los tres puntos, aunque consideró que el desenlace pudo ser distinto.

“Alianza no debió ganar con este gol. Alianza debió ganar el partido con el partido que hizo, que fue superior en posesión, que tuvo algunas ocasiones, que lo hizo figura Carlos Grados”, analizó.

Finalmente, Penny destacó la expectativa que se genera en la recta decisiva del campeonato, al considerar que Alianza Lima viene recortando distancia y avanzando en la lucha junto con Universitario. “Siento que Alianza viene atrás, pasito a pasito, viene cabalgando igual que la ‘U’. Entonces, el campeonato en esta fecha número trece se pone de película”, concluyó.

Temas Relacionados

Diego PennyAlianza LimaAlan CanteroCD Moqueguaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

La jornada se disputará a mitad de semana y tendrá como atractivo principal el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

‘Pepe’ Soto cuestionó polémico gol de Alianza Lima ante CD Moquegua: “Está el VAR y nunca revisan la jugada”

El técnico peruano se pronunció por la derrota de la ‘fuerza del sur’ ante el cuadro ‘blanquiazul’ y criticó el arbitraje. También habló de la lucha por la permanencia

‘Pepe’ Soto cuestionó polémico gol de Alianza Lima ante CD Moquegua: “Está el VAR y nunca revisan la jugada”

Bryan Reyna confía en retomar protagonismo en Universitario con Fabián Bustos: “Vine a Perú a jugar, no de vacaciones”

El extremo peruano se refirió a la llegada del DT argentino y a las oportunidades que espera tener en el cuadro ‘crema’ en la recta final de la Liga 1 2026. Asimismo, habló sobre su futuro en el club

Bryan Reyna confía en retomar protagonismo en Universitario con Fabián Bustos: “Vine a Perú a jugar, no de vacaciones”

Dónde ver el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: canal tv online de la ceremonia de premiación en Londres

La gala se celebrará en Londres y reunirá a las estrellas nominadas a los principales premios del fútbol. Conoce los canales y las plataformas seguirlo en vivo

Dónde ver el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: canal tv online de la ceremonia de premiación en Londres

A qué hora se entrega el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: gala para conocer al mejor jugador de la temporada

Treinta futbolistas compiten por el trofeo más codiciado del deporte rey en una ceremonia que también premiará a los mejores porteros, entrenadores, jóvenes talentos y equipos de la temporada

A qué hora se entrega el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: gala para conocer al mejor jugador de la temporada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senador Jorge Gavidia anuncia su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “No puedo seguir haciendo más daño”

Senador Jorge Gavidia anuncia su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “No puedo seguir haciendo más daño”

Exasesor de Catherin Palomino la acusa de presuntos cobros a trabajadores y pagos por obras públicas: “Ese es el negocio”

Senadores y figuras políticas de la izquierda peruana saludan el triunfo de Lula da Silva como “bastión de resistencia democrática”

SUNAT adjudica contrato de S/ 83,5 millones a consorcio integrado por empresas que le deben S/ 124 millones

Keiko Fujimori felicitó a Lula da Silva por su reelección y llamó a fortalecer la alianza estratégica bilateral entre Perú y Brasil

ENTRETENIMIENTO

Karen Dejo celebró los 15 años de su hija con exclusiva fiesta y le dedicó emotiva sorpresa: “Me enseñaste a ser madre”

Karen Dejo celebró los 15 años de su hija con exclusiva fiesta y le dedicó emotiva sorpresa: “Me enseñaste a ser madre”

Asesinan en el Callao a Romario Cartagena, animador y bailarín de Guajiro y su Sello de Primera

Jorge Luna defiende el fichaje de Jean Deza en el Domingo Dianderas: "Cada decisión que tomo tiene un solo propósito, salir campeones"

'La Odisea' llega al Teatro Manuel Segura en una versión musical infantil dirigida por Gloria María Solari

Juan Víctor Sánchez comparte una foto con su hija tras la liberación de Andrea San Martín

DEPORTES

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

‘Pepe’ Soto cuestionó polémico gol de Alianza Lima ante CD Moquegua: “Está el VAR y nunca revisan la jugada”

Bryan Reyna confía en retomar protagonismo en Universitario con Fabián Bustos: “Vine a Perú a jugar, no de vacaciones”

Dónde ver el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: canal tv online de la ceremonia de premiación en Londres

A qué hora se entrega el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: gala para conocer al mejor jugador de la temporada