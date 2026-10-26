Diego Penny apunta al VAR tras el polémico gol de Alianza Lima: “Sigo esperando una cámara que me diga que la pelota entró al 100%”

El exguardameta consideró que las imágenes difundidas hasta el momento no despejan sus dudas sobre la anotación que definió el encuentro disputado en Moquegua. (Video: Movistar Deportes)

Guardar

La victoria de Alianza Lima por 1-0 sobre CD Moquegua continúa generando debate por la anotación de Alan Cantero, que fue convalidada tras la intervención del VAR. Esta vez, Diego Penny se pronunció sobre la jugada y respaldó la postura del arquero Carlos Grados, quien intentó evitar el tanto en los minutos finales del encuentro.

En su análisis para el programa ‘Después de Todo’, de Movistar Deportes, el exguardameta de la selección peruana sostuvo que no ha encontrado una imagen que le permita confirmar con total certeza que el balón ingresó al arco. Aunque reconoció que el club ‘íntimo’ difundió una toma en la que se aprecia la anotación, remarcó que sigue esperando un ángulo de la transmisión oficial que despeje sus dudas.

PUBLICIDAD

“Hoy estoy con Carlos Grados, porque yo no tengo una imagen clara, y voy de frente, del gol de Alianza. Hay una imagen clara de la cámara de Alianza Lima, que muestra que es gol. Pero yo sigo esperando que en el partido muestren un ángulo o una cámara exacta que me diga que la pelota entró al cien por ciento”, manifestó.

Penny también puso el foco en el funcionamiento del videoarbitraje durante el partido. El exportero consideró necesario aclarar qué ocurrió en otra acción polémica, registrada en la última jugada del primer tiempo, en la que no tuvo certeza sobre si se sancionó una posición adelantada o si se revisó un posible penal para Alianza Lima.

PUBLICIDAD

“¿El VAR para qué está? Yo lo que quiero saber es, primero, que confirme de que el VAR estaba funcionando. En la última jugada del primer tiempo, yo no sé qué cobraron ahí. ¿Cobraron offside? ¿No cobraron offside? ¿Revisaron la falta o no?”, cuestionó.

Diego Penny pone en tela de juicio el gol de Alianza Lima ante Moquegua y apunta al VAR: “No tengo una imagen clara”.

En esa línea, señaló que, desde su perspectiva, Alianza Lima pudo verse perjudicado en esa acción previa, mientras que posteriormente recibió una decisión favorable con la validación del tanto de Cantero. No obstante, insistió en que sus comentarios se centraban en la falta de una imagen concluyente y no en generar una controversia contra el conjunto blanquiazul.

PUBLICIDAD

“Yo no tengo una imagen clara que me diga que es gol”, reiteró.

El respaldo de Diego Penny a Carlos Grados

El exarquero explicó que, en las imágenes que ha revisado, observa a Carlos Grados dentro del arco, pero no logra determinar con certeza si el balón cruzó por completo la línea de gol. Además, cuestionó que se tome como referencia el ángulo difundido por Alianza Lima, pues considera necesario conocer si esa toma formó parte del material utilizado por el VAR para validar la anotación.

“Si esa cámara que Alianza Lima pertenece a las cámaras de la transmisión y pertenece al VAR, yo te la doy, pero si yo de mi tribuna estoy viendo el partido, agarro mi celular, grabo y es gol, ¿la imagen de mi celular vale? No es una cámara oficial”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Por ello, pidió que se difunda el ángulo utilizado por el videoarbitraje para tomar la decisión. “Yo sigo esperando la cámara del VAR o la cámara que marque el offside de ese lado que me diga que la pelota entró. Es lo único”, agregó.

Penny también recalcó que, cuando se revisan este tipo de jugadas, espera que se muestren las imágenes y los trazados que permitan despejar las dudas. “Yo sigo esperando la cámara o el ángulo que me diga que la pelota entró al 100%, no al 99%, nada más”, sentenció.

La institución blanquiazul difundió una toma de la anotación que definió el triunfo ante CD Moquegua, en medio de los cuestionamientos sobre si el balón cruzó por completo la línea de gol. (Video: AL)

Diego Penny reconoció la superioridad de Alianza Lima

Pese a sus cuestionamientos sobre la validación del gol, el exseleccionado nacional distinguió la polémica arbitral del rendimiento del equipo dirigido por Pablo Guede. A su juicio, Alianza Lima mostró argumentos futbolísticos para quedarse con los tres puntos, aunque consideró que el desenlace pudo ser distinto.

PUBLICIDAD

“Alianza no debió ganar con este gol. Alianza debió ganar el partido con el partido que hizo, que fue superior en posesión, que tuvo algunas ocasiones, que lo hizo figura Carlos Grados”, analizó.

Finalmente, Penny destacó la expectativa que se genera en la recta decisiva del campeonato, al considerar que Alianza Lima viene recortando distancia y avanzando en la lucha junto con Universitario. “Siento que Alianza viene atrás, pasito a pasito, viene cabalgando igual que la ‘U’. Entonces, el campeonato en esta fecha número trece se pone de película”, concluyó.