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‘Pepe’ Soto cuestionó polémico gol de Alianza Lima ante CD Moquegua: “Está el VAR y nunca revisan la jugada”

El técnico peruano se pronunció por la derrota de la ‘fuerza del sur’ ante el cuadro ‘blanquiazul’ y criticó el arbitraje. También habló de la lucha por la permanencia

El entrenador peruano analizó la derrota de la 'fuerza del sur' ante los 'blanquiazules' por la fecha 13 del Torneo Clausura. (Video: Cosa Seria)
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Alianza Lima ganó agónicamente como visitante ante CD Moquegua en la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, gracias al polémico gol de Alan Cantero en los minutos finales. La acción abrió el debate sobre si el balón había cruzado por completo la línea después de un rechazo del arquero Carlos Grados.

El técnico del elenco local, José Soto, cuestionó que el árbitro Edwin Ordóñez y el equipo del VAR no revisaran la jugada que definió el encuentro. “El partido estaba parejo, hubo situaciones de gol en ambas porterías, el empate estaba cantado”, afirmó en conferencia de prensa. También lamentó que su equipo perdiera “en un descuido nuestro y una jugada polémica”.

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‘Pepe’ puso el foco en la falta de una imagen concluyente sobre la posición del balón. “No hay ninguna imagen clara que entra la pelota, nos vamos con una sensación de poder haber conseguido algo, pero así es el fútbol”, precisó.

Soto sostuvo que Edwin Ordóñez conversó con el juez de línea después del cabezazo de Alan Cantero y que el ‘lineman’ corrió recién después de esa comunicación. “Ahí está el VAR, pero en ningún momento lo llamaron ni al árbitro para que vaya a ver la jugada”, cuestionó.

‘Pepe’ Soto cuestionó polémico gol de Alianza Lima ante CD Moquegua.
‘Pepe’ Soto cuestionó polémico gol de Alianza Lima ante CD Moquegua.

El entrenador peruano calificó el episodio como una situación discutible, con opiniones divididas sobre la validez de la anotación. “Es una situación polémica, para algunos sí y para otros no. Nosotros necesitábamos que vayan al VAR a revisar, pero no se dio. En ningún momento dijo que la pelota había entrado, trazaron líneas para un posible ‘offside’, pero en ningún momento vieron la jugada del gol”, acotó.

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De la misma manera, el DT de CD Moquegua valoró el esfuerzo de sus dirigidos. “Hay que rescatar el sacrificio del grupo, las ganas de salir de esta situación. Hay que felicitarlos a pesar de la derrota, ya que perdiendo así, vamos a tener mayor posibilidad de ganar en algún momento”, comentó.

Análisis de José Soto tras derrota de CD Moquegua ante Alianza Lima

José Soto también explicó que había preparado a sus dirigidos para disputar el encuentro sin adoptar una postura defensiva. “Trabajamos bien en la semana. Sabíamos que Alianza Lima necesitaba de los puntos. Nosotros teníamos que jugar de igual a igual. Por ahí se hablaba que íbamos a salir a especular, pero si ves los primeros 15 minutos, salimos a presionar. Ahí tuvimos una situación de gol en el primer tiempo, la más clara que no la podemos convertir”, indicó.

El cuadro 'blanquimorado' se llevó triunfazo agónico por 1-0 en condición de visita - Crédito: L1MAX.

El exfutbolista añadió que existieron otras decisiones menores que también generaron malestar durante el desarrollo del cotejo. “Hay jugadas chiquitas, un ‘foul’ dudoso, desde la época que yo jugaba era así y siempre va a ser así. A veces al que tiene mejor camiseta le cobran, pero ahorita estamos tranquilos con los muchachos”, mencionó.

Aun así, Soto evitó que el reclamo arbitral eclipsara su valoración sobre el rendimiento de sus jugadores. “La verdad me quito sombrero por este plantel”, manifestó al destacar la entrega del grupo ante Alianza Lima.

José Soto y el reto de CD Moquegua de salvarse del descenso

Por otro lado, José Soto remarcó que la derrota no modificó su percepción sobre la respuesta anímica del plantel. “Cuando me llamaron y vieron el proyecto, yo tenía este reto, uno difícil, pero en la semana previa al partido que tuvimos en Cajamarca vi otra actitud del equipo y hoy (ayer) mira cómo han corrido, cómo han demostrado”, declaró.

Presidente de CD Moquegua confía plenamente en el profesionalismo de José Soto.
José Soto lleva un triunfo y una derrota con CD Moquegua, por lo que tiene un reto grande para evitar el descenso. - créditos: CD Moquegua.

El estratega de 56 años consideró que la manera en que se produjo la caída puede servir para que el equipo encuentre mayores posibilidades de ganar más adelante. “A veces duele perder los partidos, pero por la manera que se perdió, todos entregaron todo, los 20 que estuvieron en la cancha, los 11, los cambios, los que quedaron en la tribuna. Es difícil armar un 11 porque trabajan muy bien”, expresó.

El próximo desafío de CD Moquegua será el miércoles 28 de octubre de visita con ADT, en un partido que ‘Pepe’ Soto definió como decisiv. “Es una final para nosotros”, afirmó, sosteniendo que su equipo deberá sumar en esa visita para conservar el objetivo de evitar el descenso.

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