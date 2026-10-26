Perú

'La Odisea' llega al Teatro Manuel Segura en una versión musical infantil dirigida por Gloria María Solari

La dramaturga y fundadora de Escena Perú presenta una versión musical infantil del clásico griego en el Teatro Manuel Segura. La función será el 28 de octubre y las entradas son gratuitas

Actores infantiles y jóvenes con disfraces, máscaras y túnicas actúan sobre un escenario teatral frente a un coro situado al fondo
Integrantes de Escena Perú y del coro Música para Crecer presentan una escena de la obra musical infantil 'La Odisea' bajo la dirección de Gloria María Solari.
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La obra ‘La Odisea’ se presentará en una versión musical infantil el 28 de octubre, a las 8:00 p. m., en el Teatro Manuel Segura. La producción, escrita y dirigida por la dramaturga Gloria María Solari, adapta uno de los relatos clásicos de la literatura universal para un público familiar, con una puesta en escena que combina teatro, música y danza.

El espectáculo reúne a los integrantes del coro infantil de Lima Metropolitana Música para Crecer, dirigido por el maestro Armando Vértiz, junto a los alumnos de la escuela Escena Perú, fundada por la propia Solari. Ambos grupos compartirán el escenario para dar vida a los distintos personajes de la historia de Ulises, en una narración que incluye el fin de la guerra de Troya, la partida hacia Ítaca, la furia de Poseidón y el encuentro con el Cíclope.

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La música, compuesta por Solari, ocupa un rol central en la puesta en escena

Cada episodio de la travesía de Ulises está acompañado de piezas musicales originales, compuestas por Gloria María Solari y producidas por Franjo Antich. La integración de las voces del coro infantil con el trabajo escénico y coreográfico busca ofrecer al público una experiencia que combine distintos lenguajes artísticos en una misma narración.

Más allá de la recreación de la mitología griega, la propuesta plantea valores como el coraje frente a las dificultades, la importancia de los vínculos afectivos y la perseverancia para alcanzar los objetivos, ejes que atraviesan el relato original de Ulises y su travesía de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya.

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Un grupo de niños con overoles actúa en un escenario teatral decorado con figuras de nubes y olas marinas de utilería iluminadas
El elenco infantil interpreta una escena de la adaptación musical de La Odisea, dirigida por Gloria María Solari en el Teatro Manuel Segura.

Solari dirige Escena Perú desde 2008 y suma más de dos décadas de trabajo con teatro infantil

Gloria María Solari fundó la asociación cultural Escena Perú en 2008, espacio desde el cual ha producido más de 25 montajes dirigidos a la infancia, varios de ellos centrados en los derechos de los niños y en temáticas de conciencia social. Antes de dedicarse a la dirección teatral, Solari se dio a conocer como conductora del programa infantil ‘Yan Ken Po’, en 1991, junto a Carlos Alcántara y Johanna San Miguel.

La directora, hija del cantante Piero Solari, ha explicado en entrevistas previas su visión sobre el papel del arte en el desarrollo de los niños. “La infancia necesita más arte y menos violencia en su vida”, sostuvo Solari, al referirse a la importancia de que los más pequeños participen en actividades artísticas desde temprana edad, un principio que atraviesa la propuesta pedagógica de Escena Perú desde su fundación.

Un actor con vestimenta de retazos y un tocado con forma de ojo en un escenario, junto al afiche promocional de una obra teatral
Un actor caracterizado en el escenario acompaña el afiche de la obra musical infantil La Odisea, dirigida por Gloria María Solari en el Teatro Manuel Segura de Lima.

Entre sus trabajos anteriores destacan montajes como ‘Amazonía, el bosque de las maravillas’ y ‘La tropa recicladora’, este último centrado en la conciencia ambiental y protagonizado por un elenco de veinte niños. Con ‘La Odisea’, Solari continúa esa línea de trabajo, que combina formación artística infantil con la adaptación de historias clásicas para un público familiar.

Las entradas para la función del 28 de octubre serán gratuitas y estarán disponibles a través de la plataforma Passline un día antes del espectáculo.

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