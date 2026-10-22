Miguel Torres dice que “el Congreso le ha fallado” a emprendedores y jóvenes por descartarse facultades económicas

Miguel Torres, presidente del Senado.

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El presidente del Senado, el fujimorista Miguel Torres, afirmó este jueves que el Congreso no logró dotar de herramientas económicas a emprendedores, jóvenes y ciudadanos. Ello en referencia al hecho de que la delegación de facultades se limitara a seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, mientras que otras materias, como Mypes y laborales, fueron descartadas.

“Siento que el Congreso no pudo rescatar a los emprendedores, no pudo rescatar a los jóvenes, no pudo rescatar al ciudadano que está harto de un Estado que es paquidérmico, que es lento”, declaró el legislador de Fuerza Popular en entrevista con RPP Noticias.

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De las 66 facultades solicitadas originalmente por el Ejecutivo, la Cámara de Diputados había aprobado 20. El Senado aprobó incorporar siete adicionales, con lo que el total final llegó a 27 medidas habilitadas, menos de la mitad de lo pedido.

Torres dijo tener sentimientos encontrados frente al resultado del proceso. Por un lado, reivindicó el trabajo de la Comisión de Constitución del Senado y de los legisladores que respaldaron la iniciativa. “Han trabajado fines de semana, han cumplido con los tiempos establecidos por la norma”, sostuvo.

Al mismo tiempo, el titular del Senado señaló que el resultado final no alcanzó para dotar al país de herramientas que, según planteó, resultan indispensables para la micro y pequeña empresa, el acceso al crédito y la simplificación administrativa. “Estoy apenado porque siento que el Congreso ha fallado”, afirmó.

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Pleno del Senado.

Ataca a la oposición

Miguel Torres señaló directamente a la Cámara de Diputados como responsable de buena parte de la demora en el trámite. Según su relato, un proceso que debía resolverse en 15 días, conforme al reglamento, se extendió a casi 40. Contrastó ese ritmo con el del Senado, que resolvió la delegación de facultades en menos de 10 días.

El presidente del Congreso también cuestionó a dirigentes políticos de oposición, a quienes acusó de mantener el foco puesto en contiendas electorales futuras. Mencionó en particular a Roberto Sánchez y Jorge Nieto, a quienes responsabilizó de anteponer cálculos políticos a las necesidades de la población. “Creo que en realidad le están haciendo una traición a nuestro país directamente”, expresó.

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Consultado sobre una posible alianza entre el fujimorismo y la bancada Obras, cuyos votos resultaron determinantes para alcanzar las 27 facultades finales, Torres evitó hablar de un pacto formal. “No le puedo hablar de una alianza, pero sí de un entendimiento, de una comprensión”, respondió, en referencia también al respaldo de dos legisladores de la agrupación Buen Gobierno.

Facultades aprobadas

En materia de seguridad ciudadana:

Participación excepcional y subsidiaria de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional frente a organizaciones criminales y amenazas graves al orden interno, cuando la capacidad policial haya sido sobrepasada.

Participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo externo de penales.

Regulación de la libertad vigilada postpenitenciaria para delitos de sicariato, extorsión y criminalidad organizada, con creación de un registro para prevenir la reincidencia.

Creación de criterios para calificar e inscribir a organizaciones criminales como “grupos hostiles” cuando empleen técnicas similares al terrorismo (explosivos, armas que generan zozobra), lo que permite aplicarles técnicas especiales de investigación y mecanismos de cooperación internacional previstos para el terrorismo, sin modificar la tipificación del delito.

Modificación del Código Penal para establecer una presunción de actuación racional en casos de legítima defensa, que admite prueba en contrario.

Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), con mecanismos de control a través de la Comisión de Inteligencia del Senado.

Modernización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE): infraestructura de seguridad, uso de cuarteles para internos de menor peligrosidad y bloqueo de comunicaciones ilícitas desde los penales.

Medidas contra la extorsión, el sicariato y la ciberdelincuencia, además de fortalecimiento de los controles migratorios y la fiscalización de armas.

En materia Fenómeno de El Niño (prevención y reconstrucción)

Facultad al Indeci para entregar ayuda humanitaria de forma directa durante los primeros quince días de una emergencia.

Apoyo a productores agrarios afectados.

Simplificación de procedimientos administrativos para proyectos de infraestructura priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura, con mantenimiento de obligaciones ambientales y de protección del patrimonio cultural.

Medidas de vivienda de interés social y restitución de servicios básicos para familias damnificadas.

Modificaciones al régimen de asociaciones público-privadas vinculadas a la reconstrucción.