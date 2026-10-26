Madre asegura que vio nacer a sus gemelas en hospital del Callao y exige por una de ellas: “Quiero a mis dos bebés. Di a luz a dos bebés”

La mujer asegura que recibió la confirmación de un embarazo gemelar durante meses y que su familia preparó todo para la llegada de ambas niñas. El Ministerio Público investiga lo ocurrido. América TV/ Cuarto Poder.

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La desesperación de María Elena Sicha, una mujer de 40 años procedente de Apurímac, se convirtió en el centro de una denuncia que involucra al hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. La madre asegura que ingresó al establecimiento de salud para dar a luz a sus dos hijas gemelas, pero, después de una cesárea, solo le entregaron una recién nacida. Desde entonces, busca respuestas sobre el paradero de la otra bebé y cuestiona la explicación que recibió del personal médico, según reciente reportaje de Cuarto Poder.

“Yo di a luz a dos bebés. Uno no más me han entregado. Quiero a mis dos bebés”, manifestó la mujer durante la entrevista con el programa periodístico. Su testimonio recoge la angustia que atraviesa desde el nacimiento de sus hijas, luego de que varios controles prenatales y ecografías registraran, según los documentos presentados en el reportaje, un embarazo gemelar.

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La madre sostiene que no se trataba de una sospecha ni de una interpretación personal. Afirma que acudió a diferentes establecimientos para realizarse exámenes y que en todos le indicaron que esperaba dos niñas. Entre los documentos mencionados figuran una ecografía realizada en un centro privado, otra practicada en el Centro de Salud Néstor Gambeta y un registro del propio hospital Carrión antes de la intervención.

“Quiero que me entreguen a mis dos bebés”: madre denuncia que solo recibió una de sus gemelas en hospital del Callao. Captura: Cuarto Poder.

Pese a esos antecedentes, María Elena asegura que, después de dar a luz, recibió información contradictoria. Primero, según su relato, vio a las dos recién nacidas; posteriormente, desde el área de Neonatología le comunicaron que solo había una bebé. La familia cuestiona lo ocurrido y pide que se determine si existió un error médico o qué sucedió durante la cesárea.

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“Preocupada. Muy preocupada. No anda el corazón. ¿Por qué no me han entregado el bebé? Si me dan de alta, yo quiero que me entreguen los dos. Si no, no me voy a mi casa”, expresó cuando le preguntaron cómo se sentía. Sus palabras reflejan la incertidumbre de una madre que, según su versión, llegó al hospital esperando llevarse a sus dos hijas y terminó exigiendo explicaciones por la ausencia de una de ellas.

El caso ya se encuentra bajo investigación del Ministerio Público y la Policía. De acuerdo con el reportaje, la Fiscalía investiga los hechos como un presunto secuestro de una recién nacida, una calificación que no implica que el delito esté probado. Las circunstancias del parto y el paradero de la niña siguen siendo las principales interrogantes.

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“Quiero que me entreguen a mis dos bebés”: madre denuncia que solo recibió una de sus gemelas en hospital del Callao. Captura: Cuarto Poder.

Las ecografías que confirmaban, según la madre, que esperaba dos niñas

La historia comenzó meses antes del parto, cuando María Elena acudió a realizarse controles prenatales. Según la documentación presentada por Cuarto Poder, una ecografía del 20 de agosto de 2026, practicada en el centro Agustino Salud, registró un embarazo gemelar cuando la mujer tenía aproximadamente siete meses de gestación.

El informe identificó dos fetos con pesos diferentes: el primero registraba 1.698 gramos y el segundo, 1.945 gramos. Un mes después, el 29 de septiembre, una nueva ecografía realizada en el Centro de Salud Néstor Gambeta, en el Callao, volvió a consignar dos fetos por separado.

En ese segundo examen, según los datos expuestos en el reportaje, uno de los bebés tenía una frecuencia cardíaca de 135 latidos por minuto y el otro, de 133. Los pesos registrados también eran diferentes: 3.282 gramos para el primero y 2.598 gramos para el segundo.

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“Preocupada. Muy preocupada. No anda el corazón. ¿Por qué no me han entregado el bebé? Si me dan de alta, yo quiero que me entreguen los dos. Si no, no me voy a mi casa”, expresó María Elena al describir cómo se siente ante la incertidumbre que atraviesa.

“Quiero que me entreguen a mis dos bebés”: madre denuncia que solo recibió una de sus gemelas en hospital del Callao. Captura: Cuarto Poder.

Para María Elena, esos resultados respaldaban la certeza con la que había llegado al hospital. Durante la conversación con el equipo periodístico, recordó que en el Centro de Salud Néstor Gambeta también le habían hablado de la presencia de dos niñas. “Hay dos gemelas”, afirmó al reconstruir lo que le habían comunicado durante uno de los controles. Cuando le preguntaron si había visto la ecografía, respondió: “Sí, yo vi. Yo, yo vi todo. Ruun, ruun, decía su corazón. Acá y acá estaban sentaditos. Estaban vivos”.

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La mujer también señaló que su hermana tenía una grabación relacionada con aquella atención médica. Según su relato, la confirmación de que esperaba dos bebés no se había limitado a un único examen ni a una consulta aislada.

Una mujer denuncia irregularidades en el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao tras dar a luz y recibir solo a una de sus hijas gemelas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madre afirma que en el propio hospital también registraron dos latidos

La atención de María Elena pasó posteriormente al hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, donde estaba previsto que diera a luz. El parto fue programado para el miércoles 21 de octubre, pero, según el testimonio de su hermana, la espera se prolongó durante varias horas. Elizabeth Sicha relató que María Elena permanecía sin comer mientras aguardaba la cesárea. Conforme avanzaba el día, la familia empezó a inquietarse porque la intervención no se concretaba.

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“El día 21 no la atendían. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no te están atendiendo desde ayer? Estás sin comer, toda la noche sin comer. Ese es el procedimiento de la cesárea. Pero ya eran las tres de la tarde. Cuatro de la tarde. Cinco. Qué raro. No la atienden. Me lo voy a llevar. Denme de alta. Dale de alta”, contó al recordar lo sucedido.

De acuerdo con su versión, una médica se habría opuesto a que se retiraran del establecimiento. Elizabeth recordó que la profesional les dijo: “¿Cómo te vas a llevar dos vidas? Hay tres vidas, la de tu hermana y la de las gemelares. No te puedes llevar”.

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“Quiero que me entreguen a mis dos bebés”: madre denuncia que solo recibió una de sus gemelas en hospital del Callao. Captura: Cuarto Poder.

Finalmente, alrededor de las 6:30 p. m., María Elena fue llevada a sala de operaciones para la cesárea. La madre afirmó que, antes de ingresar, le pidieron dos ropones para las recién nacidas.

Uno de los aspectos que el reportaje destaca es que la documentación del propio hospital también habría registrado un embarazo doble. Según la información presentada por Cuarto Poder, una ecografía realizada antes de la intervención consignaba dos latidos cardíacos a las 7 p. m.: uno de 140 por minuto y otro de 150.

“Quiero que me entreguen a mis dos bebés”: madre denuncia que solo recibió una de sus gemelas en hospital del Callao. Captura: Cuarto Poder.

Para María Elena, ese registro constituye una de las principales razones por las que cuestiona la posibilidad de que todo se haya originado en una equivocación durante los exámenes anteriores.

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“Pero ¿qué más prueba da tres ecografías y más la del hospital? ¿Más dudas? Uno podría ser. Tal vez la primera o la quinta, no sé, pero en el hospital ya no puedes. Se hayan inventado los latidos. Con mi sobrina”, manifestó durante la entrevista, en una declaración cuya transcripción presenta algunas frases poco claras.

“Quiero que me entreguen a mis dos bebés”: madre denuncia que solo recibió una de sus gemelas en hospital del Callao. Captura: Cuarto Poder.

“Yo vi dos gemelas habían nacido”: el relato de María Elena sobre la cesárea

Lo que ocurrió dentro de la sala de operaciones constituye el punto central de la investigación. Hasta el momento de la emisión del reportaje, no se había establecido públicamente qué sucedió durante la intervención ni se había presentado una explicación que resolviera las dudas de la familia.

María Elena sostiene que vio nacer a sus dos hijas. En su testimonio, aseguró que una integrante del personal médico le acercó a una de las niñas y que luego se llevaron a la otra. “Yo vi dos gemelas habían nacido, que una doctora negrita me hizo besar al otro y el otro se ha embalado corriendo, se lo ha llevado para arriba”, declaró.

Su afirmación forma parte de la versión que la madre ha dado sobre lo sucedido después del parto. Sin embargo, el reportaje no presenta una verificación independiente de lo que ella asegura haber visto dentro de la sala de operaciones. Precisamente, determinar quiénes estuvieron presentes durante la cesárea y reconstruir lo ocurrido es parte de las diligencias que deberán realizar las autoridades.

“Quiero que me entreguen a mis dos bebés”: madre denuncia que solo recibió una de sus gemelas en hospital del Callao. Captura: Cuarto Poder.

La llamada de Neonatología que cambió la versión de la familia

La hermana de María Elena relató que, después de la cesárea, aguardaba información sobre las dos bebés. Sin embargo, alrededor de las 8:30 p. m., recibió una llamada del área de Neonatología en la que le comunicaron que había nacido una sola niña. “A las ocho y media me llaman de Neo, que hay un solo bebé. ¿Cómo que un solo bebé? Son gemelares. ¿Qué ha pasado con el otro? Eh, no sé qué ha pasado, es solo uno. Mmm, el médico te va a dar el informe, me dice”, contó Elizabeth.

La noticia la sorprendió porque, según explicó, hasta entonces la familia había recibido información sobre un embarazo gemelar. Por ello, pidió que le explicaran qué había sucedido con la segunda niña y esperó que el médico le entregara el informe correspondiente.

No obstante, Elizabeth afirmó que ese documento nunca llegó a sus manos. Según su testimonio, posteriormente una médica les habría planteado la posibilidad de que se hubiera producido una confusión durante las ecografías. “Sí. Esperé que me dé este informe el, el doctor y no, nunca me lo ha dado. Solo la médico a las once me dijo que puede ser que se haya confundido”, manifestó.

La hermana de la paciente cuestionó esa explicación porque, de acuerdo con los documentos que la familia dice tener, no fue una sola ecografía la que registró dos fetos. Los exámenes se habían realizado en diferentes establecimientos, tanto privados como públicos, y el reportaje también mostró información correspondiente al propio hospital Carrión.

“Mi hermana ha entrado al hospital con los gemelares vivos, latiendo su corazoncito los dos. Si, si ha habido un bebé, según ellos, uno no más habrá latido, no dos”, sostuvo Elizabeth.

“Quiero que me entreguen a mis dos bebés”: madre denuncia que solo recibió una de sus gemelas en hospital del Callao. Captura: Cuarto Poder.