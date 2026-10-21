Senado aprueba dar facultades al Gobierno en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño: Estos son los 27 puntos

Reporte de noticias de TV Perú sobre la sesión en el pleno legislativo, donde se sometió a votación el dictamen que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño. La transmisión en directo presenta las tomas desde el estudio del informativo, la mesa directiva conduciendo la votación y el hemiciclo durante la sesión parlamentaria.

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El Pleno del Senado aprobó el dictamen modificado que otorga facultades al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para que legisle en materia de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño.

Fueron 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. Los votos a favor vinieron de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y senadores disidentes de Obras (Roger Astucuri, Daniel Barragán y Walter Gago) y Buen Gobierno (Juver Flores y Jorge Gavidia).

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El dictamen incorpora 7 puntos que no fueron aprobados por la Cámara de Diputados, relacionados al empleo de las Fuerzas Armadas en el resguardo externo de penales, la calificación de “grupos hostiles” a las organizaciones criminales y la capacidad operativa a la Dirección Nacional de Inteligencia.

Pleno del Senado.

Estos son los 27 puntos en los que el Gobierno podrá legislar mediante decretos legislativos:

En materia de seguridad ciudadana

1. Migración y nacionalidad: modificación del Decreto Legislativo 1350 (Migraciones), el Decreto Legislativo 1130 (creación de Migraciones) y la Ley 32421 (Nueva Ley de Nacionalidad).

2. Modificación de los decretos legislativos 1182, 1338 y 1688, para fortalecer identificación, geolocalización, trazabilidad y bloqueo de equipos terminales móviles utilizados en delitos, y las competencias de OSIPTEL.

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3. Modificación del marco normativo sobre armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil (Ley 30299 y artículo 279-G del Código Penal, entre otros).

4. Normativa penitenciaria: reforma del Sistema Penitenciario Nacional, modernización del INPE, modificación de la Ley 29709 (Carrera Especial Pública Penitenciaria) y del Decreto Legislativo 1229 (infraestructura penitenciaria).

5. Participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en seguridad externa de establecimientos penitenciarios.

6. Modificación del Decreto Legislativo 1348 (Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes), para el internamiento de infractores graves al alcanzar la mayoría de edad y mecanismos de asistencia postegreso.

7. Regulación de la libertad vigilada postpenitenciaria para sicariato, extorsión y crimen organizado, con creación de su registro.

8. Medidas contra delincuencia, criminalidad organizada y mercados ilícitos, que comprende siete incisos: modificación del Código Penal y Código Procesal Penal; Código de Ejecución Penal; Ley 32490 y Decreto Legislativo 1735 (Subsistema contra la Extorsión); Decretos Legislativos 1338 y 1688 (equipos móviles); Ley 30096 (Delitos Informáticos); Ley 30424 (responsabilidad de personas jurídicas); y Ley 32332 (Denuncia Digital).

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9. Modificación del Decreto Legislativo 1095, sobre reglas de empleo y uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas, para precisar su intervención excepcional en apoyo a la Policía Nacional.

10. Modificación de la Ley 30077 (Ley contra el Crimen Organizado), para calificar organizaciones que empleen técnicas similares al terrorismo.

11. Modificación del numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, sobre presunción de actuación racional en legítima defensa.

12. Modificación del Decreto Legislativo 1141 (SINA y DINI), para fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional.

Una pantalla electrónica registra la votación de un proyecto de ley en Perú sobre facultades legislativas al Poder Ejecutivo, con 34 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones.

En materia de prevención, atención, respuesta y reactivación ante el Fenómeno El Niño

13. Facultar al INDECI para la entrega directa y excepcional de ayuda humanitaria durante los primeros quince días de una emergencia.

14. Simplificación de procedimientos administrativos generales, eliminación de requisitos duplicados.

15. Requisitos técnicos de interoperabilidad y seguridad de plataformas públicas, digitalización de gestión documental, credenciales y firmas electrónicas.

16. Normativa agraria: certificado de cosecha electrónico, optimización de compras estatales de agricultura familiar, asistencia a mujeres rurales e indígenas, y resiliencia climática del sector agrario.

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17. Transferencia tecnológica e innovación agraria: modificación de la Ley 31410 (SECIGRA AGRARIO), fortalecimiento del Sistema Integrado de Estadística Agraria, y mecanismos de acceso a maquinaria agrícola.

18. Normas para asociaciones público-privadas: que el inversionista asuma estudios técnicos y liberación de interferencias, y delegación de funciones en el Proyecto en Activos.

19. Simplificación administrativa para proyectos del Plan Nacional de Infraestructura (permisos, interferencias, derechos de vía).

20. Marco normativo para adquisición, expropiación y saneamiento de predios para proyectos de infraestructura de necesidad pública.

21. Saneamiento y optimización de bienes inmuebles estatales (modificación de los Decretos Legislativos 1192 y 1439).

22. Optimización de la liberación de interferencias, con exoneración de autorizaciones municipales.

23. Modificación de la Ley 29230 (Obras por Impuestos), para ampliar su aplicación a gestión de riesgos y viviendas rurales.

24. Modificación del Decreto Legislativo 1280 (Agua Potable y Saneamiento), para proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS).

25. Régimen registral especial y simplificado para proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS).

26. Modificación de la Ley 27829 (Bono Familiar Habitacional), la Ley 30852 y la Ley 31526 (Bono de Arrendamiento para Emergencias).

27. Modificación de la Ley 32065, sobre acceso universal al agua potable, para soluciones tecnológicas temporales en proyectos VIS.