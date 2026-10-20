Daniel Barragán niega negociación en designación de su hermana en EsSalud: “Sería muy poco un puesto de asesor”

Senador de Obras aseguró que "sería muy poco" haber votado a favor del dictamen de facultades legislativas a cambio de que su hermana sea designada como asesora en EsSalud. Video: Latina Noticias

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El senador Daniel Barragán descartó este martes que la reciente designación de su hermana María del Carmen Barragán como asesora en la Presidencia de EsSalud, esté vinculada al voto que su bancada emitió el día anterior en la Comisión de Constitución del Senado.

“Totalmente descarto esa posición. Mi hermana es una profesional A1 que ha trabajado más de veinte años en el poder ejecutivo en diferentes cargos. Ha sido directora nacional de Justicia, ha sido gerente general de Salud y seguramente es el motivo que ella conoce a la presidente de Salud para que la pueda nombrar y la apoye en la gestión que está realizando”, afirmó el legislador a la prensa desde el Congreso.

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Ante la consulta directa sobre un posible intercambio de favores, Barragán rechazó que una negociación de esa naturaleza resultara proporcional a la magnitud de la votación que respaldó. “Sería muy poco por un puesto de asesor, por favor, que yo tome una decisión tan grande para el país”, sostuvo. “Si estamos hablando en el idioma que ustedes están planteando, sería muy poco. En el idioma que ustedes están planteando, no en lo que yo considero”, precisó.

Hermana del senador Daniel Barragán regresa a EsSalud.

El senador de Obras negó haber mantenido contacto con los funcionarios involucrados en la decisión, como la presidenta de EsSalud, Zulema Tomás o el ministro Juan Sheput. “Yo no he hablado, no he cruzado palabra con el ministro de Trabajo de que él esté en el cargo. Y no conozco tampoco a la doctora Zulema”, declaró.

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Revela acuerdo

La controversia se originó después de que la bancada de Partido Cívico Obras, liderada por Barragán, respaldara con su presencia el quórum necesario para una votación en la Comisión de Constitución, pese a que otras agrupaciones de oposición no asistieron.

El senador de Obras explicó el origen de ese acuerdo entre voceros. “Es que el quórum es un medio, no es un fin. El fin aquí es que el Perú salga adelante. El día viernes tuvimos una reunión de voceros. Y los voceros, delante del presidente de la comisión, nos dimos la mano que todos íbamos a participar en esta comisión para el día lunes. Entre el fin de semana algo sucedió. No es que yo haya tomado una decisión diferente al consenso”, relató.

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El senador Daniel Barragán se pronuncia tras conocerse la designación de su hermana en EsSalud.

Consultado sobre qué pudo haber motivado el cambio de postura del resto de las bancadas, el senador apuntó a motivaciones ajenas al interés nacional. “Yo creo que acá hay más intereses personales o ideológicos que un interés por el país. Porque cómo vamos a cambiar del viernes al lunes. Es más, yo he hablado con algunos de ellos el mismo día lunes para que participemos y no sé por qué no participaron”, afirmó. Barragán.

“Yo conversé con Roberto Sánchez y yo le dije que nos habíamos dado la mano los voceros para participar y yo estaba cumpliendo con mi palabra. Y que las ideas se debatan, que procesemos las contradicciones de la mejor manera, pero busquemos lo mejor para el país”, relató.

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Según su versión, participaron también de ese encuentro previo representantes de Fuerza Popular y Renovación Popular.