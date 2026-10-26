Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 26 de octubre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 3,86 soles, mostrando una variación porcentual de -0,2% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,87 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,19%, aunque en términos interanuales presenta una bajada del -2,13%.

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