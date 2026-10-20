Peso pluma, negocio millonario: este cultivo equivale a casi un tercio de toda la carga aérea exportada por Perú

Los espárragos frescos encabezaron los despachos aéreos con 35.128 toneladas enviadas al exterior.

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La agroexportación peruana depende de una cadena en la que las horas pueden definir el valor de la mercadería. Desde la cosecha, las frutas y hortalizas deben pasar por el acondicionamiento, el almacenamiento, el transporte, los controles sanitarios y el embarque sin perder temperatura ni tiempo.

Para los productos perecibles, una demora no solo altera la programación: puede reducir su vida comercial y afectar el precio que alcanzan en destino.

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La logística define cuánto tiempo puede venderse una fruta peruana

De acuerdo con el análisis de Andino Holding, la demanda de servicios de frío y transporte aéreo se concentra en productos de alto valor que enfrentan ventanas de comercialización estrictas, como uvas, arándanos, paltas y mangos.

La vía aérea adquiere relevancia cuando el tiempo de tránsito resulta determinante para preservar la condición de la carga o para atender compromisos comerciales en los mercados internacionales.

Las agroexportaciones de Perú alcanzaron 15.013 millones de dólares en 2025 con un crecimiento interanual del 17,3%.

El crecimiento del sector elevó esa necesidad. Perú cerró 2025 con USD 15.013 millones en agroexportaciones, un aumento de 17,3% frente al año anterior, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

De ese total, las frutas y hortalizas generaron USD 8.104 millones, equivalentes a 61,9% de las agroexportaciones no tradicionales. Pero ese avance se refleja también en los aeropuertos.

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La carga aérea exportada desde Perú alcanzó 104.896 toneladas en 2025, con un alza de 14% interanual, de acuerdo con cifras de la SUNAT recopiladas por ComexPerú. El sector agropecuario concentró 84.901 toneladas, tras registrar un crecimiento de 18,2%.

Los espárragos concentran cerca de un tercio de la carga aérea exportada

Dentro de esa carga, los espárragos frescos o refrigerados encabezaron los despachos por avión con 35.128 toneladas. El volumen equivale a cerca de un tercio de toda la carga aérea que Perú exportó durante 2025 y a más de 41% de los envíos agropecuarios realizados por esa vía.

Junto con los mangos y arándanos, los espárragos sumaron 68.821 toneladas, o 65,6% de la carga aérea exportada desde el país. Los mangos y arándanos mostraron, además, los mayores incrementos entre estos productos.

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Los envíos aéreos de mango crecieron 39,7% frente a 2024, mientras que los de arándanos aumentaron 39,5%. Estados Unidos fue el principal destino de la carga aérea peruana, con 31.760 toneladas, el 30,3% del total.

Las frutas frescas quedan excluidas de las garantías crediticias debido a su alta perecibilidad.

El costo logístico representa en promedio el 16% del valor de las ventas

Para Andino Holding, el riesgo no se concentra en un único eslabón. La continuidad entre cosecha, acondicionamiento, almacenaje, transporte y embarque resulta determinante. Si esa coordinación falla, la carga puede perder calidad antes de arribar al mercado de destino.

El impacto alcanza directamente a la competitividad. PromPerú estima que los costos logísticos representan, en promedio, 16% del valor de las ventas en Perú.

Los tiempos de espera en puertos y aeropuertos son el principal factor que afecta a los exportadores, con 15,7%, seguidos por los altos costos de transporte, con 11,9%, y los gastos dentro de los puertos, con 10,6%.

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En el caso de un producto perecible, la tarifa del flete no es el único elemento de la ecuación. La disponibilidad de contenedores refrigerados, el cumplimiento de los itinerarios, las inspecciones y el tiempo de traslado pueden definir si la mercadería llega con condiciones para venderse o si debe colocarse con descuentos.

Estados Unidos se consolidó como el destino principal de la carga aérea de Perú con 31.760 toneladas.

Warrants: logística y financiamiento son dos partes de la misma cadena

Finalmente, Andino Holding explica que la cosecha no siempre se convierte en dinero de inmediato. Para cubrir el acopio, almacenamiento, transporte o preparación de exportaciones, los productores necesitan capital antes de concretar la venta.

Sin embargo, muchos no cuentan con terrenos u otros bienes que puedan presentar como garantía ante una entidad financiera. Ahí es donde aparecen los warrants y certificados de depósito.

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Estos ofrecen una alternativa: permiten usar productos almacenados como respaldo para un préstamo de corto plazo. El esquema se aplica a mercadería que puede mantenerse guardada sin perder valor, como café, cacao, granos, conservas y frutas congeladas. Es como “hipotecar” tu cosecha.

La fruta fresca queda fuera de este mecanismo. Uvas, arándanos, paltas y mangos requieren una salida rápida y una cadena de frío continua, por lo que no pueden permanecer almacenados durante un período prolongado mientras respaldan una operación crediticia.

En el caso de Andino Holding, SAASA maneja carga aérea perecible para exportaciones de frutas frescas, mientras Almafin ofrece financiamiento de corto plazo con inventarios almacenados —como café, cacao, granos, conservas y frutas congeladas— como garantía, explica la firma.

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