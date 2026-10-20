Perú

Peso pluma, negocio millonario: este cultivo equivale a casi un tercio de toda la carga aérea exportada por Perú

Agroexportaciones. Una demora en puertos o aeropuertos puede elevar costos, reducir la vida comercial de la fruta y afectar un sector que ya destina, en promedio, 16% de sus ventas a la logística, según Andino Holding

espárragos
Los espárragos frescos encabezaron los despachos aéreos con 35.128 toneladas enviadas al exterior.
Guardar

La agroexportación peruana depende de una cadena en la que las horas pueden definir el valor de la mercadería. Desde la cosecha, las frutas y hortalizas deben pasar por el acondicionamiento, el almacenamiento, el transporte, los controles sanitarios y el embarque sin perder temperatura ni tiempo.

Para los productos perecibles, una demora no solo altera la programación: puede reducir su vida comercial y afectar el precio que alcanzan en destino.

PUBLICIDAD

La logística define cuánto tiempo puede venderse una fruta peruana

De acuerdo con el análisis de Andino Holding, la demanda de servicios de frío y transporte aéreo se concentra en productos de alto valor que enfrentan ventanas de comercialización estrictas, como uvas, arándanos, paltas y mangos.

La vía aérea adquiere relevancia cuando el tiempo de tránsito resulta determinante para preservar la condición de la carga o para atender compromisos comerciales en los mercados internacionales.

Arándanos congelados
Las agroexportaciones de Perú alcanzaron 15.013 millones de dólares en 2025 con un crecimiento interanual del 17,3%.

El crecimiento del sector elevó esa necesidad. Perú cerró 2025 con USD 15.013 millones en agroexportaciones, un aumento de 17,3% frente al año anterior, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

De ese total, las frutas y hortalizas generaron USD 8.104 millones, equivalentes a 61,9% de las agroexportaciones no tradicionales. Pero ese avance se refleja también en los aeropuertos.

PUBLICIDAD

La carga aérea exportada desde Perú alcanzó 104.896 toneladas en 2025, con un alza de 14% interanual, de acuerdo con cifras de la SUNAT recopiladas por ComexPerú. El sector agropecuario concentró 84.901 toneladas, tras registrar un crecimiento de 18,2%.

Los espárragos concentran cerca de un tercio de la carga aérea exportada

Dentro de esa carga, los espárragos frescos o refrigerados encabezaron los despachos por avión con 35.128 toneladas. El volumen equivale a cerca de un tercio de toda la carga aérea que Perú exportó durante 2025 y a más de 41% de los envíos agropecuarios realizados por esa vía.

Junto con los mangos y arándanos, los espárragos sumaron 68.821 toneladas, o 65,6% de la carga aérea exportada desde el país. Los mangos y arándanos mostraron, además, los mayores incrementos entre estos productos.

Los envíos aéreos de mango crecieron 39,7% frente a 2024, mientras que los de arándanos aumentaron 39,5%. Estados Unidos fue el principal destino de la carga aérea peruana, con 31.760 toneladas, el 30,3% del total.

mango
Las frutas frescas quedan excluidas de las garantías crediticias debido a su alta perecibilidad.

El costo logístico representa en promedio el 16% del valor de las ventas

Para Andino Holding, el riesgo no se concentra en un único eslabón. La continuidad entre cosecha, acondicionamiento, almacenaje, transporte y embarque resulta determinante. Si esa coordinación falla, la carga puede perder calidad antes de arribar al mercado de destino.

El impacto alcanza directamente a la competitividad. PromPerú estima que los costos logísticos representan, en promedio, 16% del valor de las ventas en Perú.

Los tiempos de espera en puertos y aeropuertos son el principal factor que afecta a los exportadores, con 15,7%, seguidos por los altos costos de transporte, con 11,9%, y los gastos dentro de los puertos, con 10,6%.

En el caso de un producto perecible, la tarifa del flete no es el único elemento de la ecuación. La disponibilidad de contenedores refrigerados, el cumplimiento de los itinerarios, las inspecciones y el tiempo de traslado pueden definir si la mercadería llega con condiciones para venderse o si debe colocarse con descuentos.

Aduanas
Estados Unidos se consolidó como el destino principal de la carga aérea de Perú con 31.760 toneladas.

Warrants: logística y financiamiento son dos partes de la misma cadena

Finalmente, Andino Holding explica que la cosecha no siempre se convierte en dinero de inmediato. Para cubrir el acopio, almacenamiento, transporte o preparación de exportaciones, los productores necesitan capital antes de concretar la venta.

Sin embargo, muchos no cuentan con terrenos u otros bienes que puedan presentar como garantía ante una entidad financiera. Ahí es donde aparecen los warrants y certificados de depósito.

Estos ofrecen una alternativa: permiten usar productos almacenados como respaldo para un préstamo de corto plazo. El esquema se aplica a mercadería que puede mantenerse guardada sin perder valor, como café, cacao, granos, conservas y frutas congeladas. Es como “hipotecar” tu cosecha.

La fruta fresca queda fuera de este mecanismo. Uvas, arándanos, paltas y mangos requieren una salida rápida y una cadena de frío continua, por lo que no pueden permanecer almacenados durante un período prolongado mientras respaldan una operación crediticia.

En el caso de Andino Holding, SAASA maneja carga aérea perecible para exportaciones de frutas frescas, mientras Almafin ofrece financiamiento de corto plazo con inventarios almacenados —como café, cacao, granos, conservas y frutas congeladas— como garantía, explica la firma.

Temas Relacionados

agroexportacionesexportacioneslogísticaperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Flavia Montes enciende la polémica y asegura que Alianza Lima vs Regatas es el clásico del vóley peruano

La central nacional ya defendió las camisetas de los dos clubes y volverá a formar parte de un enfrentamiento entre ambos en la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley

Flavia Montes enciende la polémica y asegura que Alianza Lima vs Regatas es el clásico del vóley peruano

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 20 de octubre

Conoce los datos oficiales del Centro Sismológico Nacional sobre la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos registrados en el país. Además, conoce las recomendaciones de Indeci, el impacto de la interacción de placas tectónicas y cómo prepararte ante un evento de gran magnitud.

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 20 de octubre

Guty Carrera celebra su triunfo en Top Chef VIP 5: “No me cabe la emoción en el pecho”

El actor y modelo se mostró completamente emocionado por lograr este triunfo fuera de nuestro país

Guty Carrera celebra su triunfo en Top Chef VIP 5: “No me cabe la emoción en el pecho”

Juliana Oxenford denunció que un hombre la sigue desde hace un mes: “Ha ido al canal, a mi casa y me ha seguido en moto”

La periodista acudió a una comisaría luego de afirmar que la persona llegó a su vivienda, fue a su trabajo y la siguió en motocicleta

Juliana Oxenford denunció que un hombre la sigue desde hace un mes: “Ha ido al canal, a mi casa y me ha seguido en moto”

El norte del Perú empieza a sentir los estragos de El Niño: calles de Piura amanecen inundadas por lluvias

El agua acumulada dificultó el tránsito vehicular y peatonal en la capital regional, mientras las precipitaciones alcanzaron provincias costeras, localidades rurales y zonas altas bajo vigilancia por el aumento de caudales

El norte del Perú empieza a sentir los estragos de El Niño: calles de Piura amanecen inundadas por lluvias
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Guillermo Bermejo reaparece a días de cumplir un año en prisión por afiliación terrorista

Guillermo Bermejo reaparece a días de cumplir un año en prisión por afiliación terrorista

Padre de Franco Vidal, virtual alcalde de Ate, es investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Martín Vizcarra es ingresado a UCI por aparente problema cardiaco

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un “movimiento que representa realmente al pueblo”

Pleno del Senado debatirá y votará este miércoles el dictamen que otorga facultades al Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Guty Carrera celebra su triunfo en Top Chef VIP 5: “No me cabe la emoción en el pecho”

Guty Carrera celebra su triunfo en Top Chef VIP 5: “No me cabe la emoción en el pecho”

Juliana Oxenford denunció que un hombre la sigue desde hace un mes: “Ha ido al canal, a mi casa y me ha seguido en moto”

Guty Carrera ganó Top Chef VIP 5: el peruano obtuvo 200 mil dólares en el reality de Telemundo

Melissa Klug dedica emotivas palabras a su hija Gianella Marquina tras convertirse en madre por primera vez: “Mi pequeña bendición”

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en San Marcos

DEPORTES

Flavia Montes enciende la polémica y asegura que Alianza Lima vs Regatas es el clásico del vóley peruano

Flavia Montes enciende la polémica y asegura que Alianza Lima vs Regatas es el clásico del vóley peruano

Fernanda Tomé se asoma nuevamente a la Liga Peruana de Vóley pese a reciente anuncio en Maldivas: Deportivo Soan busca contratar a ‘Tomezinha’

Programación de la fecha 3 de la Champions League 2026/27 HOY: horarios y canales TV en Perú de los partidos por fase de la liga

Erick Delgado pidió la convocatoria de 2 jugadores de Sporting Cristal para la selección peruana: “Mano Menezes estaría viendo otro campeonato”

Con Sofía Neves como líder, así quedó la tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras fecha 1