Juan Víctor Sánchez comparte una foto con su hija tras la liberación de Andrea San Martín

Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín sostienen un conflicto legal tras la denuncia por presunta agresión contra la hija que comparten.

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Juan Víctor Sánchez volvió a captar la atención en redes sociales tras la liberación de Andrea San Martín, quien permaneció cerca de 40 horas detenida en la comisaría de Miraflores por una denuncia de presunto maltrato contra la hija que ambos tienen en común. El padre de la menor publicó un mensaje en el que agradeció las muestras de respaldo recibidas durante los días de la controversia y manifestó su expectativa de que el caso se resuelva con justicia.

“Sorry por no poder responder ha sido desgastante todo esto, pero espero que se haga justicia y quienes de verdad me conocen saben la realidad de todo, la gorda viene descansando en su hogar tranquilo. ¡Buenas noches nuevamente gracias mensajes!”, escribió Sánchez en la publicación, que eliminó poco después de compartirla.

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Sánchez compartió un momento familiar con su hija tras la liberación de San Martín

Horas después de retirar ese mensaje, Sánchez volvió a aparecer en sus redes sociales, esta vez junto a la menor de ocho años. El padre compartió una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes, en una escena vinculada a la caída de uno de los dientes de leche de la niña, registrada el viernes 23 de octubre.

La publicación no incluyó un mensaje escrito adicional, pero generó una ola de comentarios de apoyo hacia Sánchez por parte de los usuarios. “Siempre se supo que eras un gran papá”, “Ojalá se quede siempre contigo” y “Fuerzas, Juan Víctor, se le ve muy bien a tu lado” fueron algunas de las reacciones que acompañaron la imagen, según registraron distintos medios de espectáculos.

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Juan Víctor Sánchez publicó en redes sociales una fotografía junto a su hija para registrar la caída de un diente de leche de la menor.

La aparición se produjo mientras la menor permanece bajo el cuidado de la familia paterna, en un contexto marcado por la denuncia que Sánchez presentó el 20 de octubre ante la comisaría de La Molina, en la que alegó agresión física y psicológica contra la niña. El caso derivó en la detención de San Martín y en una investigación abierta por la Fiscalía especializada en violencia familiar.

San Martín denunció no haber podido comunicarse con la menor tras recuperar su libertad

Andrea San Martín recuperó su libertad la noche del 23 de octubre, tras permanecer cerca de 40 horas detenida. Al salir de la dependencia policial, la influencer se dirigió directamente al edificio donde reside Sánchez, acompañada por su abogado y por efectivos de la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de reencontrarse con su hija.

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Sin embargo, la visita no tuvo el desenlace que esperaba. El personal de seguridad del inmueble le informó que Sánchez no se encontraba en el lugar. “No, mire, usted está buscando al señor Juan Víctor, él salió, me dijo que iba a salir, que no iba a estar”, respondió el trabajador, según quedó registrado en las imágenes difundidas por la prensa que acompañaba a la influencer.

Visiblemente afectada por la situación, San Martín expresó su preocupación ante las cámaras. “Tengo cuatro horas tratando de comunicarme. Independientemente de si está o no, se está incumpliendo algo”, declaró la influencer, en referencia al acuerdo de conciliación que mantiene con el padre de la menor sobre el régimen de cuidado de la niña.

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Andrea San Martín salió en libertad luego de 48 horas: imágenes de su retiro de la comisaria de Miraflores. Willax Tv: Amor y Fuego.

Pese a la tensión del momento, San Martín evitó dirigir críticas directas contra Sánchez y señaló que su prioridad era reencontrarse con su hija. “No quisiera hablar absolutamente nada de nadie. Solamente eso, nada más. Ya lo demás tiene un camino que se tiene que respetar”, sostuvo la influencer, quien adelantó que ofrecería una conferencia de prensa en las horas siguientes para explicar su versión de los hechos.

El manager de San Martín salió en su defensa en medio de la controversia

En paralelo a la tensión entre ambos padres, Ramiro Roca, manager de San Martín, publicó un mensaje en el que defendió la faceta materna de la influencer sin adelantar conclusiones sobre el caso. “He sido testigo de su entrega, de sus sacrificios y de cómo ha sacado adelante a sus hijas, muchas veces enfrentando situaciones difíciles, solucionando problemas y apagando incendios sola, sin dejar de luchar por ellas”, escribió Roca.

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El representante también cuestionó las críticas que recibió la influencer mientras permanecía detenida y sin posibilidad de ofrecer su versión de los hechos. “Me duele ver todo lo que está pasando y también la carga de comentarios y cuestionamientos que recibe de las personas que aseguran conocerla y entender la situación a la perfección, pero que carecen de la prudencia, la autoridad moral y la coherencia necesarias para emitir juicios”, añadió.

Pese a la controversia, San Martín fue vista horas después en el baby shower de su hermana Ximena, quien se encuentra próxima a dar a luz. La influencer optó por no publicar nada en sus redes sociales durante la celebración, aunque su presencia quedó registrada en una fotografía compartida por un familiar. El caso continúa bajo investigación de la Fiscalía, mientras ambos padres mantienen posiciones distantes sobre el cuidado de la menor y la conferencia de prensa anunciada por San Martín aún no se concreta.

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