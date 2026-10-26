La Tinka del domingo 25 de octubre: Revisa aquí la jugada ganadora y los premios del ‘Boliyapa’ y el ‘Sí o Sí’

El sorteo puso en juego un Pozo Millonario de S/8.787.120. Conoce la combinación ganadora, los resultados de Sí o Sí, la Boliyapa y cuántos participantes obtuvieron premios. América TV/ La Tinka.

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El fervor por convertirse en millonario volvió a encender las pantallas y los dispositivos de miles de hogares peruanos la noche de este domingo 25 de octubre. El tradicional sorteo de La Tinka, bajo la certificación de Intralot, congregó la expectativa general al poner en juego un robusto Pozo Millonario de S/ 8,787,120.

Aunque la ilusión de un nuevo magnate nacional se sintió a flor de piel durante la transmisión oficial, las seis bolillas principales volvieron a esquivar la jugada perfecta de los participantes. Sin embargo, la fortuna no se fue con las manos vacías: las modalidades del ‘Sí o Sí’ y la ‘Boliyapa’ repartieron importantes premios en efectivo a lo largo y ancho del país.

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Pasadas las 22:50 horas, bajo la atenta mirada de un notario público y la conducción en vivo a través de la señal de América Televisión, la urna principal comenzó a girar para extraer los números de la suerte. Una a una, las esferas determinaron la suerte de la jornada. La combinación oficial de números ganadores quedó conformada por el 10, 18, 34, 31, 32 y 29.

La Tinka: estos son los resultados del 25 de octubre y los ganadores de los premios. Captura: La Tinka.

Tras el procesamiento de los boletos validados a nivel nacional tanto presenciales como a través de la plataforma digital Tinkanet, los voceros oficiales confirmaron que no se registró ningún boleto con los seis aciertos requeridos para reventar el premio mayor.

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“La emoción del sorteo se mantiene intacta”, comentaron los presentadores al cerrar la sección principal, confirmando que el pozo se incrementará de cara a la edición del próximo miércoles. Ante la ausencia de un ganador absoluto, la adrenalina del público se trasladó de inmediato a las alternativas secundarias que caracterizan a este juego de azar.

El pago de premios de la lotería La Tinka en Perú contempla una retención tributaria del 10 % sobre el pozo acumulado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ganadores de la Boliyapa y el Sí o Sí del 25 de octubre

Cuando la jugada principal deja con la miel en los labios a los apostadores, los ojos se posan sobre la ‘Boliyapa’ y el ‘Sí o Sí’. Para la modalidad de la Boliyapa, la esfera extraída fue el número 45. El reporte final de Intralot detalló que existieron dos ganadores con 5 aciertos más la boliyapa, asegurándose una sólida recompensa que alivia los bolsillos en el cierre del fin de semana.

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Por su parte, la dinámica del ‘Sí o Sí’ arrojó como ganadora a la bolilla número 14. En esta sección, dos afortunados tinkeros lograron completar la combinación requerida y se embolsarán el premio correspondiente de esta categoría.

La Tinka: estos son los resultados del 25 de octubre y los ganadores de los premios. Captura: La Tinka.

El nuevo Pozo Millonario y cómo reclamar los premios

Debido a que el premio mayor se resistió a salir, el monto acumulado experimentó una notable subida. Intralot informó que para el siguiente sorteo, programado para el miércoles 28 de octubre, el Pozo Millonario de La Tinka ascenderá a la espectacular cifra de S/ 9,193,773.

Para aquellos ciudadanos que lograron raspar algún premio en este sorteo del domingo, la empresa recordó la importancia de los plazos legales establecidos para el cobro de las ganancias.

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Según las directrices institucionales vigentes, los ganadores disponen de un periodo máximo de 180 días calendario contados desde el día posterior a la realización de la jugada para hacer efectivo su dinero. Pasado este tiempo, los montos no reclamados son destinados a la Sociedad de Beneficencia, perdiendo todo derecho de cobro.

La Tinka: estos son los resultados del 25 de octubre y los ganadores de los premios. Captura: La Tinka.