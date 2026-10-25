La venta de golosinas de Halloween cayó en Estados Unidos por los elevados precios del chocolate

El aumento en los costos de combustible, vivienda, vestimenta y comida reduce el presupuesto de los hogares para la noche de brujas (REUTERS/Shannon Stapleton)

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A menos de una semana de Halloween, las ventas de golosinas en Estados Unidos registraron una caída del 6,7% en el mes que concluyó el 17 de octubre frente al mismo período de 2025, según datos de la firma de investigación de mercados NielsenIQ.

El retroceso se suma a una contracción del 11,7% detectada a mediados de septiembre, que borró las ganancias de pretemporada que el sector había acumulado durante los dos años anteriores.

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El golpe al bolsillo de los consumidores estadounidenses va más allá de la góndola de dulces. Chris Costagli, vicepresidente y referente en análisis de alimentos de NielsenIQ, atribuyó la baja a la presión acumulada que ejercen los costos de combustible, vivienda, vestimenta y alimentación sobre el presupuesto de los hogares.

“Lo que se ve ahora es un consumidor que gasta tanto dinero adicional en combustible, vivienda, ropa y comida que algunas decisiones sobre los dulces de Halloween no responden a que note que están más caros, sino a que simplemente no tiene los medios para comprarlos este año”, explicó Costagli en declaraciones recogidas por Associated Press.

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Las ventas de golosinas en Estados Unidos cayeron un 6,7% en el mes previo a Halloween según datos de NielsenIQ (REUTERS/Jessica Dinapoli)

El precio de la gasolina agrava la presión sobre los hogares

El viernes pasado, el galón de gasolina regular promediaba USD 4,29 en Estados Unidos, un incremento de casi el 40% respecto del año anterior. Esa escalada en el costo del combustible intensifica la percepción de falta de poder adquisitivo entre las familias, que optan por recortar gastos discrecionales como las golosinas para la noche de brujas.

Los datos de NielsenIQ muestran que las bolsas pequeñas de caramelos fueron el único formato con crecimiento en ventas hasta mediados de octubre. Las presentaciones grandes y extragrandes sufrieron las mayores caídas, lo que refleja un patrón de compras más cauteloso y ajustado a lo inmediato.

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Los costos de las golosinas subieron un 44% en cinco años

Las cifras del gobierno estadounidense confirman que el encarecimiento de las golosinas supera con creces la inflación general. Entre septiembre de 2021 y septiembre de 2026, los precios de caramelos y chicles acumularon un alza del 44%, frente a un 22,5% en el rubro de alimentos para el hogar durante el mismo período. Un informe de Good Morning America ubicó la suba interanual de septiembre en casi un 8%.

La diferencia se vuelve tangible en las estanterías. Esta semana, la cadena de supermercados de descuento Aldi ofrecía un paquete variado de 135 barras de chocolate de Mars Inc. —con marcas como Milky Way, Twix y Snickers— por USD 19,87. Hace cinco años, los consumidores pagaban un precio similar por un paquete de 250 unidades.

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Las bolsas pequeñas de caramelos fueron la única presentación comercial que registró un incremento en las ventas durante octubre (REUTERS/Jessica Dinapoli)

El cacao alcanzó un récord de USD 10.710 por tonelada métrica en enero de 2025

Detrás de esa escalada está el mercado del cacao. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), los precios globales de la materia prima tocaron un máximo histórico de USD 10.710 por tonelada métrica en enero de 2025, impulsados por el mal clima en África Occidental —región que concentra el 70% de la producción mundial de chocolate— y por la especulación en el mercado de futuros.

Desde ese pico, las cotizaciones descendieron hasta USD 3.241 por tonelada métrica en marzo. Sin embargo, la tendencia se revirtió en la primavera boreal cuando la guerra en Irán alteró el suministro de fertilizantes hacia el continente africano.

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El fenómeno de El Niño, con condiciones cálidas y secas previstas hasta febrero, amenaza con reducir aún más la producción.

Las golosinas sin chocolate tampoco logran repuntar

Incluso las alternativas al chocolate enfrentan resistencia de los consumidores. El precio promedio de las golosinas no chocolatadas para Halloween —como gomitas y paletas— se ubicó en USD 6,08 por libra (453 gramos) en las nueve semanas que concluyeron el 17 de octubre, aproximadamente un 3% por debajo del nivel de 2025. Pese a la reducción, las ventas no repuntaron, según los registros de NielsenIQ.

Una encuesta de Ipsos difundida esta semana muestra que el chocolate sigue siendo la golosina preferida para Halloween, con un 51% de los estadounidenses que lo eligen como primera opción.

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Las gomitas y los caramelos ácidos ocupan el segundo lugar, seguidos por los productos de caramelo. Un dato llamativo del sondeo: el 15% de los encuestados declaró que no le gustan las golosinas en absoluto.

Las alternativas sin chocolate tampoco lograron repuntar en volumen comercial pese a una baja del 3% en su precio por libra (REUTERS/Mike Segar)

Analistas no descartan un repunte de última hora en las compras

Sally Lyons Wyatt, vicepresidenta ejecutiva global y asesora de la industria alimentaria en la consultora Circana, señaló que una de las estrategias de los consumidores ante el encarecimiento de los comestibles consiste en hacer compras más pequeñas y frecuentes, y en adquirir productos justo antes de utilizarlos.

Ese comportamiento la lleva a considerar que muchos compradores podrían estar esperando hasta los días previos a Halloween para abastecerse.

“La gente es muy intencional y reflexiva respecto de lo que quiere consumir, no solo en las fiestas, sino en general”, afirmó Lyons Wyatt en declaraciones a la agencia. Y agregó: “Creo que seguiremos viendo debilidad general en las golosinas, pero no creo que Halloween esté condenado”.

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La Asociación Nacional de Confiteros (NCA), que representa a fabricantes como Mars, Smarties Candy Co. y Ferrara Candy Co., se mostró optimista. “Apenas estamos entrando en el período pico de Halloween y el entusiasmo de los consumidores sigue siendo muy fuerte”, indicó el grupo gremial en un comunicado.