Perú

Halloween: Guerreras de K-pop y personajes clásicos lideran las búsquedas en Mesa Redonda desde los S/ 20

Las galerías del jirón Andahuaylas registran consultas por atuendos de K-pop, superhéroes, princesas y personajes de terror para las celebraciones del 31 de octubre

Cobertura televisiva sobre la venta de disfraces y máscaras para las celebraciones de Halloween en la zona comercial de Mesa Redonda, ubicada en el Cercado de Lima. Comerciantes del jirón Andahuaylas ofrecen trajes infantiles y de adultos de personajes de películas, superhéroes y figuras animadas, cuyos precios de venta al público inician a partir de los diez soles para vestuarios completos y veinte soles para máscaras.
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La demanda de disfraces para Halloween ya crece en Mesa Redonda, donde las galerías del jirón Andahuaylas concentran una oferta que parte desde S/ 20 para varias prendas y accesorios. Los comerciantes esperan un mayor movimiento durante los últimos días previos al 31 de octubre, una fecha que reúne a familias en busca de atuendos para celebraciones escolares, fiestas temáticas y reuniones particulares.

Las propuestas infantiles concentran buena parte de la atención. Los personajes vinculados al K-pop aparecen entre las novedades de esta campaña, con trajes inspirados en guerreras, cantantes y figuras de estética pop. Rumi se instaló entre los modelos más consultados, con variantes que incluyen shorts, tutús, vestidos con brillo, chalecos, cadenas y pelucas moradas.

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La oferta cambia según la talla, el material y la cantidad de accesorios incorporados en cada conjunto. Algunos puestos venden prendas por separado para que los compradores armen el disfraz, mientras que otros ofrecen paquetes completos. Los trajes más sencillos pueden conseguirse desde S/ 10, aunque el precio aumenta en los modelos con lentejuelas, sombreros, botas, máscaras o pelucas.

Una reportera con micrófono y cuernos en la cabeza habla en un puesto de mercado rodeada de disfraces colgados y personas
Una reportera informa desde una tienda en el Cercado de Lima sobre los precios de disfraces y máscaras para la celebración de Halloween.

Las guerreras de K-pop ganan espacio entre los disfraces infantiles

Los diseños inspirados en guerreras de K-pop reúnen prendas de distintos estilos y permiten combinar colores, faldas, chaquetas y accesorios. Los vendedores ofrecen opciones destinadas a niñas pequeñas y escolares, con modelos que también pueden utilizarse en cumpleaños u otras actividades temáticas. La demanda se concentra en los disfraces de apariencia llamativa y en las versiones que incorporan detalles brillantes.

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Los comerciantes señalaron que las familias consultan por conjuntos completos para evitar compras adicionales en otros puestos. En algunos casos, los disfraces incluyen una parte principal de la vestimenta y accesorios básicos; en otros, las pelucas, el calzado o los complementos deben adquirirse por separado. Esa diferencia explica la variedad de precios que se observa entre locales cercanos.

Junto con la tendencia vinculada al pop asiático, Spider-Man conserva presencia entre las alternativas de menor costo. El traje completo del superhéroe se ofrece desde S/ 10 en determinados negocios, con opciones que cambian según el tipo de tela, el cierre y la máscara. También figuran otros personajes de historietas y películas, dirigidos a quienes buscan una opción reconocible para las celebraciones del 31 de octubre.

Puesto comercial con disfraces colgados, máscaras de personajes y letreros en un pasillo techado
Un puesto comercial en el Cercado de Lima exhibe trajes y accesorios para las celebraciones de Halloween con precios que parten desde los diez soles.

Jessie, princesas y figuras del terror se mantienen entre los pedidos

Los conjuntos de Jessie, la vaquera de Toy Story, aparecen en pantalón, tutú o vestido con lentejuelas y aplicaciones. Algunas versiones incluyen sombrero, polo, cinturón, pantalón y botas, con tallas que van desde las más pequeñas hasta la talla 12. La disponibilidad depende de cada puesto y del modelo elegido, por lo que los compradores suelen recorrer varias galerías antes de definir una compra.

Los personajes clásicos continúan en los exhibidores. Princesas, piratas, vampiros y superhéroes forman parte del catálogo habitual, junto con figuras de películas animadas y producciones de terror. Entre los modelos que se repiten están Chucky, Frankenstein, el payaso de It, Jason, Mickey, Minnie, Tinkerbell, Baby Yoda, Maléfica, Blancanieves y los protagonistas de Frozen.

Varios disfraces envueltos en plástico cuelgan alineados, entre ellos un vestido con falda azul brillante y un traje verde con alas
Puestos comerciales del Cercado de Lima ofrecen disfraces y accesorios para la temporada de Halloween con precios que inician en diez soles.

La cercanía de Halloween también impulsa las consultas por disfraces de miedo. Las máscaras permiten resolver un atuendo sin comprar una vestimenta completa y están disponibles en distintos materiales, tamaños y acabados. Las opciones que cubren toda la cabeza cuestan desde S/ 20 y evitan la necesidad de sumar una peluca, aunque los precios pueden elevarse en productos con mayor detalle o materiales más resistentes.

Pantalla dividida con disfraces y máscaras a la venta a la izquierda y una mujer entrevistada frente a un micrófono a la derecha
Una vendedora en el Cercado de Lima detalla la oferta y los precios de disfraces infantiles para la campaña de Halloween durante un reporte de televisión.

Los puestos dedicados a esta campaña se ubican en varias galerías de Mesa Redonda, sobre todo en los alrededores del jirón Andahuaylas. Allí conviven tiendas especializadas en disfraces con locales que ofrecen accesorios, maquillaje, máscaras, sombreros, alas, espadas de juguete y otros complementos para completar cada personaje.

Los negocios consultados indicaron que atienden entre las 9:00 y las 21:00. Con el 31 de octubre cada vez más cerca, los vendedores prevén que la afluencia aumente durante el fin de semana y en los días previos a Halloween, cuando las familias suelen buscar tallas específicas o reemplazar accesorios que no encontraron en una primera visita.

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