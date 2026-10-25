Misa del papa León XIV en Las Palmas: ¿qué deben evaluar las familias antes de asistir?

Misa del papa León XIV en Las Palmas: cómo prepararse para una jornada de varias horas en la base aérea| Foto: Vatican News

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La llegada del papa León XIV al Perú está cada vez más cerca. En este sentido, una de las interrogantes es la asistencia de niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud a la misa que se realizará en la Base Aérea Las Palmas.

Juan Bytton, secretario general de la visita papal, informó a RPP Noticias que no habrá restricciones de edad para participar en la ceremonia. Sin embargo, pidió a los asistentes evaluar la condición de cada familia, debido a que el ingreso comenzaría desde las primeras horas de la mañana y la permanencia dentro del recinto se extenderá durante buena parte del día.

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La misa está programada para las 10:30, aunque el papa llegará antes para recorrer la zona en el papamóvil y saludar a los fieles.

La aeronave Boeing 737-800NG de la Fuerza Aérea del Perú se observa en la Base Aérea Las Palmas tras su llegada para fortalecer las capacidades de transporte aéreo de la institución. (Foto: Fuerza Aérea del Perú)

El ingreso comenzaría varias horas antes de la ceremonia

La apertura de puertas de la Base Aérea Las Palmas se realizará con anticipación, se estima que las personas deberán encontrarse dentro desde las 06:00 o 07:00 de la mañana.

La organización prevé que los fieles pasen varias horas dentro del recinto, por lo que el operativo considera la instalación de baños, puntos de hidratación, atención de emergencias y presencia de bomberos.

El secretario general de la visita sostuvo que el despliegue requiere coordinación entre instituciones del Estado, la Iglesia y empresas privadas. Entre las entidades involucradas mencionó al Ministerio de Salud, el servicio de atención móvil de urgencias, el Ministerio del Ambiente, la Policía Nacional del Perú y la Fuerza Aérea del Perú.

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Posible encuentro: el Señor de los Milagros podría acompañar al papa León XIV durante la misa del 16 de noviembre. Composición: Infobae

No habrá límite de edad, pero cada familia deberá decidir quiénes asistirán

Bytton señaló que la organización recibe consultas sobre las edades permitidas para ingresar a la misa. “No hay una restricción”, afirmó, aunque remarcó que cada familia deberá asumir la responsabilidad de decidir si niños, adultos mayores u otras personas pueden permanecer durante toda la jornada.

El representante de la visita papal advirtió que se esperan días de calor intenso y que los asistentes deberán considerar el tiempo de espera, el traslado hasta la base aérea y las horas dentro de las instalaciones.

La recomendación apunta, sobre todo, a quienes planean asistir con menores de edad, adultos mayores o personas que requieran cuidados especiales.

Chiclayo inaugura una exposición sobre los años de Robert Prevost en el país| Foto: AFP/Difusión

Espacio para personas con movilidad reducida

La misa contará con un espacio destinado a personas con movilidad reducida. La organización coordina esa medida con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

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Durante la inscripción digital, los asistentes podrán informar si requieren este tipo de facilidades. El sistema les asignará una puerta y un sector determinados para el ingreso a Las Palmas.

Bytton añadió que los voluntarios de la visita, conocidos como Amigos de León, recibirán capacitación para atender a personas con movilidad reducida y otras discapacidades. El grupo está conformado por cerca de 20 mil voluntarios, aunque solo una parte prestará servicio en la base aérea.

¿Qué criterios debería evaluar para la misa del papa León XIV?

El tiempo de permanencia: el ingreso a la Base Aérea Las Palmas podría comenzar desde las 06:00 o 07:00, aunque la misa será a las 10:30.

Las altas temperaturas: la organización advirtió que será una jornada de calor intenso.

La condición de salud y movilidad de niños, adultos mayores y personas que requieran cuidados especiales.

El traslado y las horas de espera antes y durante el evento.

La necesidad de hidratación, alimentación y medicamentos , según las condiciones de cada asistente.

Las facilidades disponibles: habrá sectores y accesos asignados para personas con movilidad reducida.

Es importante que las familias consideren estos factores para prevenir incidentes durante la jornada y facilitar el trabajo de la organización.