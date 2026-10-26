Minsa actualiza amplía la cobertura de vacunación contra el dengue en zonas priorizadas

EsSalud intensifica la vigilancia epidemiológica frente al dengue en todo el Perú por el avance de las lluvias y el aumento de temperatura asociados al Fenómeno El Niño 2026. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud (Minsa) actualizó la norma técnica que regula la vacunación contra el dengue para ampliar los puntos de aplicación y reforzar la protección de la población en las zonas priorizadas del país. La medida, aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 946-2026/MINSA, incorpora establecimientos de EsSalud al esquema de vacunación y habilita la aplicación simultánea de las dosis contra el dengue y el virus del papiloma humano (VPH) en los colegios.

La actualización busca reducir las brechas de inmunización y mejorar la cobertura entre la población de 10 a 20 años, en un contexto marcado por las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño, que eleva el riesgo de proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad.

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Una brigada del Ministerio de Salud administra una vacuna a un niño acompañado por su madre en una posta de atención móvil en una zona rural andina de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Minsa, la norma técnica revisada responde a la necesidad de agilizar el trabajo de las brigadas de salud y de facilitar el acceso de la población a los puntos de vacunación. El organismo señaló que la medida se enmarca en las acciones de prevención que despliega el sector salud ante el incremento de casos de dengue registrado en los últimos años en distintas regiones del país.

La disposición alcanza a ocho regiones consideradas de alto riesgo epidemiológico, además de un distrito de la capital. El Minsa precisó que la actualización normativa busca sostener la cobertura alcanzada hasta el momento y evitar un retroceso en los indicadores de inmunización ante la temporada de lluvias.

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Una ciudadana limpia un recipiente como parte de la prevención del dengue y una operadora atiende consultas de salud a través de la línea 113 del Ministerio de Salud en Perú. (Minsa)

Las brigadas podrán aplicar dos vacunas en un mismo operativo escolar

Uno de los cambios centrales de la norma técnica permite que las brigadas de salud administren de manera simultánea las vacunas contra el dengue y el VPH dentro de las instituciones educativas. La medida se sujeta a los criterios de elegibilidad establecidos para cada biológico y requiere la autorización correspondiente en el caso de los menores de edad.

Con esta disposición, el Minsa busca optimizar los operativos de vacunación escolar y reducir la cantidad de visitas que las brigadas deben realizar a un mismo centro educativo. La medida apunta, además, a disminuir las interrupciones en las clases y a facilitar la coordinación entre el personal de salud y las autoridades de los colegios.

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Fotografía de archivo de un mosquito de la especie Aedes aegypti sobre el dedo de una persona. EFE/ Miguel Gutiérrez

EsSalud se suma como punto de vacunación en ocho regiones

La norma técnica actualizada incorpora a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) de EsSalud como nuevos puntos de vacunación contra el dengue. La disposición amplía las alternativas de acceso para la población de La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes, Ucayali, San Martín y Áncash.

La medida también alcanza al distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, una de las zonas de la capital con mayor incidencia de casos de dengue en los últimos brotes. La incorporación de la red de EsSalud se suma a los establecimientos del Minsa que ya funcionaban como puntos de vacunación en estas jurisdicciones.

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Especialistas del Ministerio de Salud supervisan un centro médico en Pachacámac para prevenir riesgos asociados al Fenómeno El Niño en Lima Sur. (Foto: Minsa)

El cuestionario previo a la vacunación se reduce de 15 a 11 preguntas

La actualización normativa simplifica el proceso de evaluación que debe completar cada persona antes de recibir la dosis contra el dengue. El cuestionario previo, que servía para verificar el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad, pasó de 15 a 11 preguntas con el objetivo de agilizar la atención en los puntos de vacunación.

El Minsa indicó que esta reducción no compromete los criterios de seguridad establecidos para la aplicación del biológico, sino que elimina preguntas consideradas redundantes dentro del protocolo. La medida busca disminuir los tiempos de espera, en particular durante los operativos masivos que se realizan en las zonas priorizadas.

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Una profesional de la salud administra una dosis en el brazo de una niña durante un operativo de atención médica. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las brigadas podrán usar jeringas retráctiles y no retráctiles

La norma técnica también modifica las especificaciones sobre los insumos autorizados para la aplicación de la vacuna. A partir de esta actualización, las brigadas de salud podrán utilizar tanto jeringas retráctiles como no retráctiles, lo que amplía la disponibilidad de material para los operativos de vacunación.

El Minsa explicó que esta flexibilización responde a las necesidades logísticas identificadas durante el despliegue de las campañas en las regiones priorizadas. La disposición busca evitar desabastecimientos puntuales de insumos que pudieran afectar el ritmo de los operativos durante la temporada de mayor riesgo de transmisión del dengue.

Con el conjunto de estas disposiciones, el Minsa proyecta fortalecer la estrategia de vacunación contra el dengue y acercar los servicios de salud a la población de las zonas de mayor exposición al virus, en un escenario donde el Fenómeno El Niño incrementa las condiciones favorables para la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad.

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