Sebastián Lizarzaburu comparte reflexión sobre la paternidad tras polémica de Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez

Sebastián Lizarzaburu posa junto a su hija en dos fotografías compartidas en el marco de sus declaraciones sobre la paternidad.

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El exchico reality difundió la imagen en sus redes sociales y acompañó la publicación con un mensaje dedicado a las exigencias que, desde su perspectiva, implica criar a una hija. El deportista no se refirió de manera directa al conflicto entre su expareja y el padre de su segunda hija.

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En cambio, Lizarzaburu puso el foco en la disciplina, la constancia y el tiempo que busca compartir con la menor. Su reflexión comparó el esfuerzo de su rutina deportiva con la responsabilidad que asume como padre.

“Ser atleta exige disciplina. Ser papá, también”, escribió el padre de Maia al comienzo de su publicación, que recibió reacciones de sus seguidores.

Sebastián Lizarzaburu abraza a su hija en una cocina dentro de una publicación de Instagram en la que reflexiona sobre su rol como padre.

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía en la que aparece junto a su hija. La publicación surgió mientras el nombre de Andrea San Martín permanece en el centro de la atención pública tras la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez.

Para el exchico reality, las metas deportivas y personales se vinculan con la figura que pretende representar para su hija. Lizarzaburu sostuvo que el esfuerzo que realiza en el gimnasio también tiene un sentido fuera de los entrenamientos.

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“En el gym me exijo para superar mis propios límites. Como papá, me esfuerzo cada día por estar presente, dar el ejemplo y construir recuerdos que Maia lleve consigo toda la vida”, señaló.

En la parte final de su texto, el deportista explicó el objetivo que se plantea en esta etapa. “Meta: construir el físico y una vida de la que me sienta orgulloso y una hija que siempre sepa cuánto la amo”, concluyó.

Sebastián Lizarzaburu comparte un video con su hija Maia junto con un mensaje sobre el compromiso de la paternidad a través de su cuenta de Instagram.

La publicación de Sebastián Lizarzaburu no incluyó comentarios sobre la denuncia ni sobre la situación que afrontan San Martín y Sánchez. El mensaje se concentró en su vínculo con Maia y en la presencia que desea mantener durante su crecimiento.

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El padre de la primera hija de la influencer suele mostrar en plataformas digitales parte de sus entrenamientos y momentos de su vida familiar. Esta vez, la paternidad ocupó el centro de su publicación.

Andrea San Martín afirmó que llevaba cuatro horas sin poder hablar con su hija

La reflexión de Sebastián Lizarzaburu se difundió mientras Andrea San Martín buscaba comunicarse con su hija menor, luego de recuperar su libertad tras la intervención vinculada a la denuncia de Juan Víctor Sánchez.

La influencer acudió al edificio donde vive su expareja con el propósito de ver a la niña. Según relató ante la prensa, llegó acompañada por agentes de la Policía y pidió información sobre el paradero de la menor.

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Al llegar al lugar, el conserje le comunicó que Juan Víctor Sánchez no se encontraba en el inmueble. San Martín expresó su preocupación porque, de acuerdo con su versión, no había logrado establecer contacto con su hija durante varias horas.

Andrea San Martín salió en libertad luego de 40 horas detenida: imágenes de su retiro de la comisaria de Miraflores. Captura: 'Amor y Fuego'.

“Tengo cuatro horas tratando de comunicarme. Independientemente de si está o no, se está incumpliendo algo”, manifestó ante las cámaras.

La presencia de Andrea San Martín en el edificio ocurrió pocas horas después de que recuperara su libertad. La influencer explicó que su intención era reunirse con la menor y conocer dónde se encontraba.

El caso tomó repercusión luego de que Sánchez presentara una denuncia por una presunta agresión contra la niña que tiene con la creadora de contenido. La situación volvió a poner en evidencia las diferencias entre ambos padres.

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Hasta ese momento, San Martín sostuvo que no había recibido una respuesta concreta sobre la ubicación de su hija. También expresó su temor de que no le permitieran verla tras los hechos denunciados.

Mientras continúa la controversia entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez, Sebastián Lizarzaburu optó por no emitir comentarios acerca del caso. Su publicación estuvo dirigida a Maia y a la importancia que atribuye a su rol como padre.