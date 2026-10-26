Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 26 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 3,85 soles, lo que representa una disminución del -0,46% respecto al precio de cierre anterior de 3,87 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un ligero descenso de -0,08, mientras que en un análisis interanual se observa una caída del -2,39%.

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El tipo de cambio del euro a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante el último día. La volatilidad actual del 4,28% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 6,89%, lo que indica una fase de relativa estabilidad en el mercado cambiario.