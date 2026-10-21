Jalador es asesinado a balazos en SJM: ‘Los Mexicanos’ estarían detrás de este nuevo ataque en Atocongo

Cobertura periodística de Latina Noticias sobre el asesinato de un jalador de colectivos frente al terminal terrestre Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores. La reportera informa desde el lugar de los hechos, donde se observan efectivos policiales y la zona acordonada tras el ataque con arma de fuego. Las investigaciones preliminares vinculan el crimen con extorsiones cometidas por una banda delictiva contra transportistas.

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Un jalador de colectivos fue asesinado a balazos la noche del martes 20 de octubre en los exteriores del terminal Atocongo, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores. El ataque ocurrió cuando el trabajador convocaba a pasajeros para abordar un vehículo que cubría rutas hacia el sur del país. Los disparos se realizaron frente a personas que se encontraban en el lugar.

El crimen se suma a otros ataques contra trabajadores de colectivos que operan en esta zona de Lima. Según la información difundida por un equipo periodístico en el lugar, la Policía Nacional investiga una posible relación con las extorsiones atribuidas a la banda criminal Los Mexicanos, que también estaría detrás de amenazas contra otras empresas de transporte.

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Sicarios llegaron en motocicleta y dispararon contra el trabajador

El asesinato ocurrió alrededor de las 10:00 p. m., cuando la víctima, cuya identidad aún no había sido establecida, llamaba a los pasajeros para que abordaran un automóvil blanco con destino al sur del país, en rutas hacia ciudades como Pisco, Ica y Chincha.

De acuerdo con el reporte de Latina, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo, identificó al trabajador y le disparó en varias oportunidades antes de huir con su cómplice.

La Policía Nacional encontró seis casquillos de bala en la escena. El automóvil blanco que se encontraba junto al trabajador también recibió impactos de proyectil. Su conductor logró ponerse a salvo al arrojarse al suelo durante el ataque, mientras que el jalador falleció en el lugar.

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Efectivos de la policía custodian el lugar tras el homicidio de un trabajador de transporte en las inmediaciones del terminal Atocongo, en San Juan de Miraflores. (Latina)

Las primeras indagaciones apuntan a que el ataque habría sido dirigido contra la víctima, quien llevaba tiempo desempeñándose como jalador en este punto. Sin embargo, las circunstancias exactas del crimen y los motivos del asesinato deberán establecerse como parte de la investigación policial.

Los Mexicanos estarían detrás de las extorsiones a colectivos

La investigación policial también busca determinar si el asesinato está relacionado con el cobro de cupos extorsivos a los trabajadores y conductores que operan desde los exteriores del terminal Atocongo.

Según el reporte periodístico, la banda criminal Los Mexicanos estaría detrás de estos ataques. Esta organización ha sido señalada por presuntas extorsiones contra trabajadores y empresas del sector transporte.

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Hasta el momento, no se ha precisado cuánto dinero les exigirían a los colectiveros para permitirles trabajar y salir desde este punto hacia el sur del país. El monto de las presuntas extorsiones y las circunstancias específicas en las que se habría producido el crimen forman parte de las diligencias pendientes.

La Policía también deberá determinar si existen cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Juan de Miraflores que permitan identificar a los responsables del ataque y reconstruir su ruta de escape.

Trabajadores temen nuevos ataques en el terminal Atocongo

El asesinato se produce en un contexto de temor entre quienes trabajan en los exteriores del terminal terrestre. De acuerdo con la información difundida en el reporte televisivo, este es el segundo jalador de colectivos asesinado en menos de una semana. Además, a inicios de octubre se registró otro crimen contra un trabajador de este tipo de transporte.

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Durante la cobertura realizada la mañana del miércoles 21 de octubre, los compañeros de la víctima evitaron brindar declaraciones por temor a posibles represalias. Algunos trabajadores se cubrieron el rostro con capuchas y pidieron a los periodistas que no los grabaran.

Pese al asesinato, los colectivos continuaban operando y trasladando pasajeros hacia el sur del país. El temor de los trabajadores, sin embargo, evidenció la preocupación por la posibilidad de nuevos ataques en la zona.

Las investigaciones deberán esclarecer si los asesinatos están vinculados entre sí y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el caso vuelve a poner en evidencia la situación de inseguridad que enfrentan los trabajadores del transporte que operan en los exteriores del terminal Atocongo.

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