Papa León XIV en Chiclayo y Cajamarca: agenda confirmada, horarios y actividades que cumplirá el 13 y 14 de noviembre en el norte del Perú

El papa León XIV aparece representado frente a la catedral de Chiclayo y una plaza de Cajamarca con motivo de su viaje al norte del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El viaje apostólico del papa León XIV por el Perú incluirá dos jornadas de actividades en el norte del país, con celebraciones religiosas, reuniones con representantes de la Iglesia católica y un encuentro con la comunidad universitaria. La programación contempla actos en Chiclayo y desplazamientos hacia otras localidades de la región.

Robert Francis Prevost llegará a Chiclayo el viernes 13 de noviembre de 2026, procedente de Lima. La visita tendrá un significado particular para el pontífice, quien ejerció como obispo de esta ciudad entre 2015 y 2023, antes de asumir el papado.

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Durante su permanencia en la región, el programa oficial contempla una misa en la explanada situada frente a las Pampas de Pimentel, una visita privada a una capilla y encuentros con integrantes de la comunidad religiosa. También figura una actividad en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

El sábado 14 de noviembre, la agenda continuará con la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María y una misa en Santa Cruz de Succhabamba. El pontífice regresará después a Chiclayo para participar en una actividad religiosa vinculada con la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

Viernes 13 de noviembre: llegada a Chiclayo y misa en Pimentel

Robert Francis Prevost llegó al Perú en 1985 como misionero agustino; cuarenta años después, el mundo lo conoce como León XIV, el primer papa estadounidense y el primero con nacionalidad peruana en la historia de la Iglesia. (Infobae Perú / Composición)

La primera jornada del papa León XIV en Chiclayo comenzará a las 07:40, con su salida en avión desde la Base Aérea del Callao. La llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo está prevista para las 09:10.

A las 10:30, el pontífice celebrará una misa en la explanada situada frente a las Pampas de Pimentel. La ceremonia incluirá una homilía del Santo Padre y constituye una de las principales actividades litúrgicas programadas para ese día.

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El cronograma establece que, a las 12:40, León XIV realizará una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, donde ofrecerá un saludo. La actividad tendrá carácter privado y antecederá a los encuentros previstos para la tarde.

A las 16:30, el Papa se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. El encuentro incluirá un discurso del pontífice ante los representantes de la Iglesia católica.

La agenda continuará a las 17:45 en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde está previsto un encuentro con integrantes del mundo universitario. La actividad también contempla un discurso del Papa.

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La jornada concluirá con una cena junto a los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo, programada para las 19:00 en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Sábado 14 de noviembre: coronación de la Virgen y traslado a Santa Cruz de Succhabamba

El programa oficial prevé una misa el 14 de noviembre de 2026 en la provincia cajamarquina, a la que el pontífice llegará desde Chiclayo en helicóptero| Foto: Gobierno Regional de Cajamarca

La segunda jornada comenzará a las 08:00 con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. La celebración incluirá una homilía de León XIV.

A las 09:10, el pontífice partirá en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo con destino a Santa Cruz de Succhabamba. Su llegada al helipuerto de esta localidad está prevista para las 09:50.

La actividad central tendrá lugar a las 11:00, con una misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. La ceremonia también contará con una homilía del Santo Padre.

Después de la celebración, el cronograma fija la salida en helicóptero hacia Chiclayo a las 13:15. El arribo a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo está previsto para las 14:00.

Clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo

Una ilustración en acuarela presenta al papa León XIV con vestiduras litúrgicas y la mano alzada frente a franjas que evocan la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agenda del sábado continuará a las 17:30 con un encuentro de oración junto a la comunidad católica en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en ocasión de la clausura del año jubilar dedicado a esta figura religiosa. El programa contempla un discurso del pontífice.

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Esta actividad será el último compromiso consignado para León XIV en la programación de Chiclayo correspondiente al 14 de noviembre. La jornada reunirá celebraciones marianas, una misa en Santa Cruz de Succhabamba y un encuentro con la comunidad católica.

La agenda de ambas fechas forma parte del viaje apostólico del Papa al Perú, previsto del 11 al 16 de noviembre de 2026. Según el programa difundido por el Vaticano, el recorrido incluye actividades litúrgicas, encuentros institucionales y desplazamientos por distintas regiones del país.