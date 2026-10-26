Agenda confirmada del papa León XIV en Lima y Callao: horarios, lugares y actividades durante su visita

León XIV llegará a Lima el 11 de noviembre y permanecerá en Perú hasta el 16 de noviembre, con actividades en Lima y Callao

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El papa León XIV llegará a Lima el 11 de noviembre para iniciar una visita que incluirá encuentros con las autoridades, representantes de la sociedad civil, obispos, sacerdotes y jóvenes, según la agenda oficial difundida para sus actividades en Lima y Callao.

El pontífice permanecerá en el país hasta el 16 de noviembre, cuando celebrará una misa en la base aérea Las Palmas antes de partir rumbo a Roma.

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El primer día de la visita comenzará con la salida del avión papal desde Buenos Aires (Argentina) a las 14:00 horas. La llegada a la base aérea del Callao está prevista para las 17:30, donde se realizará la ceremonia de bienvenida oficial.

Posteriormente, León XIV acudirá al Palacio de Gobierno, donde participará en una ceremonia de bienvenida a las 18:15 y visitará a la presidenta Keiko Fujimori a las 18:45. La agenda continuará a las 19:45 con un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde pronunciará un discurso.

El 12 de noviembre estará dedicado principalmente a la Iglesia católica y a los desafíos del país. A las 09:30, el pontífice se reunirá con los obispos en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. Cincuenta minutos después participará en la celebración de la Hora Media junto con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales, en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

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El pontífice será recibido en la base aérea del Callao y luego mantendrá una reunión con la presidenta Keiko Fujimori, además de encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático

A las 11:30, León XIV encabezará en la plaza frente a la Catedral de Lima un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano, que incluirá un discurso del pontífice. A las 18:00, participará de una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima, donde también dirigirá un mensaje, antes de cenar con los obispos a las 20:00 en la Nunciatura Apostólica.

La agenda proporcionada contempla el siguiente bloque público para el 16 de noviembre, fecha en la que concluirá la visita. A las 08:30, León XIV visitará la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados del Callao, que atiende a personas mayores y forma parte de las actividades previstas para la despedida del pontífice del país.

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El 12 de noviembre se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y miembros de equipos pastorales, además de encabezar un acto sobre los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano

A las 10:30, el papa celebrará una misa en la base aérea Las Palmas, en Lima, uno de los actos centrales de su estancia en el país, que prevé reunir a 1,2 millones de personas. La ceremonia oficial de despedida tendrá lugar a las 13:15 en la base aérea del Callao. Media hora después, a las 13:45, León XIV partirá en avión rumbo a Roma.

El Vaticano confirmó este lunes que el pontífice viajará como estaba previsto a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, tras haber sido operado de un cáncer de pulmón y de que se le extirpara el lóbulo inferior de su pulmón derecho.

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La situación clínica actual del pontífice, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados confirman que “no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina”, según el comunicado de la Santa Sede.