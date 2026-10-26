ATU anuncia que el carril bus de la av. Arequipa se ampliará: cómo solicitar el permiso VAP gratuito para residentes

Descubre los resultados exitosos de la primera fase del Carril Bus Bidireccional en la Av. Arequipa y conoce los detalles sobre su próxima ampliación. Entérate cómo mejorará la movilidad urbana. (Crédito: Canal N)

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La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) confirmó que el carril bidireccional de la avenida Arequipa, en Lima, se ampliará por varias cuadras adicionales a partir de noviembre. La medida llega tras un primer balance favorable del proyecto, que hasta el momento opera únicamente entre el cruce de Emilio Fernández y Paseo Colón.

El vocero de la ATU, Daniel González, brindó los detalles del avance del proyecto en una entrevista con Canal N. Según explicó el funcionario, los resultados alcanzados durante el primer mes de operación del carril, iniciado en agosto, motivaron a la entidad a avanzar hacia una segunda etapa que extenderá el alcance del denominado Corredor Azul.

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Un bus del Corredor Azul transita por la avenida Arequipa frente a las tarjetas de permiso de paso vehicular establecidas por la ATU para los residentes de la zona. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Más rápido y más usuarios

González detalló tres indicadores principales que sustentan la decisión de ampliar el proyecto. El primero corresponde al tiempo de viaje, que pasó de un rango de diez a quince minutos a solo tres a cinco minutos tras la implementación del carril exclusivo. El segundo indicador es la velocidad comercial de los buses, que se incrementó de nueve a dieciséis kilómetros por hora.

El tercer indicador está vinculado al número de usuarios del servicio, que pasó de 70.000 a 78.000 personas. “Ya no están optando por el colectivo y están optando por un transporte más formal”, señaló el vocero de la ATU en declaraciones a Canal N. El funcionario agregó que una encuesta realizada entre usuarios, conductores y residentes de la zona arrojó que nueve de cada diez consultados respaldan la iniciativa.

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Con base en estos resultados, la ATU confirmó que la ampliación llegará hasta la altura del jirón Manuel Segura, en la cuadra quince de la avenida Arequipa. “En el mes de noviembre ya estaremos iniciando la operación”, afirmó González, quien precisó que el inicio se daría alrededor de la quincena de ese mes, aunque la fecha exacta será anunciada con anticipación.

Un representante de la Autoridad de Transporte Urbano explica a los vecinos de Lima la segunda fase del carril exclusivo para buses en la avenida Arequipa. (ATU)

Permiso VAP para residentes

A diferencia de la primera etapa, que comprendió un tramo sin viviendas con acceso directo a cocheras, la ampliación atravesará edificios residenciales. Para resolver este inconveniente, la ATU implementó el Vehículo Autorizado con Permiso de Paso (VAP), un pase que se entregará a residentes, instituciones y trabajadores de la zona.

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El sistema divide el eje de la avenida Arequipa en siete tramos diferenciados por colores. El tramo siete corresponde a la etapa que ya se encuentra en operación, mientras que el tramo seis, identificado con color amarillo, corresponde a la segunda etapa. “Esto se le va a entregar a cada residente, a cada propietario, a cada trabajador”, indicó González a Canal N.

Para obtener el VAP, los interesados deben inscribirse a través de una plataforma web habilitada por la ATU, donde deben crear un usuario y una contraseña. El trámite requiere acreditar la residencia en la avenida Arequipa o en vías transversales que requieran su uso, mediante DNI con la dirección correspondiente, un recibo de servicios u otro documento válido. El trámite no tiene ningún costo, según precisó el vocero de la entidad.

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Un inspector sostiene dos credenciales de pase vehicular eventual destinadas a la circulación controlada en el carril de autobuses de la avenida Arequipa.

Tipos de permiso y excepciones

El VAP se asigna por placa vehicular, independientemente de la cantidad de vehículos que posea un residente, y puede obtenerse en formato físico o digital con código QR para su validación por el personal de fiscalización. Existen tres modalidades: el permanente, con vigencia de un año; el temporal, de seis meses; y el eventual, válido por 24 horas para casos puntuales, como el traslado en taxi hacia el aeropuerto.

Para las personas con discapacidad, la ATU diseñó un VAP vinculado a la persona y no al vehículo, de manera que pueda presentarse junto con el DNI para acceder al carril exclusivo. En el caso de los taxis autorizados por la ATU y las movilidades escolares con fotocheck institucional, el ingreso al carril bus está permitido sin necesidad de trámites adicionales, siempre que se dirijan a recoger o dejar pasajeros en la zona.

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Según explicó González, los taxis por aplicativo que no cuentan con autorización de la ATU deberán notificar que se dirigen a recoger a un pasajero para que se les permita el acceso. “Son tramos controlados”, precisó el vocero, al aclarar que cada VAP habilita el tránsito únicamente dentro del tramo correspondiente a la dirección registrada por el solicitante, con el objetivo de evitar el uso indebido del permiso.

Representantes de la ATU presentan los pases vehiculares de los tramos seis y siete para circular por el carril exclusivo de la avenida Arequipa en Lima. (ATU)