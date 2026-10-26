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El llamado de Joel Raffo antes del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima: “Tenemos una final en tres días”

El plantel rimense se congregó en Las Nazarenas para participar de la misa en honor al Señor de los Milagros, en un gesto de unidad antes del choque decisivo del jueves 29 de octubre

Joel Raffo - Sporting Cristal – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 26 octubre
Sporting Cristal visitó el Santuario de Las Nazarenas este lunes para encomendarse al Señor de los Milagros. Su presidente, Joel Raffo, calificó el duelo del jueves ante Alianza Lima como una "final". (Liga 1)
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El plantel de Sporting Cristal se reunió esta mañana en el Santuario de Las Nazarenas, en el Cercado de Lima, para participar de la misa en honor al Señor de los Milagros. Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes renovaron su fe en un momento decisivo del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

A la salida del templo, el presidente de la institución, Joel Raffo, atendió a los medios de comunicación y se refirió al partido que el equipo disputará el jueves 29 de octubre frente a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo. El directivo fue categórico: “Tenemos una final en tres días y confiamos en la capacidad de todo el equipo”.

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La visita al Señor de los Milagros

Joel Raffo - Sporting Cristal – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 26 octubre
En plena lucha por el Torneo Clausura 2026, Sporting Cristal visitó el Santuario de Las Nazarenas junto a sus principales representantes. Joel Raffo acompañó al plantel y destacó el significado de la ceremonia religiosa. (Liga 1)

La jornada comenzó temprano para el conjunto rimense. El plantel completo, acompañado por integrantes del cuerpo técnico y algunos directivos, se trasladó hasta el convento ubicado en el centro de Lima para participar del acto religioso. La visita se produjo en plena recta final del certamen, con el equipo necesitado de respuestas tras una semana complicada en lo deportivo.

Joel Raffo estuvo presente durante toda la ceremonia y fue uno de los primeros en dirigirse a la prensa al concluir el evento. “Hemos venido a acompañar este momento tan especial con el Señor de los Milagros”, señaló el presidente celeste a Raúl Chávez, quien subrayó el valor de la jornada para el grupo en un tramo exigente de la temporada.

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La presencia del máximo dirigente del club cobró particular relevancia dado que su aparición pública ante los medios no había sido frecuente durante los últimos meses. Su relación con la hinchada atraviesa un período de tensión, alimentado por la ausencia de títulos nacionales en los últimos años y los cuestionamientos que esa sequía generó entre los seguidores del equipo.

El golpe de Cusco y la urgencia del jueves

Joel Raffo - Sporting Cristal – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 26 octubre
Sporting Cristal afrontará ante Alianza Lima un compromiso determinante para sus aspiraciones en el Clausura. Tras perder frente a Cusco FC y ceder la cima, el equipo rimense tendrá poco margen de error en las fechas restantes. (Liga 1)

El trasfondo de la visita al templo es el de un equipo que necesita recomponerse con rapidez. Sporting Cristal cayó por 3-1 ante Cusco FC en el estadio Garcilaso de la Vega, resultado que le costó la cima del Torneo Clausura. El tropiezo en la ciudad imperial dejó al conjunto bajopontino en una posición delicada, obligado a ganar para no perder terreno en la lucha por el campeonato.

Con cuatro fechas por delante, el margen de error se redujo al mínimo. Cada punto se volvió vital, y el duelo ante Alianza Lima —correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura— se convirtió en el partido más importante del calendario inmediato. Raffo lo expresó sin rodeos al salir del santuario: el enfrentamiento del jueves tiene el peso de una definición.

El encuentro está programado para las 15:30 horas del jueves 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo, escenario donde Sporting Cristal buscará el respaldo de su gente para revertir el mal momento. El duelo ante el cuadro blanquiazul representa también una prueba para Julio César Uribe, designado director general de fútbol tras la salida de Gustavo Zevallos del cargo de director deportivo en julio de este año.

El mensaje de Raffo a la hinchada

Joel Raffo - Sporting Cristal – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 26 octubre
Joel Raffo pidió unidad a los hinchas de Sporting Cristal antes del enfrentamiento con Alianza Lima. El presidente celeste calificó el partido como una final y solicitó que la institución esté por encima de las diferencias. (Liga 1)

Más allá del análisis táctico o deportivo, el presidente celeste aprovechó la instancia para enviar un mensaje directo a los seguidores del club. En un momento en que las diferencias internas entre la dirigencia y parte de la afición se hicieron notar, Raffo apeló a la unidad como condición necesaria para afrontar la recta final del torneo.

“Con la expectativa siempre. Tenemos una final en tres días y confiamos en la capacidad de todo el equipo: eso le pedimos al hincha, que comprenda eso y que ponga a la institución por encima de todo”, expresó Raffo a su salida del templo.

El pedido del directivo apunta a dejar de lado las diferencias y concentrar el apoyo en torno al equipo durante las jornadas que quedan. La idea es clara: los intereses del club deben estar por encima de cualquier discrepancia individual, especialmente en una etapa en que los resultados pueden definir si Sporting Cristal termina o no con el título del Torneo Clausura 2026.

El plantel retomará los entrenamientos en las próximas horas con la vista puesta en el clásico del jueves. La visita al Santuario de Las Nazarenas cerró una mañana cargada de simbolismo para un grupo que sabe que, a partir de ahora, cada partido equivale a una final.

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