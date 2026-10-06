Perú

Policía murió en enfrentamiento con mineros ilegales en Madre de Dios: abatieron a tres delincuentes e incautaron 15 fusiles de guerra y granadas

El SO3 PNP Jacson Nima Zeta recibió un disparo en la cabeza durante el operativo en Inambari. La Policía reportó cuatro presuntos delincuentes abatidos y la incautación de 15 fusiles AKM, una pistola y cinco granadas

Un violento enfrentamiento en Inambari, Madre de Dios, entre la Policía Nacional y la organización criminal 'Los Guardianes de la Pampa' dejó un saldo de tres delincuentes abatidos y un suboficial fallecido. Otro agente resultó gravemente herido durante la intervención contra la minería ilegal, donde se incautó un arsenal de guerra. TVPerú
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Un operativo policial ejecutado en el sector La Pampa, en Madre de Dios, terminó con la muerte de un efectivo y otro agente herido tras un enfrentamiento con presuntos integrantes de una organización vinculada a actividades ilícitas. La intervención ocurrió en el kilómetro 115 de la carretera Interoceánica, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata.

El despliegue estuvo a cargo de personal de la Dirección de Operaciones Especiales (Diropesp) y otras unidades policiales. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, los agentes fueron atacados con armas de guerra durante la intervención.

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El SO3 PNP Jacson Nima Zeta recibió un impacto de bala en la cabeza y murió durante el enfrentamiento. Otro efectivo, identificado como el SO3 Joel Ríos Coquinche, sufrió impactos de proyectil y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Madre de Dios, donde permanece con diagnóstico reservado.

El enfrentamiento también dejó cuatro presuntos delincuentes abatidos, según el reporte policial proporcionado. Uno de ellos resultó herido. En la zona permaneció un representante del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

Intervención ocurrió en el sector La Pampa

Un efectivo policial murió durante un enfrentamiento registrado en el sector La Pampa, en Inambari, Madre de Dios. Difusión
Un efectivo policial murió durante un enfrentamiento registrado en el sector La Pampa, en Inambari, Madre de Dios. Difusión

La operación comenzó alrededor de las 4:00 a. m. en el kilómetro 115 de la carretera Interoceánica. El despliegue formó parte del plan de operaciones “XI Relevo Restauración 2026”, de acuerdo con la información proporcionada sobre la intervención.

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Durante el operativo se produjo un enfrentamiento entre los agentes y presuntos integrantes de la organización denominada Los Guardianes de La Pampa. La Policía vincula a este grupo con actividades relacionadas con la minería ilegal, además de otros delitos.

La intervención se desarrolló en una zona de La Pampa, sector ubicado en el distrito de Inambari. El operativo culminó aproximadamente a las 10:20 a. m., tras varias horas de intervención policial.

Un efectivo murió y otro fue trasladado a un hospital

El SO3 PNP Jacson Nima Zeta, integrante de la Diropesp, recibió un disparo en la cabeza durante el enfrentamiento y murió en el lugar. El reporte policial identifica al agente como una de las víctimas del ataque registrado durante la intervención.

El SO3 PNP Joel Ríos Coquinche también resultó herido por proyectil de arma de fuego. La información proporcionada señala que recibió impactos en el pecho y que su diagnóstico es reservado.

Otro reporte sobre el estado del efectivo señala que sufrió un impacto de bala en la cabeza, con exposición de masa encefálica, y que fue derivado de urgencia al Hospital Regional de Madre de Dios. El agente permanece bajo atención médica.

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