Perú

El mensaje de amor al prójimo del papa León XIV en su ángelus de este domingo 25 de octubre, a dos semanas de su visita al Perú

El pontífice sostuvo que la fe pierde contenido sin caridad y remarcó que el amor a Dios debe reflejarse en el vínculo con los demás. Su visita al Perú comenzará el 11 de noviembre, dentro de 17 días

El Papa Leon XIV visitó un pueblo italiano contaminado
Pope Leo XIV (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)
Guardar

El papa León XIV centró su mensaje del Ángelus de este domingo 25 de octubre en el mandamiento de amar a Dios y al prójimo. Ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el pontífice afirmó que ese vínculo no debe entenderse como una carga, sino como una respuesta al amor recibido de Dios.

Durante su reflexión previa a la oración mariana, el Santo Padre partió del pasaje del Evangelio de Mateo en el que un doctor de la Ley pregunta a Jesús cuál es el mayor mandamiento. La respuesta de Cristo, recordó, remite al Deuteronomio: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas.

PUBLICIDAD

Para el jefe de la Iglesia católica, esa enseñanza exige una relación cercana con Dios, más allá del reconocimiento de su existencia o de su poder. “El único y verdadero Dios quiere ser nuestro Dios”, expresó ante los peregrinos.

-

El amor a Dios no puede reducirse a una obligación

León XIV señaló que el mandamiento principal adquiere sentido en el encuentro personal con Dios. Según explicó, nadie puede amar por simple imposición, porque el amor nace del deseo humano y alcanza su plenitud en la comunión con Cristo.

“El mandamiento del amor no es una obligación ni una imposición”, afirmó el Papa. En ese sentido, sostuvo que la fe no se limita al cumplimiento de normas, sino que reclama una respuesta concreta ante el amor que Dios ofrece a sus hijos.

PUBLICIDAD

El pontífice vinculó esta reflexión con el segundo precepto evangélico: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Para León XIV, ambas enseñanzas tienen un mismo origen y no admiten una separación entre la vida espiritual y la relación con los demás.

El papa LeoN XIV asiste a una reunión con participantes de la Conferencia Internacional Jesus Youth 2026 en el Aula Pablo VI, Ciudad del Vaticano, 24 de octubre de 2026. (Papa) EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI
El papa LeoN XIV asiste a una reunión con participantes de la Conferencia Internacional Jesus Youth 2026 en el Aula Pablo VI, Ciudad del Vaticano, 24 de octubre de 2026. (Papa) EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

El amor al prójimo como expresión de la fe

El Papa explicó que la relación con Dios permite mirar al prójimo bajo una lógica distinta, guiada por la mirada de Cristo. De ese modo, dijo, el amor propio puede transformarse en caridad y la existencia puede orientarse hacia el servicio de quienes están cerca.

No podemos amar verdaderamente a Dios sin que ese amor se desborde hacia los hermanos y las hermanas”, manifestó. También indicó que el amor al prójimo parte de una condición común: la de ser hijos de un mismo Padre.

León XIV retomó una reflexión de santa Teresa del Niño Jesús para advertir sobre el lugar central de la caridad dentro de la Iglesia. La santa francesa afirmó que el amor permite actuar a todos los miembros de la comunidad católica y que, si se apaga, el anuncio del Evangelio se debilita.

El pontífice insistió en que, sin amor, “nuestra fe se vería privada de su contenido, nuestras buenas obras se reducirían a moralismo y nuestra esperanza sería vana”. Al finalizar, pidió la intercesión de la Virgen María para que los fieles reciban “un corazón nuevo” capaz de vivir el gran mandamiento.

Papa León XIV en caballo en Chiclayo
La ruta Caminos del Papa León XIV tiene como centro a Chiclayo, Lambayeque, la cual podría ser potenciada por el turismo religioso. - Crédito Diócesis de Chiclayo

La visita del Papa al Perú comenzará el 11 de noviembre

El mensaje dominical llega cuando faltan 17 días para el inicio del viaje apostólico de León XIV al Perú. La Cancillería confirmó que el pontífice estará en el país entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026.

La agenda contempla actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, con encuentros religiosos e institucionales, además de celebraciones junto a comunidades locales. Según informó la Cancillería, la visita coincidirá con el Año Jubilar por los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo.

Una misión de avanzada del Vaticano llegará a Lima el lunes 26 de octubre para cerrar las coordinaciones de logística, liturgia y seguridad antes de la llegada del Papa.

Temas Relacionados

Papa León XIVperu-noticiasPapa León XIV en Perú

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Friaje en el Perú alterará el clima en varias regiones: en cuáles y desde cuándo, según el Senamhi

Una masa de aire frío avanzará por algunos departamentos antes de desplazarse hacia la zona central, donde ocasionará tormentas eléctricas, nubosidad y descenso de valores térmicos hasta el 27 de octubre

Friaje en el Perú alterará el clima en varias regiones: en cuáles y desde cuándo, según el Senamhi

DNI, código QR y llegada desde temprano: así será el ingreso a la misa del papa León XIV en la Base Aérea de Las Palmas

Juan Bytton, secretario general de la visita papal, adelantó cómo será el registro digital, qué requisitos deberán cumplir los asistentes y qué medidas se aplicarán para acceder a los tickets gratuitos de ingreso

DNI, código QR y llegada desde temprano: así será el ingreso a la misa del papa León XIV en la Base Aérea de Las Palmas

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 2 del torneo

La segunda jornada del campeonato está dejando duelos muy atractivos y reñidos. Revisa los marcadores de cada encuentro durante el desarrollo de la fecha

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 2 del torneo

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’, con bajas, buscará sorprender al recién ascendido para seguir en la lucha por el trofeo. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Ley MAPE sin salida: 22 millones de hectáreas ocupadas y modelo defendido por MINEM dejan fuera del mapa a mineros del REINFO

El plan para reemplazar el REINFO propone un régimen hasta 2028, pero mantiene sin cambios las reglas de concesiones de la Ley General de Minería, que condicionan el acceso de pequeños operadores a áreas de trabajo, alerta CooperAcción

Ley MAPE sin salida: 22 millones de hectáreas ocupadas y modelo defendido por MINEM dejan fuera del mapa a mineros del REINFO
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfonso López Chau afirma que el Congreso debería tener una reforma en su reglamento

Alfonso López Chau afirma que el Congreso debería tener una reforma en su reglamento

Ministro de Defensa afirma que facultades legislativas permitirán que líderes de organizaciones criminales sean “objetivos militares”

Congreso aplica fe de erratas en la ley de facultades legislativas por “fallo” en la mención del Senado

Juzgado de Ate rechaza habeas corpus de Pedro Castillo con el que buscaba su libertad

Beto Ortiz denuncia ataque a reportero que investigó contratación de hermana de senador de OBRAS en EsSalud: “Grave”

ENTRETENIMIENTO

Daddy Yankee y Jaime Pesaque presentaron su restaurante peruano en Nueva York: así es Cholapink, la carta que ofrecen y el tema de Los Mirlos que suena en su web

Daddy Yankee y Jaime Pesaque presentaron su restaurante peruano en Nueva York: así es Cholapink, la carta que ofrecen y el tema de Los Mirlos que suena en su web

Qué ver en Perú por Halloween: películas y series de streaming para una noche de terror

Gorillaz en Lurín Live: productora dio detalles sobre la devolución de entradas tras el cambio de local

Andrea San Martín aseguró que no logró comunicarse con su hija tras salir en libertad

Magaly Medina confiesa detalles de su separación del padre de su hijo: “Me lancé a Lima sola”

DEPORTES

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 2 del torneo

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 2 del torneo

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, domingo 25 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Bryan Reyna confía en retomar protagonismo en Universitario con Fabián Bustos: “Vine a Perú a jugar, no de vacaciones”

A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido clave por fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1 2026