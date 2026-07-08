Caen 20 miembros de banda criminal en Madre de Dios: ‘Los Guardianes de La Pampa’ tenían fusiles, pistolas y granadas

La PNP capturó a 20 presuntos integrantes de una organización criminal en La Pampa, Madre de Dios. Durante el operativo se incautaron fusiles de asalto, pistolas, 30 mil municiones, chalecos antibalas y otros elementos vinculados a sus actividades ilícitas. Fuente: Latina Noticias

Una banda criminal que operaba en el corredor minero de Madre de Dios cayó tras la captura de 20 presuntos integrantes durante una intervención en un campamento clandestino. Los agentes encontraron un fuerte arsenal de guerra compuesto por fusiles de guerra, pistolas y municiones, además de otros equipos que revelarían la capacidad de fuego de la organización.

Se trata de Los Guardianes de La Pampa, una presunta organización criminal que, según las investigaciones policiales, mantenía presencia en La Pampa, en la provincia de Tambopata, una zona marcada por la minería ilegal y la actividad de redes delictivas. La Policía señala que sus integrantes habrían estado vinculados al cobro de cupos a comerciantes y transportistas que operan en el corredor minero.

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Durante la intervención, las autoridades incautaron armas y equipos de comunicación que serán analizados como parte de las diligencias. La Policía Nacional del Perú informó sobre el hallazgo de 18 fusiles AR15, 15 pistolas y más de 30 mil municiones, mientras que el Ministerio de Defensa reportó 19 fusiles de guerra, ocho pistolas, 10 granadas de guerra, explosivos y chalecos antibalas.

Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú presentan a presuntos integrantes de la organización criminal “Los Guardianes de La Pampa” detenidos en Madre de Dios. (Foto: Ministerio de Defensa)

Fuerzas Armadas y Policía intervinieron campamento clandestino en La Pampa

La operación se ejecutó mediante un despliegue helitransportado en el sector comprendido entre los kilómetros 98 y 118 de la carretera Interoceánica, en el distrito de Inambari. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, una patrulla integrada fue trasladada por vía aérea hasta el kilómetro 111 del corredor minero de Madre de Dios, mientras el personal militar estableció un cerco de seguridad para impedir la fuga de los presuntos integrantes de la organización.

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La intervención estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas, a través del Comando Operacional del Sur, en apoyo a la Policía Nacional del Perú. El despliegue permitió ingresar a un campamento clandestino donde se encontraban los investigados.

Durante la acción se produjo un enfrentamiento armado entre los agentes y los ocupantes del lugar. Según la información oficial del Ministerio de Defensa, el hecho dejó a una persona herida y dos fallecidos, mientras que 20 presuntos integrantes de la organización fueron detenidos.

Las autoridades señalaron que el operativo permitió afectar la capacidad operativa de una red que habría mantenido presencia en zonas donde se desarrollan actividades vinculadas a la minería ilegal y otros delitos.

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Hallan fuerte arsenal de guerra en campamento clandestino de la banda criminal

El material hallado durante la intervención evidenciaría el nivel de organización y capacidad de fuego que habrían alcanzado los integrantes de Los Guardianes de La Pampa. Entre los objetos incautados figuran fusiles de guerra, pistolas, granadas, explosivos y una gran cantidad de municiones de diferentes calibres.

Agentes de las fuerzas del orden rodean armas de guerra y pistolas incautadas tras una operación contra una organización criminal en Madre de Dios, Perú.

Según Latina Noticias, la Policía encontró 18 fusiles AR15, 15 pistolas, más de 30 mil municiones, además de chalecos antibalas, radios de comunicación, celulares y tarjetas bancarias. Por su parte, el Ministerio de Defensa reportó el decomiso de 19 fusiles de guerra, ocho pistolas, 10 granadas de guerra, explosivos y equipos de protección.

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Los agentes también recogieron dispositivos de comunicación que serán analizados como parte de las investigaciones para determinar la estructura y el modo de operación de la presunta organización criminal.

Las autoridades consideran que este arsenal habría sido utilizado para ejercer intimidación y mantener el control de actividades ilícitas dentro del corredor minero de Madre de Dios.

“Los Guardianes de La Pampa” serían investigados por extorsiones en el corredor minero

Según las investigaciones policiales, Los Guardianes de La Pampa estarían vinculados a presuntos actos de extorsión contra comerciantes y transportistas que operan en la zona. La Policía señala que la organización habría cobrado cupos mediante amenazas y coordinaciones realizadas a través de aplicaciones de mensajería.

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Los investigadores atribuyen el presunto liderazgo de esta estructura a Benjamín Rondo Barreno, alias “Benjamín”, quien habría operado bajo las órdenes de los presuntos cabecillas conocidos como “Chili” y “Gringasho”.

Fuerzas de seguridad peruanas detienen a 20 presuntos miembros de la organización criminal 'Los Guardianes de La Pampa' en la región de Madre de Dios durante un operativo.

Durante las diligencias, la Policía accedió a conversaciones de WhatsApp que, según las autoridades, mostrarían coordinaciones para exigir pagos obligatorios. En esos mensajes se habrían establecido fechas y horarios para la entrega de los denominados cupos a comerciantes y transportistas.

La intervención forma parte de las acciones contra las redes criminales que buscan controlar espacios del corredor minero en Madre de Dios. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales de los detenidos y establecer el alcance de la estructura señalada.

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