Perú anuncia bonos y otras medidas económicas para afrontar El Niño y choques externos

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Lima, 22 oct (EFE).- El Gobierno de Perú anunció este jueves una serie de medidas económicas, que incluirán la entrega de bonos a familias vulnerables, como parte de un incremento de 18.000 millones de soles (5.294 millones de dólares) en el presupuesto de 2027 para afrontar el impacto del Fenómeno de El Niño y choques externos como las subidas de los precios de los combustibles y de las tasas de interés.

El anuncio fue hecho por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y el ministro de Economía, Elmer Cuba, quienes remarcaron que se busca garantizar la continuidad de las obras públicas y de los servicios esenciales, proteger a la población vulnerable, dinamizar la economía y atender las necesidades de los peruanos.

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Fujimori dijo que se ha decidido incrementar la meta del déficit fiscal de 1.4 % a 2.4 % del PIB, para implementar las medidas temporales, que incluirán la entrega de bonos a personas vulnerables, subsidios para el combustible y concluir obras de infraestructura ya avanzadas.

"Con todas estas medidas, que son muchísimas, estamos muy convencidos de que el fenómeno de El Niño, el alza del combustible, de ninguna manera va a frenar el crecimiento de nuestro país", remarcó la gobernante.

Al explicar las medidas, Cuba dijo que el objetivo es enfrentar los "cambios bruscos en las condiciones de los negocios" por el Niño, el "aumento importante" en los precios internacionales del petróleo y del diésel, y "un choque de tasas de interés por la subida de inflación en el mundo".

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"Cada uno de estos choques amenaza la estabilidad del Perú", remarcó antes de asegurar que en su país "no habrá recesión", ya que tiene una economía lo suficientemente fuerte para tomar estas medidas.

El ministro destacó que la situación de Perú "no es algo menor", ya que tendrá un déficit fiscal de 1,6 % y una deuda pública del 30 %, mientras que en América Latina el promedio del déficit fiscal es cercano al 5 % y la deuda llega al 60 %.

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Cuba precisó que las medidas del Gobierno comprenden la entrega, de bonos temporales a familias vulnerables, el mantenimiento de colegios, centros de salud, comisarias y carreteras, así como terminar obras que ya tienen gran avance.

También se impulsará la vivienda popular, las obras de agua y saneamiento y "se inyectará algo de liquidez" a las economías afectadas, como la pesca y la agricultura.

Agregó que, además, se ha decidido aplazar los pagos tributarios en actividades afectadas por El Niño, ya que dijo que "no tendría sentido cobrarles por delante a empresas que tienen impactos recesivos".

"Esta es una política contracíclica, muy específica, muy focalizada y transitoria", sostuvo antes de decir que el objetivo es que el próximo año la economía peruana "crezca más que este año", cuando se proyecta que alcance un 3.4 %.

Fujimori dijo, por su parte, que estos anuncios comprenden "medidas concretas que este gobierno está tomando" y ratificó que su país "tiene cifras macroeconómicas sólidas" para "garantizar la tranquilidad de los hogares, de los empleos y el futuro de sus hijos".

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Añadió que a intención es ponerse "en una posición muy importante" para poder frenar "el fuerte desaceleramiento de la economía" nacional.

"Si bien es cierto que viene un meganiño la respuesta del Estado es más fuerte que eso, es fuerte e histórica", concluyó. EFE

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