Julio Velarde sobre el fenómeno El Niño y la inflación: “El escenario no es bueno, pero es temporal”

Se viene un fenómeno El Niño extraordinario. El impacto sería grave, pero Julio Velarde se mantiene optimista y resalta que será un evento que pasará y Perú regresará a la normalidad. - Crédito Congreso

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Se ven los efectos del fenómeno El Niño y se vendría un mayor impacto. Así lo proyecta Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva (BCRP) en su presentación ante el Congreso de la República, en el marco de la discusión del Presupuesto Público 2027 —el BCRP fue llamado a la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General para exponer sobre las proyecciones y los supuestos macroeconómicos del país—.

Así, Velarde ha resaltado el impacto que está teniendo el fenómeno El Niño en la inflación, uno que el BCRP ve como muy negativo, pero que confía en que será una época que pasará y se volverá a la normalidad.

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“El escenario con respecto a la inflación no es bueno, pero es temporal”, acota el presidente del BCRP, y señala también que impactará en el precio de los alimentos, pero también en los precios internacionales.

Con la presencia de diversas autoridades, Julio Velarde expone sobre la fortaleza de la economía peruana, que ha logrado la inflación más baja de la región. Sin embargo, su discurso también es una llamada de atención sobre los efectos del Fenómeno El Niño, que ya impactan la producción nacional. | Municipalidad de Lima

El impacto de El Niño

El riesgo grande para la inflación es el fenómeno El Niño. “Todo indica que va a ser extraordinario. A nivel mundial sería el más alto en registros históricos, se compara al de 1867, el que fue sumamente alto. Lo cierto es que nos golpee fuertemente, a nivel actividad e inflación”, opinó Velarde en el Congreso.

Así, según expuso, el FEN ‘golpearía’ al sector agrícola, y incrementaría el precio de los alimentos (y esto se vería en índices más elevados de inflación). Como se sabe, se afectaría cosechas, habría escasez de algunos alimentos y esto elevaría su precio.

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Según las proyecciones del BCRP, el fenómeno El Niño 2026-2027 afectaría a los siguientes productos agrícolas de la costa y selva:

Arroz

Café

Algodón

Aceituna

Limón

Plátano

Uva

Palta

Mango

Arándanos.

Mientras, por el lado de los que se producen en la región sierra, por sequías, afectaría a los siguientes:

Papa

Forrajes

Productos andinos

Hortalizas.

La papa sería uno de los alimentos impactados. - Crédito Grains Peru Company

Velarde vuelve a exponer ante el Congreso

Asimismo, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, sostuvo de manera contundente que sin los servicios de educación y salud de calidad no hay forma de que el Perú pueda prosperar, durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso.

“Han sido un desastre las políticas de salud y de educación en los últimos años. El nivel de atención sanitaria que tenemos y de la educación no corresponde a nuestro nivel de ingreso per cápita. Yo podría criticar más duramente porque muchas veces me he metido en uno de los dos temas”, dijo.

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Así, el banquero recordó que “en educación los cinco primeros lugares son de países asiáticos y Latinoamérica comienza con el puesto 50, siendo primeros Chile y Uruguay”.

“Se habla del modelo primario exportador, pero sin educación no hay forma de que podamos prosperar y tengamos realmente avances en un nivel superior (...). Si tuviéramos realmente un servicio público de calidad y profesional, con mejor educación, no tengan ninguna duda que el Perú va a ser próspero en pocas décadas”, añadió.

Un mapa térmico de Senamhi indica la elevación de las temperaturas marinas en la costa de Perú ante el fenómeno de El Niño.

Pero hay mejora...

No obstante, Julio Velarde consideró que el Perú y el mundo han mejorado en comparación del pasado, tomando en cuenta los niveles de consumo que se registran.

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“No se puede tampoco decir que es lo mismo que antes, vean el consumo de kilos de pollo per cápita, se ha más que duplicado frente a los 90, o sino observen la producción de cualquier tipo y notarán que se ha consumido enormemente. Creo que no se tiene conciencia de lo que evolucionó, no solo el Perú sino el mundo”, afirmó.

“El mundo era sumamente pobre. Se dice que, en Estados Unidos, un norteamericano actual está 14 veces mejor en consumo que en 1900, incluso, estudios recientes corrigen la calidad de productos y se llegaría hasta 39 veces. Nosotros, con las cuentas nacionales que tenemos, estamos casi seis veces mejor ahora que en los años 50. O sea, es un avance lento, pero hay progreso”, dijo.

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