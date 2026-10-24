Senamhi pronostica que las temperaturas alcanzarán los 39 °C durante este fin de semana

La selva central registrará temperaturas máximas de hasta 38 °C durante el domingo y el lunes, mientras que en la zona sur se esperan valores de hasta 37 °C - Créditos: Andina.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre el incremento de las temperaturas diurnas en la selva peruana, donde se esperan valores de hasta 39 °C entre el sábado 24 y el lunes 26 de octubre. El fenómeno alcanzará una intensidad de moderada a extrema, por lo que el organismo emitió alertas meteorológicas para advertir a la población sobre los riesgos asociados a estas condiciones.

De acuerdo con el pronóstico, el episodio estará acompañado de una escasa cobertura nubosa durante el día, circunstancia que favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV). También se prevén ráfagas de viento cercanas a los 55 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes, lo que podría incrementar los riesgos vinculados a las condiciones meteorológicas previstas.

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Senamhi emite alerta naranja para el sábado 24 de octubre

Para este sábado, el organismo meteorológico pronosticó temperaturas máximas de entre 31 °C y 36 °C en la selva norte. En la zona central, los valores oscilarán entre 31 °C y 35 °C, mientras que en el sector sur se esperan registros de entre 31 °C y 37 °C.

Ante estas condiciones, se estableció una alerta naranja, que advierte sobre la presencia de un fenómeno potencialmente peligroso. La población deberá mantenerse informada sobre las actualizaciones oficiales y prestar atención a las indicaciones de las autoridades para reducir la exposición a las altas temperaturas.

La escasa presencia de nubes permitirá una mayor incidencia de la radiación solar durante las horas de luz. Por ello, resulta importante adoptar medidas preventivas, especialmente para quienes realizan actividades al aire libre o permanecen durante periodos prolongados bajo el sol.

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Senamhi activa alerta roja por calor extremo en la selva durante el domingo y lunes - Créditos: Andina.

Alerta roja por temperaturas de hasta 39 °C el domingo

El panorama se agravará el domingo 25 de octubre, jornada para la cual el Senamhi estableció una alerta roja debido a la intensidad prevista del evento meteorológico. En la selva norte, los termómetros podrían alcanzar valores de entre 31 °C y 39 °C, mientras que en la región central se esperan máximas de entre 32 °C y 38 °C.

Por su parte, la selva sur registraría temperaturas de entre 31 °C y 37 °C. Estas condiciones reflejan la magnitud del episodio previsto para distintas zonas del territorio amazónico, donde el calor diurno coincidirá con una elevada exposición a la radiación ultravioleta.

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La alerta roja corresponde a un escenario de peligro meteorológico de gran magnitud. En este contexto, se recomienda extremar las precauciones, seguir la evolución del pronóstico y cumplir las instrucciones difundidas por las instituciones competentes.

El pronóstico contempla una escasa cobertura nubosa durante el día, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta en las zonas afectadas - Créditos: Andina.

Calor intenso continuará el lunes 26 de octubre

El lunes persistirán las condiciones adversas, con máximas de entre 31 °C y 39 °C en la selva norte. Para el sector central, se estiman valores de entre 32 °C y 38 °C, por lo que el Senamhi mantendrá la advertencia roja ante la continuidad del evento.

A diferencia del sábado, cuando se prevé una alerta naranja, las jornadas del domingo y lunes concentrarán los niveles de mayor peligrosidad dentro del periodo pronosticado. Las ráfagas de viento, que podrían aproximarse a los 55 kilómetros por hora durante las tardes, también forman parte de los factores que deberán vigilarse.

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¿Qué regiones serán afectadas por las altas temperaturas?

El aviso meteorológico comprende zonas de siete regiones del país: Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali. La intensidad del fenómeno podría variar según la ubicación, por lo que se recomienda revisar los reportes oficiales para conocer las condiciones específicas de cada localidad.

Frente a este escenario, las autoridades aconsejan mantenerse al corriente de las actualizaciones meteorológicas y actuar con especial prudencia durante las horas de mayor calor. Asimismo, es recomendable evitar la exposición prolongada a la radiación solar, utilizar protección adecuada y mantenerse hidratado.

El Senamhi exhorta a la ciudadanía a seguir las indicaciones oficiales durante los tres días de vigencia del aviso. La atención a los cambios en las condiciones atmosféricas permitirá adoptar medidas oportunas ante un episodio que alcanzará niveles de peligro extremos en distintos sectores de la selva peruana.

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