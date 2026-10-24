A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El equipo rimense visita la 'ciudad imperial' para defender el liderato del Clausura. El duelo se disputa en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

Guardar

Sporting Cristal tiene una cita ineludible hoy, sábado 24 de octubre, en el Cusco. El conjunto dirigido por Roberto Mosquera se medirá ante Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, con el primer puesto en juego.

Los ‘cerveceros’ llegan al encuentro con 25 puntos —igualados con Sport Huancayo— y la obligación de sostener ese lugar privilegiado en una de las canchas más exigentes del campeonato. Enfrente, un rival que necesita revertir su situación y que conoce bien el valor de jugar en casa ante los equipos punteros.

PUBLICIDAD

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal buscará defender la punta del Clausura en su visita a Cusco FC. El compromiso por la fecha 13 se jugará este sábado a las 15:15 horas de Perú, con horarios confirmados para seguirlo desde otros países. (Liga 1)

El partido entre Cusco FC y Sporting Cristal comenzará a las 15:15 horas en Perú, según el horario oficial de la fecha 13 del Torneo Clausura. Para quienes sigan el duelo desde otros países de la región, los horarios son los siguientes:

Colombia y Ecuador: 15:15 horas

Bolivia y Venezuela: 16:15 horas

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 17:15 horas

España: 21:15 horas

México: 14:15 horas (tiempo del centro)

Estados Unidos: varía según la zona horaria. En el este del país, 16:15 horas; en el centro, 15:15; en la costa oeste, 13:15 horas

El escenario del encuentro es el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la ciudad del Cusco, un recinto con capacidad para 42.000 espectadores.

Por otro lado, la transmisión del partido estará a cargo de L1 Max, canal que posee los derechos televisivos de la Liga 1 2026 tras el acuerdo suscrito entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol. La señal está disponible en los paquetes de DirecTV, Movistar TV y Claro TV.

PUBLICIDAD

Para quienes prefieran las plataformas digitales, el encuentro también se podrá seguir a través de L1 Play, la aplicación oficial del torneo, accesible desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras. Los suscriptores de Movistar tendrán además la opción de conectarse mediante Movistar Play.

Cómo llegan Cusco FC y Sporting Cristal al partido

Con Luis Iberico en un gran momento ofensivo, Sporting Cristal afrontará una visita exigente ante Cusco FC. El cuadro cusqueño necesita sumar tras caer ante Sport Huancayo y pretende dar el golpe frente a uno de los líderes del torneo. (Sporting Cristal)

Sporting Cristal arriba al compromiso en un momento de solidez. En su último partido como local, los ‘celestes’ derrotaron a Comerciantes Unidos por 4-2 con un rendimiento contundente. Luis Iberico y Hernán Barcos fueron los protagonistas del triunfo: cada uno convirtió un doblete. Iberico, goleador del equipo en el Clausura, atraviesa su mejor nivel bajo las órdenes de Mosquera y se ha convertido en una pieza determinante en los metros finales.

PUBLICIDAD

El equipo rimense afronta este partido con la vista puesta en dos frentes: primero, mantener la punta del Clausura; después, prepararse para lo que será el choque ante Alianza Lima, un enfrentamiento que podría definir el rumbo del torneo.

Cusco FC, en cambio, llega con la moral afectada tras caer por 2-1 ante Sport Huancayo en un duelo que terminó en controversia. Un penal cobrado sobre el final le dio el triunfo al ‘rojo matador’ y dejó al conjunto cusqueño con sensaciones amargas. El equipo de la ‘ciudad imperial’ ocupa el noveno puesto con 18 puntos y, si bien se alejó de la pelea directa por el título, una victoria ante el líder lo devolvería a la conversación.

PUBLICIDAD

Sporting Cristal y Cusco FC llegan con necesidades distintas al duelo de la fecha 13. Los rimenses intentarán conservar el primer puesto, mientras que los locales buscarán dejar atrás su última derrota y acercarse a la zona alta de la clasificación. (Cusco FC)

Lucas Colitto es el jugador a observar en el bloque ofensivo del Cusco. El delantero se distingue por su movilidad, su capacidad para generar situaciones de peligro y sus remates desde media distancia.

El historial reciente entre ambos equipos suma un antecedente directo en la presente temporada: el 3 de mayo de 2026, por el Torneo Apertura, Sporting Cristal y Cusco FC igualaron 2-2 en el estadio Alberto Gallardo. Gustavo Cazonatti y Felipe Vizeu marcaron para los rimenses, mientras que Joel Herrera y el propio Colitto anotaron para los cusqueños. Aquel empate dejó en claro que el duelo entre estas escuadras no admite pronósticos sencillos.

PUBLICIDAD

Para quienes no puedan seguir el partido por televisión ni por las plataformas digitales disponibles, Infobae Perú cubrirá las principales novedades antes, durante y después del encuentro.