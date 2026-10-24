¿Qué dispositivos tecnológicos ayudan a monitorear el fenómeno El Niño?

(Image credit: NOAA Satellites)

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El monitoreo de El Niño se sostiene hoy sobre una red tecnológica que combina satélites, boyas ancladas, flotadores autónomos y vehículos marinos no tripulados, capaces de medir en tiempo casi real la temperatura, la altura y la composición química del océano Pacífico. Este entramado, desarrollado a lo largo de más de cuatro décadas, permite a agencias como la NASA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Marino Copernicus seguir con un nivel de detalle inédito el episodio de El Niño de 2026, calificado como histórico por su intensidad.

El fenómeno consiste en una reorganización del océano y la atmósfera en el Pacífico tropical: los vientos alisios se debilitan y permiten que el agua cálida acumulada en el Pacífico occidental se desplace hacia el centro y el este, cerca de las costas de América. Ese desplazamiento modifica los patrones de lluvia y temperatura en buena parte del planeta, desde Sudamérica hasta Asia y África.

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Para declarar oficialmente un episodio, los científicos recurren a una definición operativa basada en la temperatura superficial del mar en una zona conocida como Niño 3.4, en el Pacífico ecuatorial central. Se considera que el fenómeno está en marcha cuando la anomalía térmica en esa región supera los 0,5 °C (32,9 °F) durante al menos cinco meses consecutivos, un criterio que utilizan tanto Copernicus como la NOAA para sus boletines.

Dos modelos del océano Pacífico comparan los registros de temperatura y nivel del mar del 13 de octubre de 1997 con una proyección fechada el 12 de octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de este sistema de vigilancia se remonta al episodio de 1982-83, el más intenso del siglo veinte hasta ese momento, que no pudo ser anticipado por la falta de datos en tiempo real del Pacífico tropical. Esa limitación impulsó el desarrollo de nuevas redes de boyas y, más tarde, de satélites de altimetría que cambiaron por completo la capacidad de seguimiento del fenómeno.

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Hoy, esa infraestructura incluye altímetros de radar como Sentinel-6, radiómetros de temperatura, sensores de color oceánico como PACE, la red de boyas TAO/TRITON, flotadores Argo, planeadores submarinos y vehículos de superficie Saildrone. Todos ellos alimentan modelos numéricos y paneles como el de Copernicus Marine Service, que traducen millones de mediciones en indicadores que usan gobiernos, científicos y medios de comunicación.

Los satélites miden la altura del mar y detectan el calor acumulado en el océano

La altimetría de radar es una de las herramientas más antiguas y precisas para observar El Niño desde el espacio. La técnica consiste en enviar pulsos de radar hacia el océano y medir el tiempo que tarda la señal en regresar, lo que permite calcular la altura de la superficie marina con una precisión de pocos centímetros. Esta capacidad se mantiene desde 1992 gracias a una serie de misiones que comenzaron con el satélite TOPEX/Poseidon y continúan hoy con Sentinel-6 Michael Freilich, operado por la Agencia Espacial Europea (ESA), la organización europea Eumetsat, la NASA, la NOAA y la agencia espacial francesa CNES.

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Sentinel-6 cartografía la altura del océano cada diez días y cubre casi toda la superficie marina. Como el agua se expande al calentarse, un aumento en el nivel del mar indica que se acumula calor en la columna de agua, un fenómeno que se vuelve visible en mapas con bandas rojas en el Pacífico ecuatorial durante los episodios de El Niño. En enero de 2026, estos satélites detectaron una onda de Kelvin cálida cerca de Micronesia que se desplazó hacia el este y llegó frente a la costa sudamericana en mayo, anticipando la configuración de un evento de gran intensidad.

Junto a la altimetría, radiómetros de microondas e infrarrojos miden la temperatura superficial del mar con cobertura global, incluso a través de zonas con nubosidad. En 2026, la NASA integró estos datos con los de altura del mar y color oceánico para comparar ese año con 2025, cuando predominaba una fase débil de La Niña, y mostró bandas de agua más cálida que se extendían desde el Pacífico central hasta la costa de Sudamérica.

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Una innovación reciente es el uso del satélite PACE, lanzado por la NASA en 2024, que observa el océano en cientos de bandas espectrales y detecta cambios sutiles en el color del agua vinculados con la concentración de fitoplancton. Durante este episodio, PACE registró que las aguas del Pacífico ecuatorial se volvieron mediblemente más azules, una señal de que se redujo el afloramiento de aguas frías ricas en nutrientes, lo que puede afectar a la pesca y los ecosistemas marinos.

Una masa de agua de tono rojizo bordea el litoral peruano en el marco de la alerta por el fenómeno de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red de boyas TAO/TRITON funciona como columna vertebral del monitoreo oceánico

Tras el fuerte episodio de 1982-83, el Laboratorio de Medio Ambiente Marino del Pacífico de la NOAA impulsó el desarrollo de una boya de bajo costo llamada ATLAS, capaz de medir parámetros meteorológicos y oceánicos y transmitirlos vía satélite en tiempo real. Bajo la dirección del científico Stan Hayes, se desplegó una primera matriz de boyas a lo largo del Pacífico entre 1985 y 1994, en el marco del programa internacional Océano Global Atmósfera Tropical.

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Esa matriz se consolidó como la red Atmósfera Océano Tropical (TAO), que llegó a contar con cerca de 70 fondeos hacia fines de 1994. En 2000, se amplió con boyas TRITON, operadas por la agencia japonesa Jamstec, dando origen a la red conjunta TAO/TRITON, mantenida en la actualidad por la NOAA y Jamstec con aportes de Francia.

Las boyas de esta red miden viento, temperatura del aire, humedad, temperatura superficial del mar y temperaturas subsuperficiales hasta unos 500 metros de profundidad. Algunos fondeos incluyen además sensores de salinidad, lluvia, radiación solar y corrientes mediante perfiladores acústicos Doppler. Toda esta información se transmite en tiempo casi real a través de internet y del Sistema Global de Telecomunicaciones, lo que permite que centros de pronóstico de todo el mundo la utilicen para alimentar sus modelos.

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La temperatura de la superficie del mar intensificará las condiciones de El Niño. (C3S/CEPMPM)

TAO/TRITON no opera sola: forma parte de un sistema más amplio que combina observaciones satelitales, boyas derivantes y flotadores. Cuando se detecta un calentamiento anómalo en la región Niño 3.4 mediante satélites, los científicos recurren a esta red para entender cómo se reorganiza la estructura vertical del océano y evaluar la probabilidad de que ese calentamiento se consolide en un episodio significativo.

Flotadores Argo y robots autónomos amplían la mirada bajo la superficie

El programa Argo, iniciado en 1999, opera una matriz de flotadores que derivan con las corrientes y se mueven verticalmente en un ciclo que llega hasta los 2.000 metros de profundidad. Cada flotador desciende, deriva varios días, asciende lentamente mientras registra temperatura y salinidad, y transmite los datos vía satélite al llegar a la superficie. Este sistema genera unos 100.000 perfiles al año y constituye una pieza clave para entender cómo se distribuye el calor en la columna de agua durante El Niño.

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A esta red se suman los planeadores submarinos o gliders, vehículos autónomos que recorren unas 15 millas diarias entre la superficie y los 500 metros de profundidad. Desde 2005, investigadores de la institución oceanográfica Scripps los utilizan frente a la costa de California para medir temperatura, oxígeno, salinidad y corrientes, filtrando factores locales que solo afectan la superficie del mar.

Un mapa térmico de la National Oceanic and Atmospheric Administration registra el calentamiento del océano Pacífico durante el fenómeno de El Niño. (NOAA)

La incorporación más reciente a este arsenal son los vehículos de superficie no tripulados Saildrone, embarcaciones de siete metros propulsadas por energía eólica que pueden operar hasta un año en el océano. En agosto de 2026, cuatro de estos vehículos partieron desde Hawái hacia la región Niño 3.4, considerada el epicentro del fenómeno, para cartografiar las fronteras entre aguas cálidas y frías y medir el intercambio de calor entre el océano y la atmósfera.

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Cada Saildrone lleva sensores para medir flujos de dióxido de carbono, corrientes, temperatura superficial en distintas profundidades, salinidad y oxígeno disuelto. Según la NOAA, estos vehículos funcionan como una especie de red móvil capaz de captar eventos convectivos sobre el océano, algo difícil de observar con instrumentos fijos. “Se trata de entender dónde está el agua más cálida y cuán abruptas son las fronteras entre masas de agua”, explicó la agencia sobre los objetivos de la misión.

Una infografía de Infobae explica el origen de El Niño en el océano Pacífico ecuatorial y prevé que su impacto climático persistirá hasta el año 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo costero complementa la vigilancia global del fenómeno

Mientras los sistemas descritos observan el Pacífico tropical, el Centro de Ciencias Costeras y Marinas del Pacífico del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) desarrolló técnicas específicas para seguir los impactos de El Niño en la costa oeste del país durante el período 2026-2027. El programa combina teledetección satelital, fotografía aérea, fotogrametría y levantamientos con láser para medir cambios en playas, dunas y acantilados.

Estas herramientas permiten generar modelos digitales de elevación de alta resolución antes, durante y después de los episodios, lo que facilita cuantificar la pérdida de sedimentos y la erosión en zonas como San Francisco, Santa Cruz y Ventura. El monitoreo se complementa con mediciones de oleaje y corrientes cercanas a la costa.

Los datos costeros se integran con las observaciones oceánicas globales: las mediciones de nivel del mar de Sentinel-6 muestran cómo el calentamiento del Pacífico puede amplificar el riesgo de inundaciones cuando coincide con mareas altas y tormentas. Esta combinación de escalas, desde el satélite hasta el metro de playa, permite a las autoridades locales anticipar escenarios de daño a infraestructura.

Un mapa térmico registra el incremento de la temperatura superficial en el océano Pacífico ecuatorial debido al fenómeno de El Niño junto con una escala en grados Celsius. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de estos sistemas ilustra cómo la vigilancia de El Niño exige coordinar agencias oceánicas, climáticas y geológicas, además de utilizar tecnologías que van desde altímetros espaciales hasta láseres aerotransportados, todo con el fin de comprender los impactos del fenómeno en distintos niveles de escala.

Los datos alimentan modelos que proyectan la evolución del fenómeno

Detrás de los mapas que se difunden al público existen modelos numéricos que simulan la evolución del océano y la atmósfera, alimentados por los datos de TAO/TRITON, Argo, satélites y Saildrone. Centros como el de Predicción Ambiental de Estados Unidos utilizan estos modelos acoplados para producir pronósticos de la evolución de El Niño en horizontes de varios meses.

Estos sistemas se inicializan con el estado actual del océano, descrito por observaciones de alta calidad, y luego se proyectan hacia adelante para estimar escenarios futuros. Para el episodio de 2026, la NOAA estimó una probabilidad del 90% de que se convierta en un evento muy fuerte y del 69% de que supere la intensidad de todos los registrados desde 1950.

Un mapa satelital ilustra el calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial y la formación de nubes asociadas al fenómeno de El Niño frente a Sudamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Marino Copernicus, por su parte, ofrece un panel interactivo que permite seguir la evolución de las anomalías de temperatura en las distintas cajas de monitoreo del Pacífico, con series temporales y estadísticas que resumen los valores actuales. Esta herramienta es utilizada por servicios meteorológicos nacionales y medios especializados para comunicar al público el estado del fenómeno.

La combinación de observación y modelización define el estado actual de la ciencia climática aplicada a El Niño: los dispositivos tecnológicos no solo miden, sino que permiten alimentar sistemas de simulación que anticipan escenarios de interés directo para gobiernos, sectores productivos y comunidades costeras.

Una representación del globo terráqueo ilustra el calentamiento de las aguas del océano Pacífico frente a las costas de América del Sur durante el fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)