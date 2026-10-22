Senamhi pronostica temperaturas de hasta 36 °C durante este fin de semana

Las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 km/h, principalmente durante las tardes - Créditos: Andina/Ricardo Cuba.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre el incremento de las temperaturas diurnas, de moderada a extrema intensidad, desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de octubre. Durante este periodo, se espera escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV) en diversas zonas del país.

El pronóstico comprende sectores en once regiones: Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. Además del ascenso térmico, se anticipan ráfagas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes. En la costa norte tampoco se descarta la ocurrencia de lluvias dispersas.

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¿Qué temperaturas se esperan durante el fin de semana?

El viernes 23 de octubre, la costa norte registrará los valores más elevados, con máximas de hasta 36 °C. En los sectores central y sur del litoral, los termómetros alcanzarán los 31 °C y 32 °C, respectivamente. En la sierra, las cifras oscilarán entre 19 °C y 33 °C, según la zona.

Para el sábado 24, se mantendrán condiciones similares en gran parte de la franja costera. El norte volverá a alcanzar los 36 °C, mientras que en el centro se esperan máximas de 31 °C y en el sur, de 30 °C. En la sierra norte, los registros llegarán a 30 °C y en la parte central, a 29 °C.

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El pronóstico contempla temperaturas máximas de hasta 32 °C en la costa sur y de 31 °C en la zona central del litoral - Créditos: Andina/Ricardo Cuba.

El domingo 25, último día del periodo anunciado, el litoral norte conservará el máximo previsto de 36 °C. En la costa central se esperan valores de hasta 31 °C, mientras que en el sur podrían alcanzar los 32 °C. Para la sierra, el pronóstico contempla máximas de 31 °C en el norte, 29 °C en el centro y 33 °C en el sur.

En términos generales, la costa norte soportará el calor más intenso durante las tres jornadas. Las condiciones previstas también favorecerán una mayor exposición solar, especialmente cerca del mediodía, cuando la disminución de la cobertura nubosa permitirá el paso de una mayor cantidad de radiación ultravioleta.

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Radiación ultravioleta y vientos: ¿qué precauciones tomar?

La escasa nubosidad prevista alrededor del mediodía elevará la exposición a los rayos UV. Por ello, quienes realicen actividades al aire libre deberán adoptar medidas preventivas, sobre todo durante las horas de mayor incidencia solar.

Entre las principales recomendaciones se encuentran utilizar protector solar de amplio espectro y reaplicarlo según las indicaciones del producto, llevar sombrero de ala ancha y emplear lentes con protección ultravioleta. También se aconseja vestir prendas que cubran la piel y buscar lugares con sombra para reducir el contacto directo con los rayos solares.

Once regiones del Perú registrarán un incremento de las temperaturas diurnas entre el 23 y el 25 de octubre - Créditos: Andina/Ricardo Cuba.

Ante el aumento del calor, resulta importante beber agua con frecuencia, evitar el esfuerzo físico intenso durante las horas más calurosas y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas vulnerables a sus efectos.

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Las ráfagas de viento, que podrían aproximarse a los 50 km/h, también requieren precaución, especialmente en espacios abiertos. Se recomienda asegurar objetos que puedan desplazarse por acción del aire y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

El Senamhi difundirá información meteorológica a través de sus canales oficiales para comunicar posibles cambios en las condiciones previstas. La población puede consultar estas plataformas para conocer las alertas vigentes y tomar las medidas necesarias frente al calor, la radiación solar y los vientos intensos.

¿Cuáles son las funciones del Senamhi?

y en guiones

Pronosticar el tiempo: Elabora pronósticos meteorológicos sobre temperaturas, lluvias, vientos y otras condiciones atmosféricas en el territorio nacional.

Monitorear el clima: Recopila y analiza información para conocer las condiciones climáticas y sus variaciones a lo largo del tiempo.

Emitir alertas: Advierte sobre fenómenos meteorológicos e hidrológicos peligrosos que pueden afectar a la población, las actividades económicas y la infraestructura.

Vigilar la radiación UV: Informa sobre los niveles de radiación ultravioleta para promover medidas de protección.

Brindar información especializada: Proporciona datos científicos a autoridades, investigadores y sectores productivos para apoyar la prevención de riesgos y la toma de decisiones.