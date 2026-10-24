A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima HOY: partidazo por fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

El duelo entre las tricampeonas blanquiazules y el conjunto chorrillano se disputará este sábado 24 de octubre en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, desde las 19:00 horas, y se podrá seguir en vivo por Latina Televisión. (Liga Peruana del Vóley)

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Hoy, sábado 24 de octubre, el voleibol peruano vive una de sus citas más esperadas de la temporada. Alianza Lima y Regatas Lima se verán las caras en la segunda jornada de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, en un choque que históricamente ha concentrado la atención de los aficionados a la disciplina y que esta vez llega con ambos equipos en marcha tras victorias en la fecha inaugural.

Las blanquiazules, vigentes tricampeonas, intentarán dar otro paso en la defensa del título; las chorrillanas, que no derrotan a su rival hace más de un año, irán por la hazaña.

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A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima por Liga Peruana de Vóley 2026-27

Los aficionados podrán seguir el enfrentamiento entre Alianza Lima y Regatas Lima desde distintos países, con horarios adaptados a cada región. En Perú, el primer saque está programado para las 19:00 horas. (Liga Peruana del Vóley)

El encuentro entre Alianza Lima y Regatas Lima arrancará a las 19:00 horas de Perú de este sábado 24 de octubre. A continuación, los horarios para cada país:

Perú, Colombia y Ecuador: 19:00

México: 18:00

Bolivia y Venezuela: 20:00

Argentina, Chile y Uruguay: 21:00

España: 02:00 (domingo 25 de octubre)

Estados Unidos (Este): 18:00

Estados Unidos (Oeste): 15:00

El partido se desarrollará en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, en Lima. El recinto será la sede de todos los compromisos de esta jornada del certamen nacional.

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En cuanto a la transmisión televisiva, el duelo irá en señal abierta por Latina Televisión, disponible en los canales 2 y 702 HD. Para quienes prefieran seguirlo por internet, el canal pondrá el partido a disposición a través de su plataforma web y su aplicación oficial.

Además, las plataformas digitales de la Federación Peruana de Vóley también ofrecerán cobertura en línea del encuentro. Infobae Perú, por su parte, realizará un seguimiento minuto a minuto con todas las incidencias, el resultado final y la actualización de la tabla de posiciones.

Cómo llegan Alianza Lima y Regatas al partido

El camino hacia un nuevo título comenzó con exigencias distintas para los dos equipos: Alianza Lima necesitó cinco sets para ganar en su estreno, mientras que Regatas resolvió su primer compromiso en sets corridos. (Liga Peruana del Vóley)

Alianza Lima debió trabajar más de lo previsto en su presentación en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El equipo dirigido por Alejandro Schneider necesitó cinco sets para superar a Rebaza Acosta por 3-2 en la primera fecha, un resultado que, si bien les permitió sumar los tres puntos, dejó en evidencia que el camino hacia el tetracampeonato no será sencillo. Las blanquiazules llegan a este compromiso con la necesidad de mostrar mayor solidez y confirmar que siguen siendo el equipo a vencer en el torneo.

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Regatas Lima, en cambio, tuvo un estreno sin sobresaltos. El conjunto comandado por Horacio Bastit liquidó a Deportivo Géminis por 3-0 en sets corridos y llegará a este cruce con la confianza que da una victoria categórica. Las chorrillanas buscarán extender esa racha y sumar su segundo triunfo consecutivo ante el rival más exigente del campeonato, lo que las colocaría en una posición privilegiada en la tabla desde el inicio de la temporada.

Un dato que añade tensión al encuentro es el historial reciente: en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, Alianza Lima se impuso en los dos cruces de la fase regular ante Regatas, en ambos casos con marcador de 3-1. El cuadro chorrillano quedó eliminado en los cuartos de final ante Universitario de Deportes, tras una serie que se definió en tres partidos, y terminó la temporada en el quinto puesto. Las blanquiazules, en tanto, avanzaron hasta la final y conquistaron el tercer título nacional consecutivo al superar a San Martín en la definición.

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El ‘Clásico Moderno’ del vóley peruano

El choque reunirá dos aspiraciones distintas: Regatas intentará dejar atrás sus últimos resultados frente a las blanquiazules, mientras que Alianza buscará prolongar su dominio y fortalecer su objetivo de conquistar el tetracampeonato. (Liga Peruana del Vóley)

La rivalidad entre Alianza Lima y Regatas Lima ha ganado un lugar propio en el calendario del vóley peruano. En los últimos años, ambas instituciones se han alternado como las grandes protagonistas del certamen nacional, con cruces en fases eliminatorias y finales que han definido campeonatos y marcado épocas. Ese historial es el que le da al duelo del sábado una carga especial que va más allá de los tres puntos en juego.

Para Regatas, revertir el registro negativo ante las blanquiazules sería una señal de que el equipo está en condiciones de pelear el título. Para Alianza, prolongar la racha favorable significaría consolidar su candidatura al tetracampeonato desde las primeras jornadas. Dos objetivos claros, un solo partido para resolverlos.

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