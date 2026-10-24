Resultados examen de admisión San Marcos 2027-I: LINK oficial de la prueba de este sábado 24 de octubre

Las restricciones incluyen mochilas, carteras, billeteras, llaveros, alimentos, bebidas, atomizadores y servilletas - Créditos: UNMSM.

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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) desarrolló este sábado 24 de octubre la tercera jornada de su examen de admisión 2027-I, dirigida a los aspirantes a las carreras de Ciencias de la Salud, con excepción de Medicina Humana. Los participantes podrán verificar sus resultados a través de la plataforma oficial de la Oficina Central de Admisión, donde se publicará la información correspondiente una vez que esté disponible.

La evaluación forma parte del proceso de selección de nuevos estudiantes para el próximo ciclo académico de la Decana de América. Durante esta fecha, cientos de jóvenes compitieron por alcanzar una de las vacantes ofrecidas en las especialidades comprendidas en esta área de formación profesional.

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Entre las carreras consideradas figuran Obstetricia, Enfermería, Nutrición, Farmacia y Bioquímica, Ciencias de los Alimentos, Toxicología, Odontología, Medicina Veterinaria y Psicología. Asimismo, la convocatoria contempla Psicología Organizacional y de la Gestión Humana, junto con las diferentes especialidades de Tecnología Médica.

En los exteriores de la ciudad universitaria, familiares y acompañantes permanecieron atentos al desarrollo de la convocatoria para brindar apoyo a los postulantes antes de su ingreso. Mientras tanto, el personal responsable supervisó el acceso de los participantes, en el marco de las medidas de seguridad y organización establecidas por las autoridades de la institución.

Los resultados del examen de admisión 2027-I podrán consultarse mediante la plataforma oficial de la Oficina Central de Admisión de San Marcos, una vez que la información esté disponible - Créditos: UNMSM.

Link oficial para consultar los resultados de San Marcos 2027-I

Los participantes de la tercera jornada podrán conocer su desempeño mediante el portal institucional de la Oficina Central de Admisión. Para ello, deberán ingresar al siguiente enlace: https://admision.unmsm.edu.pe/Website20271/A/202/results.html.

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La plataforma reúne la información del proceso de ingreso correspondiente al periodo académico 2027-I. Sin embargo, el acceso a los puntajes dependerá de la habilitación de la opción respectiva, por lo que se recomienda verificar si el sistema ya permite efectuar la consulta.

La universidad indica que el ícono destinado a visualizar los resultados se activará cuando estos se encuentren listos. Por ese motivo, si todavía no aparece la opción correspondiente, los interesados deberán volver a revisar el sitio oficial y esperar la actualización de la información.

Además, es importante utilizar exclusivamente los canales institucionales para conocer los puntajes y confirmar la obtención de una vacante. De esta manera, se reduce el riesgo de acceder a páginas no autorizadas que difundan datos incorrectos o soliciten información personal sin garantías de seguridad.

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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos desarrolló el sábado 24 de octubre la tercera jornada de su examen de admisión 2027-I, dirigida a postulantes de Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana - Créditos: San Marcos.

¿Cómo revisar los resultados del examen de admisión 2027-I?

La consulta se realiza de forma virtual y requiere que los aspirantes identifiquen la carrera profesional seleccionada durante su inscripción. Para completar el procedimiento, deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial: acceder a la página de la Oficina Central de Admisión de la UNMSM mediante el enlace habilitado para el proceso 2027-I.

Ubicar la sección de resultados: buscar la opción correspondiente a la evaluación de ingreso y comprobar que esté disponible para su consulta.

Seleccionar la carrera profesional: elegir la especialidad a la que se postuló, de acuerdo con las alternativas que muestre el sistema.

Introducir los datos solicitados: ingresar el código de postulación o los apellidos del participante, según los campos habilitados en la plataforma.

Verificar la información: revisar los datos que aparecen en pantalla y confirmar que correspondan al postulante y a la especialidad elegida.

Una vez completada la búsqueda, el aspirante podrá conocer el resultado individual cuando la universidad habilite la publicación correspondiente. Es recomendable comprobar cuidadosamente los datos ingresados para evitar errores durante la consulta.

¿Qué deben tener en cuenta los postulantes?

La publicación de los resultados constituye una etapa importante para quienes buscan ingresar a la universidad pública. Por ello, los participantes deben mantenerse atentos a las actualizaciones difundidas por la Oficina Central de Admisión y consultar las indicaciones oficiales sobre el proceso.

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También deben evitar compartir información personal en sitios ajenos a la institución y desconfiar de publicaciones que prometan revelar puntajes antes de su difusión oficial. La fuente válida para comprobar el desempeño y conocer si se obtuvo una vacante es la plataforma habilitada por San Marcos.

De esta manera, los jóvenes que rindieron la prueba para las carreras de Ciencias de la Salud podrán revisar su situación académica mediante los canales institucionales, sin recurrir a intermediarios ni a páginas de procedencia desconocida.