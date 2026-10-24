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Domingo Dianderas vs Atlético Torino: día, hora y canal TV del debut de Jean Deza en los 16avos de final de la Copa Perú 2026

Tras el fichaje del ‘Ratón’, el equipo de Jorge Luna quedó listo para enfrentar al histórico club de Talara por el primer cotejo rumbo al ascenso. Entérate de todos los detalles del crucial duelo

Domingo Dianderas se medirá con Atlético Torino con el debut de Jean Deza en la Copa Perú 2026
Domingo Dianderas se medirá con Atlético Torino con el debut de Jean Deza en la Copa Perú 2026
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Partidazo. Domingo Dianderas y Atlético Torino se enfrentarán en Talara por los dieciseisavos de final de la Copa Perú 2026. El cruce reunirá al campeón de la Liga Departamental de Piura con el ganador de la Liga Departamental de Ica, en una instancia que mantiene a ambos equipos en la lucha por el ascenso.

El conjunto de Jorge Luna anunció a Jean Deza como refuerzo a pocas horas del partido. El delantero, conocido como Ratón, volverá a competir con el cuadro chinchano y podría realizar su debut en este nuevo desafío deportivo.

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Domingo Dianderas vs Atlético Torino: programación del duelo por los 16avos de final de la Copa Perú 2026

El Atlético Torino recibirá a Domingo Dianderas este domingo 25 de octubre en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Campeonísimo de Talara y comenzará a las 13:30 horas, según la programación prevista para este cruce entre los campeones departamentales de Piura e Ica. Ambos equipos llegaron a la Fase 2 tras superar la primera parte de la competencia y buscarán obtener una ventaja antes de la revancha

Jean Deza fichó por Domingo Dianderas para la Copa Perú 2026.
Jean Deza fichó por Domingo Dianderas para la Copa Perú 2026.

Canal TV para ver Domingo Dianderas vs Atlético Torino por la Copa Perú 2026

El choque de ida se podrá seguir a través del canal Youtube de Domingo Dianderas con reacciones de Jorge Luna, así como viene realizando durante toda la campaña de su equipo. Los seguidores están a la expectativa del crucial cotejo.

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Así se jugarán los 16avos de final ida de la Copa Perú 2026

Sábado 24 de octubre

  • Heraldos Negros (Huancavelica) vs. CSD Bancos (Ucayali) | 12:30 horas | Estadio IPD Huancavelica
  • Defensor Patibamba (Ayacucho) vs. Unión Minas Pamputa (Apurímac) | 13:00 horas | Estadio Las Américas
  • Virgen de Las Nieves (Arequipa) vs. Vinicunca FC (Cusco) | 13:00 horas | Estadio La Tomilla
  • Sport Machete (Huancavelica) vs. Deportivo Cachorro (Lambayeque) | 15:30 horas | Estadio IPD Huancavelica

Domingo 25 de octubre

  • Atlético EVZA (Huánuco) vs. Deportivo El Inca (La Libertad) | 12:00 horas | Estadio Heraclio Tapia León
  • Shanao F.C. (San Martín) vs. Deportivo Leones (Puno) | 13:00 horas | Estadio Municipal Hildebrando Hernán Salazar Saavedra
  • Atlético Torino (Piura) vs. Domingo Dianderas (Ica) | 13:30 horas | Estadio Campeonísimo
  • El Combe F.C. (Cajamarca) vs. Bella Esperanza (Lima) | 14:00 horas | Estadio Héroes de San Ramón
  • Cruz de Chalpón (Lambayeque) vs. Virgen de la Natividad (Tacna) | 14:00 horas | Estadio Sebastián Vilela Purihuamán
  • Por La Santa F.C. (Ayacucho) vs. Sociedad Tiro N.° 28 (Pasco) | 15:00 horas | Estadio Las Américas de San Juan Bautista
  • CEFUT Juliaca F.C. (Puno) vs. Atlético Nacional de Iquitos (Loreto | 15:00 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
  • Alianza Arenal (Áncash) vs. ADA Cajabamba (Cajamarca) | 15:30 horas | Estadio Municipal de Moro
  • Sport Huaja (San Martín) vs. ADEVIL F.C. (Madre de Dios) | 15:30 horas | Estadio Municipal Eladio Tapullima - San José de Sisa
  • Arsenal Lawn Tennis (Lima) vs. Juventud Palmeiras (Callao) | 17:30 horas | Estadio Municipal de Chorrillos
  • Bad Boys (Ica) vs. CESA (Junín) | 18:00 horas | Estadio Teobaldo Pinillos Olaechea

Martes 27 de octubre

  • Sport Áncash (Áncash) vs. Viarjoca F.C. (Arequipa) | 20:00 horas | Estadio Rosas Pampa
Así se jugarán los 16avos de final ida de la Copa Perú 2026. (copaperuvaope2026)
Así se jugarán los 16avos de final ida de la Copa Perú 2026. (copaperuvaope2026)

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