Organización de visita del papa León XIV al Perú confirma que “todos los indicios médicos” respaldan su llegada en noviembre

Pope Leo waves from inside a car as he leaves Gemelli Hospital following his lung surgery and cancer diagnosis, in Rome, Italy, October 17, 2026. REUTERS/Stoyan Nenov

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La organización de la visita del papa León XIV al Perú afirmó este martes que los indicios médicos disponibles respaldan, por el momento, la continuidad del viaje previsto del 11 al 16 de noviembre, después de que el pontífice se sometiera a una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectar un cáncer pulmonar.

“Ciertamente, la prioridad es la salud del papa, pero hasta el momento vemos todos los indicios, tanto médicos, que nos dan la esperanza de que podríamos continuar con esa visita tan esperada, tal como ha sido prevista”, declaró monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita, en una entrevista difundida este martes por ATV.

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El religioso destacó la expectativa que genera el regreso del pontífice, quien desarrolló más de 20 años de su trayectoria pastoral en el país antes de ser elegido líder de la Iglesia católica y adoptar la nacionalidad peruana. “Palpitamos mucho más con el papa por ser papa, por ser peruano, porque lo hemos conocido”, señaló.

Por su parte, Juan Bytton, secretario general para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, aseguró que la planificación continúa en marcha, aunque se evalúan ajustes para evitar esfuerzos físicos innecesarios.

Pope Leo leads the Angelus prayer from a window of the Apostolic Palace, following his discharge from hospital after surgery for lung cancer, at the Vatican, October 18, 2026. REUTERS/Yara Nardi

“Objetivamente, no tenemos ninguna comunicación oficial de algún cambio (sobre la realización del viaje), pero tenemos que tener todas las condiciones para que tenga un viaje tranquilo”, sostuvo durante un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

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Entre las medidas previstas figura la posibilidad de que León XIV utilice el ascensor durante su visita a la Catedral de Lima, en lugar de subir por las escaleras. También se busca que realice el mayor número posible de desplazamientos en los dos papamóviles que llegarán al país.

Uno de los puntos que requiere mayor atención es Santa Cruz de Succhabamba, localidad situada a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, en los Andes del norte peruano. El pontífice tiene previsto llegar en helicóptero, cuya cabina no está presurizada. Para atender una eventual emergencia, se ha contemplado el traslado de una ambulancia equipada para brindar asistencia ante afecciones respiratorias.

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Pope Leo leads the Angelus prayer from a window of the Apostolic Palace, following his discharge from hospital after surgery for lung cancer, at the Vatican, October 18, 2026. REUTERS/Yara Nardi

El programa incluye un encuentro con la población en la Plaza de Armas de Lima el 11 de noviembre y una misa multitudinaria en la capital el día 16. Según Bytton, la próxima semana comenzará el proceso de reserva de entradas gratuitas para la celebración religiosa.

Asimismo, una comisión de avanzada del Vaticano llegará al Perú la próxima semana para ultimar los preparativos de la visita.

León XIV recibió el alta médica el último sábado y al día siguiente dirigió el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Su primera gira por América Latina está prevista del 6 al 16 de noviembre e incluye Uruguay, Argentina y Perú.

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La estancia peruana será la más larga del recorrido, con seis días de actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de la localidad de Santa Cruz. El viaje supondrá el reencuentro del pontífice con un país donde ejerció como misionero y obispo de Chiclayo y al que mantiene un estrecho vínculo personal.