Perú

Surco: tres sospechosos son detenidos tras ingresar a una casa e intentar llevarse electrodomésticos

La llegada de la familia frustró el presunto robo, pues varios electrodomésticos y objetos de valor ya estaban colocados cerca de la entrada para ser retirados

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Tres presuntos delincuentes, entre ellos un menor de edad, fueron intervenidos por agentes de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando intentaban robar una vivienda en el distrito de Santiago de Surco. Los sospechosos habrían aprovechado la ausencia de los propietarios durante la madrugada del último jueves para ingresar al inmueble y sustraer diversos objetos de valor, pero la llegada de la familia frustró sus planes.

Según el reporte difundido por 24 horas de Panamericana TV, los implicados forzaron la puerta de la cochera para acceder al predio. Cuando los dueños regresaron, encontraron la chapa desprendida y varios electrodomésticos y pertenencias colocados cerca de la entrada, aparentemente listos para ser retirados por los intrusos.

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La propietaria relató que, al percatarse de lo sucedido, solicitó ayuda de inmediato a través de Alerta Surco. De acuerdo con su testimonio, el personal de Serenazgo acudió aproximadamente un minuto después de recibir la comunicación, mientras que los agentes policiales también llegaron al lugar para atender la emergencia.

Los sospechosos intentaron escapar por los techos y las propiedades vecinas, pero fueron capturados durante la intervención conjunta de serenos y policías - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Los sospechosos intentaron escapar por los techos y las propiedades vecinas, pero fueron capturados durante la intervención conjunta de serenos y policías - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Tres intervenidos tras intentar escapar por viviendas vecinas

La mujer explicó que su esposo ingresó al inmueble y advirtió que la puerta había sido manipulada. Ante la presencia de los propietarios y de las autoridades, los sospechosos intentaron escapar por diferentes rutas, entre ellas los techos de las casas colindantes.

Uno de los presuntos implicados permaneció dentro de la vivienda, mientras que los otros buscaron huir por los lados de las propiedades vecinas. Sin embargo, la intervención conjunta de los serenos y policías permitió detener a los tres involucrados.

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De acuerdo con la información presentada durante el despacho televisivo, dos de los intervenidos son mayores de edad y el tercero es menor. Todos fueron trasladados a la comisaría de Monterrico, donde se realizarían las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

La dueña del inmueble indicó que acudió a dicha dependencia policial y conversó con un efectivo, quien le habría informado que los dos adultos registraban antecedentes por robo. Esta información corresponde a lo señalado por la denunciante y deberá ser contrastada por las autoridades competentes.

Los sospechosos habrían ingresado al inmueble durante la madrugada, tras forzar la puerta de la cochera y aprovechar la ausencia de los propietarios - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Los sospechosos habrían ingresado al inmueble durante la madrugada, tras forzar la puerta de la cochera y aprovechar la ausencia de los propietarios - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Familia denuncia un robo anterior por 70.000 soles

Durante la entrevista, la propietaria manifestó su preocupación por la posibilidad de que los sospechosos recuperen su libertad sin que se adopten las medidas legales correspondientes. Por ello, pidió al representante del Ministerio Público de turno que evalúe el caso y actúe conforme a ley.

La mujer sostuvo que teme que los implicados vuelvan a cometer delitos contra otras familias de la zona. Además, recordó que su hija fue víctima de un robo el año pasado, cuando le sustrajeron pertenencias valorizadas en aproximadamente 70.000 soles.

Según su testimonio, aquel episodio habría ocurrido bajo una modalidad similar. No obstante, aseguró que, hasta el momento de la entrevista, no tenía conocimiento de avances en las investigaciones relacionadas con ese caso.

Ante esta situación, solicitó una actuación más efectiva de la comisaría de Monterrico y de la Fiscalía para esclarecer ambos episodios. También insistió en que se adopten las decisiones judiciales que correspondan, a fin de evitar que hechos similares vuelvan a afectar a su familia o a otros residentes del distrito.

Investigación deberá esclarecer el intento de robo

El caso quedó en manos de las autoridades, que deberán determinar las circunstancias del ingreso al inmueble, la presunta participación de cada intervenido y su situación legal. La existencia de antecedentes mencionados por la denunciante también deberá verificarse mediante los registros oficiales.

Hasta el cierre del reporte televisivo, los tres intervenidos permanecían en la dependencia policial de Monterrico. No se brindaron mayores detalles sobre las diligencias fiscales ni sobre las medidas que se adoptarían contra los sospechosos.

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