¿Chiclayo tiene feriados por la visita del papa León XIV? Lo que aprobó el Gobierno

El papa León XIV visitará el Perú en noviembre y una de sus paradas será su querida ciudad de Chiclayo, en Lambayeque.
Por todo el movimiento con su llegada, la expectativa de los fieles y los comercios preparándose para las ventas, el gobierno decretó varios días no laborables hasta para ocho regiones en el país. Dentro de estas, sí está incluida Lambayaque, y por ende Chiclayo.
PUBLICIDAD
Sin embargo, el gobierno no ha decretado feriado (que da descanso obligatorio a trabajadores privados o pago extra), por lo que para Lambayeque y Chiclayo solo aplicará día no laborable el viernes 13 y sábado 14 de noviembre, los cuales solo aplican para el sector público, e igual deben ser compensados.
¿Quiénes descansan?
El viernes 13 y sábado 14 de noviembre, días no laborables, solo podrán descansar los trabajadores del sector público. Pero los privados pueden acogerse a la norma, solo si lo pactan con su empleador.
“Los centros de trabajo del sector privado solo pueden acogerse a lo dispuesto (...) previo acuerdo entre el empleador y los trabajadores; a falta de acuerdo, decide el empleador”, se aclara.
PUBLICIDAD
También “para fines tributarios, los días no laborables sujetos a compensación (...) son considerados hábiles”.
¿Quiénes trabajarán?
Sin embargo, y sin perjuicio de lo establecido, “los titulares de las entidades del sector público, ubicadas en los departamentos y provincia constitucional señalados (...) adoptan las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios públicos que sean indispensables para la comunidad, durante el respectivo día no laborable sujeto a compensación”.
Asimismo, las entidades y empresas sujetas al régimen laboral de la actividad privada que brindan servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, pesca, puertos, aeropuertos, terrapuertos, establecimientos de hospedaje que reciban y presten servicio a huéspedes, restaurantes, seguridad, custodia, vigilancia, empresas del sistema financiero y otros servicios financieros, y traslado de valores y expendio de víveres y alimentos, están facultadas para determinar los puestos de trabajo que están excluidos de los respectivos días no laborables compensables declarados.
PUBLICIDAD
Es decir, sí habrían trabajadores que laborarán, a fin de garantizar la provisión de servicios a la comunidad.
Los días no laborables aprobados
¿Y en otras regiones? Estas son todas las fechas libres aprobadas por la visita del papa León XIV:
- Para Lima (sector público y privado) serán días no laborables el miércoles 11 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas, el jueves 12 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas y el lunes 16 de noviembre (día completo).
- Para la Provincia Constitucional del Callao (sector público y privado) serán días no laborables el miércoles 11 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas, el jueves 12 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas y el lunes 16 de noviembre (día completo).
- Para Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura (sector público y privado) serán días no laborables el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre (días completos).
- Para Cusco (solo sector privado) será día no laborable el domingo 15 de noviembre (día completo).
- Para Ucayali (solo sector privado) será día no laborable el domingo 15 de noviembre (día completo).
¿Cómo se compensarán las horas?
- En el sector público, las horas dejadas de laborar durante el respectivo día no laborable se compensan en los 10 días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función de las necesidades de la entidad
- En el sector privado, en el acuerdo previo entre el empleador y sus trabajadores se debe establecer la forma como se hace efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar durante el respectivo día no laborable. A falta de acuerdo, decide el empleador.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD