Perú

¿Chiclayo tiene feriados por la visita del papa León XIV? Lo que aprobó el Gobierno

El Ministerio de Trabajo finalmente aprobó los días no laborables por la llegada del papa León XIV a Perú. ¿Cómo serán las horas laborales en su querida Chiclayo?

Chiclayo, ciudad del papa leon XIV
Chiclayo sí tendrá días libres por la visita del papa León XIV, pero no se aplicarán para todos los trabajadores. - Crédito EFE/ Paula Bayarte
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El papa León XIV visitará el Perú en noviembre y una de sus paradas será su querida ciudad de Chiclayo, en Lambayeque.

Por todo el movimiento con su llegada, la expectativa de los fieles y los comercios preparándose para las ventas, el gobierno decretó varios días no laborables hasta para ocho regiones en el país. Dentro de estas, sí está incluida Lambayaque, y por ende Chiclayo.

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Sin embargo, el gobierno no ha decretado feriado (que da descanso obligatorio a trabajadores privados o pago extra), por lo que para Lambayeque y Chiclayo solo aplicará día no laborable el viernes 13 y sábado 14 de noviembre, los cuales solo aplican para el sector público, e igual deben ser compensados.

El Gobierno declara oficialmente los días no laborables que aplicarán para la llegada del papa León XIV - Crédito EFE/EPA/ANGELO CARCONI
El Gobierno declara oficialmente los días no laborables que aplicarán para la llegada del papa León XIV - Crédito EFE/EPA/ANGELO CARCONI

¿Quiénes descansan?

El viernes 13 y sábado 14 de noviembre, días no laborables, solo podrán descansar los trabajadores del sector público. Pero los privados pueden acogerse a la norma, solo si lo pactan con su empleador.

“Los centros de trabajo del sector privado solo pueden acogerse a lo dispuesto (...) previo acuerdo entre el empleador y los trabajadores; a falta de acuerdo, decide el empleador”, se aclara.

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También “para fines tributarios, los días no laborables sujetos a compensación (...) son considerados hábiles”.

Juan Carlos Samamé, oncólogo del Hospital Loayza, explicó que, tras la cirugía de pulmón del papa León, los ganglios dieron negativo y no se requiere un tratamiento adicional. | Canal N

¿Quiénes trabajarán?

Sin embargo, y sin perjuicio de lo establecido, “los titulares de las entidades del sector público, ubicadas en los departamentos y provincia constitucional señalados (...) adoptan las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios públicos que sean indispensables para la comunidad, durante el respectivo día no laborable sujeto a compensación”.

Asimismo, las entidades y empresas sujetas al régimen laboral de la actividad privada que brindan servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, pesca, puertos, aeropuertos, terrapuertos, establecimientos de hospedaje que reciban y presten servicio a huéspedes, restaurantes, seguridad, custodia, vigilancia, empresas del sistema financiero y otros servicios financieros, y traslado de valores y expendio de víveres y alimentos, están facultadas para determinar los puestos de trabajo que están excluidos de los respectivos días no laborables compensables declarados.

Es decir, sí habrían trabajadores que laborarán, a fin de garantizar la provisión de servicios a la comunidad.

Juan Sheput, ministro de Trabajo de Perú
El Gobierno decidió no aprobar feriado en Lima, solo un día no laborable. - Crédito MTPE

Los días no laborables aprobados

¿Y en otras regiones? Estas son todas las fechas libres aprobadas por la visita del papa León XIV:

  • Para Lima (sector público y privado) serán días no laborables el miércoles 11 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas, el jueves 12 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas y el lunes 16 de noviembre (día completo).
  • Para la Provincia Constitucional del Callao (sector público y privado) serán días no laborables el miércoles 11 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas, el jueves 12 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas y el lunes 16 de noviembre (día completo).
  • Para Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura (sector público y privado) serán días no laborables el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre (días completos).
  • Para Cusco (solo sector privado) será día no laborable el domingo 15 de noviembre (día completo).
  • Para Ucayali (solo sector privado) será día no laborable el domingo 15 de noviembre (día completo).
Calendario con fechas
El calendario de días libres crece con nuevas fechas no laborables que solo aplicarán en noviembre de este año. - Crédito Andina

¿Cómo se compensarán las horas?

  • En el sector público, las horas dejadas de laborar durante el respectivo día no laborable se compensan en los 10 días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función de las necesidades de la entidad
  • En el sector privado, en el acuerdo previo entre el empleador y sus trabajadores se debe establecer la forma como se hace efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar durante el respectivo día no laborable. A falta de acuerdo, decide el empleador.

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