Lima paga tres veces menos que regiones por el gas de todos los peruanos: distribuidoras del norte exigen tarifa nivelada

El Perú cerró 2025 con 2,59 millones de conexiones de gas natural, aunque las nuevas instalaciones cayeron a 147 mil usuarios.

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Las distribuidoras de gas natural del norte pidieron al Gobierno modificar la Ley 32315, que creó la tarifa nivelada, para restituir el límite de consumo de 900 mil m³ mensuales contemplado en la propuesta original del Poder Ejecutivo.

El planteamiento de Promigas, matriz de Quavii —marca que agrupa las concesiones de Gases del Pacífico en Áncash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca, y de Gases del Norte del Perú (Gasnorp) en Piura—, se basa en un informe que alertó sobre el freno de la masificación: las conexiones nuevas bajaron de 279 mil en 2024 a 147 mil en 2025, mientras las reservas probadas de gas cayeron a 6.639 giga pies cúbicos.

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Sin termoeléctricas, no salía a cuenta llevarle gas a Lima

Pero, ¿por qué la falta de una tarifa nivelada podría bloquear la masificación del gas natural fuera de Lima? Primero hay que entender cómo se masificó el servicio en la capital peruana.

El gas de Camisea llegó desde Cusco por el sistema de transporte de ductos y contó desde el inicio con grandes consumidores, principalmente las centrales termoeléctricas de Chilca. Esa demanda de alto volumen y carácter permanente permitió justificar las inversiones iniciales en transporte y distribución.

Las centrales termoeléctricas de Chilca aseguraron la demanda inicial que facilitó el tendido de ductos hacia Lima y Callao.

A partir de esa infraestructura y de los ingresos que generaban esos clientes ancla, la colimbiana Cálidda amplió gradualmente las redes hacia hogares, comercios e industrias de Lima y Callao.

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Según Promigas, en las regiones las concesiones no tienen una demanda inicial comparable. La menor presencia de industrias, comercios de alto consumo y centrales eléctricas conectadas a redes eleva el costo unitario de distribución y reduce la viabilidad de nuevas inversiones.

Además, en varias ciudades el gas se abastece mediante gas natural licuado (GNL) o gas natural comprimido (GNC) transportado por carretera, un sistema con mayores costos logísticos.

Y ahí es donde llega el Congreso para “arreglar” el problema

Impulsada por el Poder Ejecutivo y empresas del sector, la propuesta para establecer una tarifa nivelada a nivel nacional atravesó un arduo debate en el Congreso hasta que, en abril de 2025, se publicó la Ley 32315.

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La norma buscaba cerrar la brecha de precios entre Lima y las regiones, donde el servicio resulta más costoso por la baja escala de consumo y por el traslado de GNL o GNC en camiones.

El proyecto impulsado por el Ejecutivo contemplaba que la compensación alcanzara a usuarios con consumos de hasta 900 mil m³ mensuales. Ese umbral buscaba incorporar a industrias, comercios de alto consumo, estaciones de gas natural vehicular (GNV) y otros clientes capaces de aportar una demanda estable.

La Ley 32315 redujo el límite de la compensación a 50 mil metros cúbicos mensuales y continúa pendiente de reglamentación.

Sin embargo, la Ley 32315 fijó un límite de 50 mil m³ mensuales. El beneficio quedó concentrado en hogares, pequeños comercios y parte de la industria regulada, mientras los consumidores de mayor volumen quedaron fuera.

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Según Promigas, esa restricción excluye a los clientes ancla que pueden asegurar la demanda necesaria para justificar inversiones en ductos, redes y estaciones de regasificación. La empresa sostiene que, sin esa escala, las concesiones regionales pierden viabilidad económica y el sector deja de contar con condiciones previsibles para inversiones de largo plazo.

Aunque la norma fue publicada el 30 de abril de 2025, el mecanismo aún no opera porque falta el reglamento que debe definir su cálculo, financiamiento y aplicación. Promigas sostiene que reglamentar la ley bajo el límite actual de 50 mil m³ no resolvería el problema de fondo.

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El resultado: la expansión del gas en Perú es cada vez más lenta

El Informe del sector gas natural en el Perú 2026, elaborado por Promigas, muestra que el acceso al gas natural siguió creciendo, aunque a un ritmo menor.

El país cerró 2025 con 2,59 millones de conexiones, 6% más que el año anterior, y una cobertura equivalente al 25% de la población. Sin embargo, se incorporaron 147 mil nuevos usuarios, frente a los 279 mil de 2024 y los 288 mil de 2023.

La tarifa industrial de gas en la Concesión Sur Oeste alcanzó 17,5 dólares por MMBTU frente a los 6,4 dólares de Lima.

La desaceleración se concentró fuera de Lima y Callao, donde la cobertura apenas bordea el 7% de la población. La capital mantiene la mayor parte del mercado: Cálidda suma 2,08 millones de clientes, tiene cobertura en el 59% de los hogares y concentró cerca del 80% de las nuevas conexiones durante 2025.

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El informe señala que el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), a través de Bonogas, financió 94 mil conexiones en 2025, frente a las 241 mil del año anterior. Promigas también atribuye parte de la desaceleración a los procesos de revisión tarifaria que afectan a las concesiones regionales.

¿Qué tanto más se paga en provincias que en Lima por el gas de todos?

Las diferencias regionales se reflejan en las tarifas industriales. En diciembre de 2025, el gas costaba USD 6,4 por MMBTU en Lima y Callao, frente a USD 12,9 en la Concesión Norte y USD 17,5 en la Concesión Sur Oeste.

Esto implica que la industria de la Concesión Norte pagaba 102% más que en Lima y Callao, mientras que en la Concesión Sur Oeste la diferencia llegaba a 173%. En sentido inverso, Lima pagaba 50% menos que el norte y 63% menos que el sur oeste.

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Promigas solicitó al Gobierno peruano reglamentar la tarifa nivelada para incorporar a industrias y comercios de alto consumo.

La brecha responde, en parte, a la menor escala de consumo y a los costos de transporte. Mientras Lima recibe gas por ductos desde Camisea, varias ciudades de las regiones dependen de GNL o GNC trasladado en cisternas. Esto encarece el proceso.

En el norte, Gases del Pacífico registró 314.715 clientes al cierre de 2025, con un crecimiento de apenas 1,6%. En Piura, Gases del Norte del Perú alcanzó 71.555 clientes, luego de aumentar 44,5%.

La Concesión Sur Oeste, bajo administración provisional de Petroperú, sumó 13.843 usuarios y mantuvo una cobertura de solo 2,2% de los hogares potenciales.

La inversión y las reservas agregan presión sobre el sector

El informe también advierte una caída de la actividad exploratoria. Las reservas probadas de gas natural descendieron a 6.639 giga pies cúbicos, 7% menos que en 2024 y 28% por debajo del nivel de 2021.

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Al ritmo actual de producción, las reservas alcanzarían para unos 13 años, frente a los 19 años estimados cuatro años atrás. Camisea concentra el 95% de la producción nacional, lo que mantiene una alta dependencia de un solo núcleo de oferta.

La inversión en exploración bajó a USD 9,8 millones en 2025, una reducción de 75% frente al año previo. Durante ese período no se perforaron pozos exploratorios ni confirmatorios y tampoco se realizaron trabajos de sísmica, según el documento.

El estudio recordó el incidente ocurrido el 1 de marzo de 2026 en el sistema principal de transporte (TgP), que redujo cerca de 90% el suministro de gas a Lima. El episodio reabrió la discusión sobre la necesidad de infraestructura de respaldo, como almacenamiento y regasificación de GNL.

Promigas pide reglamentar la ley y ampliar el alcance de la compensación

En su comunicado, Promigas planteó modificar la Ley 32315 para reemplazar el límite de 50 mil m³ mensuales por el umbral de 900 mil m³ incluido en la propuesta original del Ejecutivo.

La empresa sostiene que el cambio permitiría incorporar a industrias, comercios de alto consumo y estaciones de GNV que se conecten a redes reguladas y asuman compromisos de demanda a mediano o largo plazo. Bajo ese esquema, esos usuarios podrían contribuir a financiar la expansión de la infraestructura regional.

Promigas plantea que la tarifa nivelada debe ser temporal y contar con metas verificables de nuevos usuarios, kilómetros de red, demanda incorporada y reducción de la brecha tarifaria. La compensación, según la propuesta, debería disminuir a medida que aumenten las conexiones, se extiendan las redes y bajen los costos de transporte y distribución.

La empresa sostiene que recuperar el diseño original de la tarifa nivelada permitiría dar mayor predictibilidad al sector energético y facilitar inversiones que reduzcan de forma estructural el costo del gas fuera de Lima y Callao.