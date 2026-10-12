Perú exporta 10% menos gas natural hasta septiembre a un precio preliminar casi 80% mayor

Pluspetrol opera Camisea, mientras PERU LNG exporta el gas licuefactado. Este último redujo un 10% el volumen de gas exportado desde Pampa Melchorita entre enero y septiembre de 2026.

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Las exportaciones peruanas de gas natural licuado (GNL) retrocedieron 10% en volumen entre enero y septiembre de 2026, frente al mismo período de 2025, aunque el precio preliminar utilizado para calcular regalías aumentó 76,3%.

Los datos de Perupetro muestran una menor cantidad de cargamentos, un mayor precio preliminar para las regalías y un cambio en los destinos, con más peso de Corea del Sur, China y Holanda.

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Entre enero y septiembre de 2026, PERU LNG despachó 5,45 millones de metros cúbicos de GNL desde Pampa Melchorita, en Cañete. En el mismo lapso de 2025, los embarques sumaron 6,06 millones de metros cúbicos.

El número de cargamentos pasó de 40 a 34. La caída del volumen fue menor que la reducción en la cantidad de salidas, debido a que el volumen promedio por cargamento aumentó de unos 151 mil a 160 mil metros cúbicos.

Corea del Sur concentró casi la mitad de los embarques de 2026

Corea del Sur fue el principal destino del GNL peruano entre enero y septiembre de 2026. Recibió 2,51 millones de metros cúbicos, equivalentes a 46,1% del volumen exportado en el período.

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El mercado surcoreano ganó 14,1 puntos porcentuales de participación. China también aumentó su peso, de 4,2% a 12,4%, mientras que Holanda pasó de 8,1% a 15,1%.

Los envíos de gas natural licuado hacia los mercados de Europa perdieron peso en la estructura de exportaciones.

Japón perdió participación y redujo a menos de la mitad el volumen recibido. Francia y España también retrocedieron.

Los mercados europeos de Holanda, España, Francia y Reino Unido reunieron 34,2% del volumen entre enero y septiembre de 2025; para el mismo período de 2026, su peso bajó a 20,9%.

México y Canadá, que recibieron embarques en 2025, no aparecen entre los destinos registrados en los primeros nueve meses de 2026.

Los exportadores del gas ganaron más, exportando menos

El precio promedio ponderado utilizado para el cálculo de regalías de los embarques de GNL pasó de 4,7432 por MMBtu entre enero y septiembre de 2025 a 8,3603 por MMBtu en el mismo período de 2026. El incremento fue de 76,3%.

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La evolución de ese indicador muestra que los menores volúmenes exportados en 2026 coincidieron con referencias más altas para el cálculo de las regalías. Sin embargo, la información no permite determinar el valor final de venta de cada cargamento ni el monto total de los ingresos obtenidos por la exportación.

El volumen promedio por buque subió a 160 mil metros cúbicos a pesar del descenso en la cantidad de embarques.

Debido a que la mayor parte de los embarques figuraba con precios preliminares, el promedio de 8,3603 por MMBtu y las regalías calculadas con esos valores pudieron haber variado tras la incorporación de los documentos definitivos de descarga.

En términos simples, Perú exportó menos GNL entre enero y septiembre de 2026, pero los precios preliminares utilizados para calcular regalías fueron más altos que un año antes.

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Corea del Sur no solo fue el principal destino del GNL peruano en 2026. La empresa surcoreana SK Innovation mantiene una participación de 17,6% en el Consorcio Camisea, aunque dejó de ser accionista de PERU LNG en 2024.

¿Y cómo le fue a la producción?

En cuanto a la producción, los lotes 56, 57 y 88 (a cargo de Pluspetrol, junto a otros socios como SK Innovation) acumularon 349.775.485 MPC de gas natural entre enero y septiembre de 2026, un aumento de 0,4% frente a los 348.370.105 MPC del mismo período de 2025.

El avance se explicó por el desempeño del Lote 88, destinado al mercado interno. Su producción creció 6,2%, desde 215.712.931 MPC hasta 229.093.250 MPC. Ese incremento compensó las caídas observadas en los lotes 56 y 57.

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Los lotes 56 y 57, que aportan a la cadena exportadora, produjeron 120.682.235 MPC hasta septiembre, un descenso de 9% frente a lo registrado un año antes. El Lote 57 redujo su producción en 16,8%, mientras que el Lote 56 cayó 2%.

La caída de 9% en la producción fiscalizada conjunta de los lotes 56 y 57 en 2026 se condice con la reducción de 10% en los embarques de GNL.

Las mayores bajas coincidieron con la emergencia de marzo en una instalación de Transportadora de Gas del Perú (TGP), en Megantoni, Cusco, que restringió el transporte de gas y líquidos desde Camisea.

En marzo, la producción del Lote 56 cayó 55,5% frente al mismo mes de 2025 y la del Lote 57 bajó 50,4%; ambos alcanzaron sus niveles más bajos en abril, antes de recuperarse en mayo y junio.

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En contraste, los registros no muestran una paralización de los embarques de GNL: después de la emergencia, PERU LNG registró despachos el 19 y el 26 de marzo, con destino a Singapur, China, Tailandia y Corea del Sur.

Esta situación refleja el peso de la exportación de GNL para el negocio hidrocarburífero del país, que se aproxima a la renegociación de sus contratos antes de su expiración en 2031.