Perú

Un ciberataque podría exponer información militar y de seguridad nacional: ¿qué tan vulnerable está Perú?

El grupo de ciberespionaje FamousSparrow, vinculado a China, incluyó a Perú entre sus objetivos en América Latina. Especialista alerta sobre las brechas que aún persisten en los sistemas digitales del Estado

En medio de una 'Guerra Fría 2.0' entre EE.UU. y China por el control tecnológico, Perú se convierte en un campo de batalla digital. Analizamos cómo el ciberespionaje busca robar información confidencial de entidades gubernamentales y qué tan preparado está el país para enfrentar la amenaza. | ATV
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Perú aparece entre los países de América Latina cuyos organismos gubernamentales fueron objetivo de FamousSparrow, un grupo de amenazas persistentes avanzadas (APT) que ESET Research considera alineado con China. La compañía de ciberseguridad detectó que el grupo concentró sus operaciones recientes en la región y comenzó a utilizar un nuevo programa malicioso denominado SparroWocky, diseñado para mantener el acceso a equipos comprometidos y ejecutar distintas acciones dentro de los sistemas afectados.

De acuerdo con la investigación publicada el 17 de septiembre de 2026, entre mediados de 2025 y 2026, el 90% de los objetivos de FamousSparrow registrados en la telemetría de ESET se ubicó en América Latina. El nuevo backdoor fue detectado en ataques contra entidades gubernamentales de Argentina, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Puerto Rico y Venezuela.

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¿Por qué América Latina se convirtió en un objetivo?

ESET señala que el cambio de foco de FamousSparrow hacia América Latina comenzó, como mínimo, en julio de 2025 y se mantuvo con la aparición de SparroWocky. Para los investigadores, esta concentración geográfica probablemente no es casual y podría estar relacionada con la creciente competencia entre China y Estados Unidos por sus intereses en la región.

La compañía menciona que durante los últimos años China ha desarrollado inversiones de largo plazo en sectores latinoamericanos como energía, minería y telecomunicaciones, mientras que Estados Unidos ha reforzado su interés estratégico en la región. En ese contexto, ESET plantea que las operaciones de ciberespionaje podrían estar relacionadas con la necesidad de obtener información sobre los movimientos y decisiones de gobiernos latinoamericanos.

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Persona con capucha tecleando en una laptop, con la bandera de China a la izquierda, un mapa de América del Sur y el Palacio de Gobierno de Perú
Una ilustración conceptual aborda la amenaza de ciberataques y malware vinculados a China contra instituciones en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Persona con capucha negra frente a un portátil con un mapa de América del Sur que resalta Perú, con las banderas de China y Perú al fondo
Una persona con capucha teclea en una computadora portátil que resalta el mapa de Perú en una representación de ciberataques asociados a China. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, sin embargo, no establece que cada ataque haya sido ordenado directamente por el Gobierno chino. ESET describe a FamousSparrow como un grupo alineado con China, una categoría utilizada para actores cuya actividad presenta vínculos o coincidencias con intereses de ese país.

¿Qué es FamousSparrow y qué hace SparroWocky?

FamousSparrow es un grupo APT que ESET ha seguido desde al menos 2019 y que fue documentado públicamente por primera vez por la compañía en 2021. Sus operaciones han incluido objetivos como hoteles, gobiernos, organizaciones internacionales, asociaciones comerciales, empresas de ingeniería y firmas de abogados.

En su investigación más reciente, ESET identificó que el grupo dejó de utilizar principalmente SparrowDoor para incorporar SparroWocky, un nuevo backdoor desarrollado en C++. Este programa cuenta con mecanismos destinados a dificultar su análisis y evadir herramientas de seguridad.

El malware puede cargar y ejecutar determinados archivos y herramientas dentro de los equipos comprometidos. Su utilización permite a los atacantes mantener capacidades de acceso y realizar actividades posteriores dentro de las redes afectadas.

Perú aparece entre los países afectados

La inclusión del Perú en la lista de países objetivo confirma que las operaciones de FamousSparrow alcanzaron también territorio nacional. No obstante, ESET no ha identificado públicamente qué instituciones peruanas fueron afectadas ni ha señalado que se haya producido una extracción confirmada de información clasificada del Estado peruano.

El especialista en ciberseguridad Otto Vidal sostuvo que la relevancia geopolítica del Perú podría convertirlo en un objetivo estratégico dentro de esta disputa internacional. En declaraciones televisivas, mencionó como elementos de interés la presencia de inversiones chinas y estadounidenses en el país y sectores considerados estratégicos.

“Quienes estén ahora compitiendo van a tratar de ganar la apuesta de mano en quién puede de repente sacar ventaja con información que obtengan de manera ilegal”, señaló Vidal durante la entrevista.

¿Qué información podría buscar un grupo de ciberespionaje?

Mapa de América Latina con países destacados en azul verdoso y etiquetas con sus banderas y sectores como gobierno, justicia y telecomunicaciones
Un mapa de América Latina señala los sectores e instituciones estatales afectados por ciberataques en diversos países de la región.

Según el especialista, una intrusión de este tipo podría permitir acceder a información confidencial vinculada con el Estado, incluidos eventualmente datos relacionados con seguridad nacional o asuntos militares, dependiendo de los sistemas que hayan sido comprometidos.

Vidal también advirtió sobre otro escenario: que una vulneración alcance sistemas vinculados con servicios públicos esenciales. Una intrusión contra infraestructura digital crítica podría afectar su funcionamiento y, además, deteriorar la confianza de los ciudadanos en los sistemas estatales.

“Hay empresas públicas de las cuales depende nuestra sociedad que podrían paralizar la operación por un ciberataque”, afirmó.

La advertencia sobre las capacidades de ciberseguridad del Estado

El experto también cuestionó el nivel de preparación de algunas instituciones públicas peruanas frente a amenazas de este nivel y señaló que existe una necesidad de contar con más profesionales especializados en ciberseguridad dentro del Estado.

Vidal comparó el escenario con una disputa entre un actor con mayores capacidades tecnológicas y otro que todavía enfrenta brechas internas. Como ejemplo, mencionó los casos de filtraciones y vulneraciones de sistemas públicos que han sido reportados en el país.

La investigación de ESET pone el foco en un problema que trasciende el robo convencional de información: los ataques APT pueden permanecer durante largos periodos dentro de una red y buscar información estratégica sin generar necesariamente una interrupción inmediata de los servicios.

Por ahora, el reporte de ESET establece que Perú estuvo entre los objetivos gubernamentales observados en esta campaña, pero no permite afirmar públicamente que información militar o clasificada peruana haya sido sustraída. El alcance concreto de los incidentes y la identidad de las instituciones afectadas no han sido detallados por la compañía.

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