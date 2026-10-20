¿Qué son los días sin sombra en Perú y por qué es un fenómeno que llama la atención de los peruanos?

El paso cenital del sol, también conocido como 'día sin sombra', ocurre dos veces al año en latitudes tropicales. (Asismet)

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Lima y Callao tendrán días sin sombra el 23, 24 y 25 de octubre, cerca del mediodía, cuando el Sol alcance una posición cenital y sus rayos incidan de forma vertical sobre el suelo. Durante unos minutos, las personas, los edificios, los animales y otros objetos dejarán de proyectar sombras laterales.

El evento concentra la atención de los peruanos porque sucede solo dos veces al año en las regiones intertropicales y ofrece una escena inusual en la vida cotidiana: las sombras desaparecen por un breve lapso debido a la ubicación del Sol en el punto más alto del cielo. También representa una oportunidad para la observación y el aprendizaje de conceptos astronómicos.

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La página especializada en eventos astronómicos, sismológicos y meteorológicos Asismet informó que el fenómeno podrá apreciarse en el área metropolitana de Lima y Callao entre las 11:50 y las 11:52. La hora exacta puede presentar ligeras variaciones entre una ciudad y otra.

“Lima y Callao vivirán sus días sin sombras. Este 23, 24 y 25 de octubre, entre las 11:50 y 11:52 a.m ocurrirá el mediodía sin sombra”, publicó Asismet en su cuenta oficial de X. La entidad añadió que los rayos solares incidirán verticalmente sobre el área metropolitana y recomendó hidratación y protección frente a los rayos UV.

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Lima y Callao registrarán el fenómeno del día sin sombra el 23, 24 y 25 de octubre entre las 11:50 y las 11:52 horas. (Andina)

El Sol se ubica

El llamado día sin sombra, conocido también como paso cenital del Sol, ocurre cuando el astro se sitúa exactamente en el cénit de una localidad. Ese punto corresponde a la mayor altura posible sobre el horizonte.

En ese instante, la luz solar llega de manera perpendicular a la superficie terrestre. Por esa razón, las sombras no se proyectan hacia los costados. Una persona de pie, por ejemplo, puede observar que su sombra queda debajo de su cuerpo, mientras que otros objetos presentan el mismo efecto.

Según la información difundida sobre el fenómeno, esta situación dura pocos minutos. Su presencia depende de la ubicación geográfica de cada ciudad, por lo que no se produce a la misma hora en todo el país.

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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) explicó que los pasos cenitales del Sol ocurren dos veces al año en el territorio peruano, cuando el “astro rey” cruza por la parte central del cielo y proyecta sus rayos de forma vertical sobre la Tierra.

El IGP señaló además que el fenómeno no se manifiesta de igual forma en todos los lugares. “Este fenómeno no es igual para todos los lugares, depende de la ubicación geográfica de cada ciudad”, indicó la institución en esa publicación.

El Instituto Geofísico del Perú precisó que el paso cenital ocurre dos veces al año en el territorio nacional.

Tres fechas de observación

De acuerdo con Asismet y con la información verificada por plataformas especializadas como Stellarium, el fenómeno llegará a Lima y al Callao el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026.

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La posición del Sol alcanzará una altura de 90° sobre el horizonte durante ese corto periodo. Esa alineación elimina las sombras laterales sobre la superficie y permite observar el efecto en espacios abiertos.

El interés que genera el paso cenital se relaciona con su frecuencia limitada y con la posibilidad de identificar, de forma directa, la relación entre la ubicación geográfica y la posición del Sol. La experiencia también convoca a especialistas, aficionados y ciudadanos que buscan apreciar el cambio en las sombras de personas y objetos.

A inicios de 2026, la capital también atravesó una temporada de pasos cenitales. El 28 de enero, la Agencia Espacial del Perú (CONIDA) anunció el inicio de la primera etapa del año para el territorio nacional.

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“Hoy (28 de enero) comienza la primera temporada del año de los pasos cenitales del Sol para territorio peruano”, comunicó entonces CONIDA por sus canales oficiales. La entidad precisó que el proceso empezaría cerca de la frontera con Chile y que alcanzaría a más localidades en los días posteriores, hasta el 19 de marzo.